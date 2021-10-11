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Канада

HANDOUT - Die goldene Medaille, die mit dem Wirtschafts-Nobelpreis vergeben wird (undatierte Aufnahme). (Zu dpa Nobelpreisträger für Wirtschaft wird verkündet vom 09.10.2017). ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Nobelpreis und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Lovisa Engblom/The Nobel Foundation/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Нобелевская премия по экономике присуждена ученым из Канады и США 11.10.2021

Высшую международную научную награду по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
17/09/2021 Right Livelihood Awards. Wladimir Sliwyak, russischer Umweltaktivist

Среди лауреатов альтернативной Нобелевской премии - экоактивист из России 29.09.2021

Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.
Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen In this image made from a video taken on March 28, 2018, Michael Kovrig, an adviser with the International Crisis Group, a Brussels-based non-governmental organization, speaks during an interview in Hong Kong. Canadian Public Safety Minister Ralph Goodale confirmed on Tuesday, Dec. 11, 2018, that Kovrig, a former Canadian diplomat, was arrested Monday night in Beijing, China. The arrest comes amid a dispute between the two counties over Canada's arrest of a Chinese executive at the request of the United States. (AP Photo) | In this image made from video taken on March 2, 2017, Michael Spavor, director of Paektu Cultural Exchange, talks during a Skype interview in Yangi, China. A second Canadian man is feared detained in China in what appears to be retaliation for Canada's arrest of a top executive of telecommunications giant Huawei. The possible arrest raises the stakes in an international dispute that threatens relations. Canada's Global Affairs department on Wednesday, Dec. 12, 2018, said Spavor, an entrepreneur who is one of the only Westerners to have met North Korean leader Kim Jong Un, had gone missing in China. Spavor's disappearance follows China's detention of a former Canadian diplomat in Beijing earlier this week. (AP Photo) |

Обвиненные КНР в шпионаже канадцы освобождены 25.09.2021

Освобождение канадцев Майкла Спейвора и Майкла Коврига в КНР произошло практически одновременно с освобождением финдиректора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в Канаде.
21.09.2021 Canada's Liberal Prime Minister Justin Trudeau, accompanied by his wife Sophie Gregoire and his children Ella-Grace and Xavier, waves to supporters during the Liberal election night party in Montreal, Quebec, Canada, September 21, 2021. REUTERS/Carlos Osorio

Партия Трюдо победила на выборах в Канаде, но вновь не получила большинство 21.09.2021

Согласно предварительным данным, Либеральная партия одержала верх в 158 из 338 избирательных округов. Для полной победы необходимо получить 170 мандатов.
A Qatari security personnel stands guard as a Qatar Airways aircraft takes off from the airport in Kabul on September 9, 2021. - Some 200 passengers, including US citizens, left Kabul airport on September 9, 2021, on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since a US-led evacuation ended on August 30. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Из Кабула вылетел первый гражданский рейс с эвакуируемыми 09.09.2021

Первый международный коммерческий авиарейс со времени прихода талибов к власти в Афганистане вылетел из Каубла. На борту самолета Qatar Airways - граждане США, Канады, Германии, Украины и ряда других стран.
3165083 08/02/2017 View of the Podil and Troieshchyna neighborhoods in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa

Пять стран создают фонд помощи Украине 25.08.2021

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария будут вместе бороться с дестабилизирующим влиянием России. Фонд должен начать работу к декабрю.
Prime Minister Justin Trudeau speaks at a news conference at Rideau Hall after meeting with Gov. Gen. Mary Simon to ask her to dissolve Parliament, triggering an election, in Ottawa, Ontario, on Sunday, Aug. 15, 2021. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре 15.08.2021

Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября. Джастин Трюдо стремится заручиться большинством в законодательном органе.
In this Friday, April 30, 2021, photo former Afghan interpreters hold placards during a protest against the U.S. government and NATO in Kabul, Afghanistan. (AP Photo/Mariam Zuhaib)

Британский и канадский спецназ направлены в Кабул 13.08.2021

Задача спецназовцев - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. В Совбез ООН внесен проект резолюции, осуждающей "Талибан".
Foto – Auf dem Territorium des Belkalium- Körperschaft des öffentlichen Rechts Belkalium (Soligorsk, Belarus) Schlüsselworte: Belarus, Belkalium, photo.bymedia Copyright - bymedia.net

Что потеряет Лукашенко? Против Беларуси ввели новые санкции 12.08.2021

США, Великобритания и Канада ввели в годовщину выборов президента Беларуси новый пакет санкций против Минска. Чем они опасны Лукашенко, какими будут потери для экономики и можно ли их избежать?
02.03.2017, China, Yanji: Das Videostandbild zeigt Michael Spavor, Korea-Experte, während eines Skype-Interviews. China hat die Festnahme eines zweiten Kanadiers bestätigt. Auch gegen den Korea-Experten Michael Spavor werde ermittelt, weil er verdächtig werde, «in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden», berichtete die Nachrichtenagentur China News Service am Donnerstag den 13.12.2018 unter Hinweis auf das Staatssicherheitsbüro in Dandong an der nordkoreanischen Grenze. (Bestmögliche Qualität) Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Бизнесмен из Канады приговорен в Китае к 11 годам по обвинению в шпионаже 11.08.2021

Суд в Даньдуне признал Майкла Спэйвора виновным в шпионаже и распространении гостайны. Канада возмущена позицией Китая. Задержанный в конце 2018 года бизнесмен может обжаловать приговор.
The man washes and trying to cool with water from the fountain today in the center of Nis, 14. 07. 2021. Tropical temperatures were measured in all cities in Serbia.

Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея) 09.08.2021

С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.
Тушение лесных пожаров в Греции

Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года 09.08.2021

Рекордно высокие температуры зафиксированы летом 2021 года во многих странах мира. Даже там, где сейчас зима. Жара становится причиной лесных пожаров. О самых жарких точках - галерея DW.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Flames rise from a burning building along a street during a wildfire in Lytton, British Columbia, Canada June 30, 2021 in this still image obtained from a social media video on July 1, 2021. 2 RIVERS REMIX SOCIETY/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT 2 RIVERS REMIX SOCIETY / VIMEO.2RMX.CA.

На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население 04.07.2021

Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия уже покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров. В регион направлены армейские подразделения для организации эвакуации населения из ряда населенных пунктов.
A man cools off in the Salmon Street springs fountain in Portland, Oregon on June 28, 2021, as a heatwave moves over much of the United States. - Swathes of the United States and Canada endured record-setting heat on June 27, 2021, forcing schools and Covid-19 testing centers to close and the postponement of an Olympic athletics qualifying event, with forecasters warning of worse to come. The village of Lytton in British Columbia broke the record for Canada's all-time high, with a temperature of 46.6 degrees Celsius (116 Fahrenheit), said Environment Canada. (Photo by Kathryn Elsesser / AFP) (Photo by KATHRYN ELSESSER/AFP via Getty Images)

Жертвами жары в Канаде стали сотни людей 01.07.2021

Необычайная жара - до 50 градусов по Цельсию - приводит к сотням смертей в затронутых регионах Канады. Местные власти фиксируют почти двукратное увеличение смертности.
People rest at the Oregon Convention Center cooling station in Oregon, Portland on June 28, 2021, as a heatwave moves over much of the United States. - Swathes of the United States and Canada endured record-setting heat on June 27, 2021, forcing schools and Covid-19 testing centers to close and the postponement of an Olympic athletics qualifying event, with forecasters warning of worse to come. The village of Lytton in British Columbia broke the record for Canada's all-time high, with a temperature of 46.6 degrees Celsius (116 Fahrenheit), said Environment Canada. (Photo by Kathryn Elsesser / AFP)

В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд 30.06.2021

Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.
June 5, 2021, Ottawa, on, Canada: Orange fabric cut in the shape of shirts are pinned to string during a vigil held by Ottawa faith communities, to honour the 215 children whose remains were found at the grounds of the former Kamloops Indian Residential School at TkÃ¢â¬â¢emlups te SecwÃÂ©pemc First Nation in Kamloops, B.C., at the Human Right's Monument in Ottawa, on Saturday, June 5, 2021. (Credit Image: © Justin Tang/The Canadian Press via ZUMA Press

В Канаде сгорели еще две церкви возле бывшего интерната для индейцев 27.06.2021

Пожары произошли вскоре после обнаружения массового захоронения останков детей на территории бывшего интерната в Камлупсе. Полиция назвала случившееся подозрительным и проводит расследование.
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