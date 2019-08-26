Кандидаты в Мосгордуму: что можно тем, кого допустили к выборам

8 сентября в 45 столичных округах выберут депутатов в Московскую городскую думу. Предвыборная кампания проходит на фоне судов и массовых протестов: оппозиционные кандидаты не зарегистрированы, а против целого ряда участников несогласованных властями митингов завели уголовные дела.

С какими программами идут на выборы те, кто смог зарегистрироваться - и что они планируют делать после выборов? Корреспондент DW провела один день в компании трех разных кандидатов и сравнила их предвыборные кампании.

Митрохин: "Коммунальные службы уничтожают плакаты"

С "яблочником" Сергеем Митрохиным мы встречаемся в полдень у входа в администрацию президента РФ на Старой площади. В руках он держит плакат с именами всех задержанных по так называемому "московскому делу" и требует прекратить их уголовное преследование. В пикете Митрохин постоит около часа, чтобы после поехать на встречу с избирателями. Времени на официальную предвыборную кампанию у него меньше, чем у других кандидатов. Он – единственный из незарегистрированных самовыдвиженцев, которому удалось вернуться в предвыборную гонку по решению Мосгорсуда. Именно на этот кейс ссылаются и представители ЦИК, и президент Владимир Путин, реагируя на акции протеста в Москве против недопуска независимых кандидатов.

Сергей Митрохин

По словам самого Митрохина, его вернули в выборы, чтобы "открыть против него кампанию травли и применения административного ресурса". Он выступает от скандального 43-го округа, который объединяет районы Арбат, Пресненский и Хамовники. Здесь ранее баллотировалась глава фонда "Вера" Нюта Федермессер (сняла свою кандидатуру) и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (ей отказали в регистрации, сославшись на нарушения при сборе подписей).

Своим главным конкурентом Митрохин считает представителя ЛДПР Дмитрия Кошлакова-Крестовского, которого поддерживает московская мэрия. Именно городские власти, по его словам, дали указание местным коммунальным службам уничтожать во дворах районов его плакаты и другие агитационные материалы. На них уходит большая часть предвыборного бюджета Митрохина, который сам политик оценивает в 5-6 млн рублей.

Программа, с которой Митрохин выдвигается в Мосгордуму, называется "Сбережение Москвы" и занимает 76 страниц. Здесь и предложение пересмотра проекта "реновации", и запрет на использование зимних реагентов. Текст готовили еще к прошлогодним выборам мэра Москвы, в которых политик в итоге не участвовал.

Сейчас, в случае победы на выборах, Митрохин первым делом намерен объединиться в коалицию с другими депутатами-"яблочниками" (всего на выборы из партии допустили троих, включая самого Митрохина). Вместе они планируют изменить закон так, чтобы часть полномочий мэрии передали органам местного самоуправления.

Кандидат от КПРФ: "Вся надежда на Навального"

Другому кандидату на выборы в Мосгордуму, 55-летнему Игорю Суханову, не нужно было собирать подписи для регистрации. Он и еще 41 человек проходят по партийным спискам партии КПРФ. Такие как Игорь Суханов могут стать основными кандидатами в стратегии "Умного голосования" Алексея Навального. "Надо голосовать за коммуниста даже с портретом Сталина, если там сейчас нет демократического кандидата", - говорила в интервью DW оппозиционер Любовь Соболь.

Игорь Суханов

В соцсетях Суханова нет фотографий с портретом Сталина, хотя советскую символику он любит. В КПРФ он уже семь лет, плюс состоял в комсомоле в советские годы. Кроме того, как офицер советской армии Суханов полгода ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, потом 20 лет проработал в машиностроении.

На выборы Суханов идет по 40 округу, который объединяет Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть Тропарева-Никулина. Основой своей предвыборной кампании, на которую партия выделила ему миллион рублей, он считает встречи с жителями. "Единороссы ведь боятся к людям подходить", - объясняет Суханов. Его конкурент - самовыдвиженец, действующий депутат Мосгордумы Татьяна Батышева от "Единой России".

На такую встречу с избирателями мы приезжаем в пять вечера в детский творческий центр в одном из жилых домов на "Юго-Западной". Место и время кандидат получил по жеребьевке. Побеседовать с Сухановым пришли три человека. Но это не расстраивает Суханова, потому что он начал встречи с местными жителями еще в мае, как секретарь местного отделения КПРФ.

Свои шансы на победу кандидат считает высокими. "Вся надежда на Навального – что сработает система "Умного голосования", что он приведет на избирательные участки обычно пассивную молодежь", - объясняет Суханов. Он уверен, что у коммунистов и других политиков, кроме единороссов, в принципе нет разногласий по поводу проблем Москвы. Все хотят сделать что-то полезное для людей. Вместе с несистемной оппозицией он ходил на протестные акции. На митинге 27 июля его самого задержали и присудили 10 тысяч рублей штрафа.

В Мосгордуме Суханов планирует продвигать программу партии, в частности, "20 шагов" из предвыборной президентской программы Павла Грудинина. Но основное требование - чтобы сразу после избрания в Москве остановили все стройки: "А дальше - инвентаризация, чтобы понять, что построено. Это требование уже объединило всех кандидатов от КПРФ".

Валерия Касамара

Дворовые встречи "человека из команды Собянина"

Уже затемно идем в Басманный район на встречу местных жителей с самовыдвиженкой Валерией Касамарой. В оппозиции - и системной, и несистемной - проректора Высшей школы экономики называют кандидатом от "Единой России", под которую "зачистили" от конкурентов весь 45-й округ. Так, вместе с Касамарой на выборы шел оппозиционер Илья Яшин. Когда его отказались регистрировать, он призвал голосовать за Владислава Колмогорова от КПРФ. Но тот спешно снял свою кандидатуру из-за появившейся информации о его погашенной судимости. Сама Касамара не раз заявляла, что она "человек из команды Собянина". На прямой вопрос, ассоциирует ли она себя с какими-то партиями, отвечает, что она политолог и предпочитает оставаться экспертом. При этом готова объединяться с любыми политическими силами, кроме экстремистских.

Безусловно, Касамара - самый заметный кандидат в своем округе. Ее портретами и слоганом "Вернуть доверие к людям" завешены автобусные остановки и доски объявлений, на некоторых сверху есть надпись маркером: "Единая Россия". На предвыборную кампанию кандидатка официально потратила почти 35 млн рублей - максимально допустимую Мосизбиркомом сумму.

Встреча с жителями проходит во внутреннем дворе одного из домов по улице Новой Басманной. Под тусклым фонарем собралось человек десять. Политику не обсуждают, только конкретные проблемы: без предупреждения срубили три липы, бизнесмен-самодур перегородил полдвора, плюс закрыли местную больницу, в которой теперь живут бездомные и "живых котов на крыше жгут".

Касамара слушает внимательно, просит помощника заносить все в блокнот и обещает разобраться. "На старте кампании я могла прийти во двор, и там было бы всего пять человек. Сейчас же все вернулись из отпусков, и интерес растет", - говорит она DW.

Из собранных жалоб Касамара планирует составить программу для работы в Мосгордуме, которая сейчас прописана лишь общими фразами. Касамара уверена, что "люди устали от политики, но не устали от того, чтобы решать вопросы, которые касаются их повседневной жизни". Себя она называет социальным либералом и хочет, чтобы налоги снижались, а степень заботы государства о жителях росла.

Касамара выступает категорически против несогласованных митингов, но при этом поддерживает участников "московского дела", включая своего студента Егора Жукова. По ее словам, массовых беспорядков во время акций протеста не было, а потом уголовное преследование "чрезмерно".

Она также уверена, что нужно было регистрировать всех недопущенных кандидатов, потому что "у этих людей была поддержка". В случае избрания она намерена "заниматься либерализацией избирательного законодательства".

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