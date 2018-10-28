 Кандидаты в президенты Грузии набирают менее 50 процентов голосов | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2018

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Европа

Кандидаты в президенты Грузии набирают менее 50 процентов голосов

Саломе Зурабишвили опережает Григола Вашадзе менее чем на один процент голосов. До назначения второго тура президентских выборов нужно дождаться окончательных итогов голосования.

Избирательный участок в Тбилиси

Избирательный участок в Тбилиси

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не набирает более 50 процентов голосов - необходимого числа для победы в первом туре выборов. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,5 процентов голосов.

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Лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта". За нее проголосовали 38,66 процента избирателей. Ее ближайший соперник - кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе - 37,7 процента. Третье место пока занимает Давид Бакрадзе, представляющий партию "Европейская Грузия" — 10,97%. Остальные кандидаты набирают не более 4 процентов.

До назначения второго тура нужно дождаться окончательных итогов голосования, заявила председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания. "Согласно закону, когда речь идет о втором туре, у него есть свои сроки - 20 дней для окончательного подсчета итогов состоявшегося голосования, а затем через две недели может быть назначен второй тур выборов", - приводит ее слова "Интерфакс".

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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