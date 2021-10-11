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Высшую международную научную награду по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.
Освобождение канадцев Майкла Спейвора и Майкла Коврига в КНР произошло практически одновременно с освобождением финдиректора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Согласно предварительным данным, Либеральная партия одержала верх в 158 из 338 избирательных округов. Для полной победы необходимо получить 170 мандатов.
Первый международный коммерческий авиарейс со времени прихода талибов к власти в Афганистане вылетел из Каубла. На борту самолета Qatar Airways - граждане США, Канады, Германии, Украины и ряда других стран.
Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария будут вместе бороться с дестабилизирующим влиянием России. Фонд должен начать работу к декабрю.
Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября. Джастин Трюдо стремится заручиться большинством в законодательном органе.
Задача спецназовцев - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. В Совбез ООН внесен проект резолюции, осуждающей "Талибан".
США, Великобритания и Канада ввели в годовщину выборов президента Беларуси новый пакет санкций против Минска. Чем они опасны Лукашенко, какими будут потери для экономики и можно ли их избежать?
Суд в Даньдуне признал Майкла Спэйвора виновным в шпионаже и распространении гостайны. Канада возмущена позицией Китая. Задержанный в конце 2018 года бизнесмен может обжаловать приговор.
С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.
Рекордно высокие температуры зафиксированы летом 2021 года во многих странах мира. Даже там, где сейчас зима. Жара становится причиной лесных пожаров. О самых жарких точках - галерея DW.
Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия уже покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров. В регион направлены армейские подразделения для организации эвакуации населения из ряда населенных пунктов.
Необычайная жара - до 50 градусов по Цельсию - приводит к сотням смертей в затронутых регионах Канады. Местные власти фиксируют почти двукратное увеличение смертности.
Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.
Пожары произошли вскоре после обнаружения массового захоронения останков детей на территории бывшего интерната в Камлупсе. Полиция назвала случившееся подозрительным и проводит расследование.
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