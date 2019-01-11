 Канада предоставила убежище бежавшей с родины гражданке Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2019

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Мир

Канада предоставила убежище бежавшей с родины гражданке Саудовской Аравии

Оттава ответила согласием на просьбу ООН предоставить убежище Рахаф Мохаммед аль-Кунун, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По словам 18-летней девушки, ее насильно хотели выдать замуж.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун в Бангкоке

Рахаф Мохаммед аль-Кунун в Бангкоке

18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун, бежавшая с родины подданная Саудовской Аравии, получила убежище в Канаде. Официальная Оттава "положительно ответила на просьбу ООН предоставить ей убежище", заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу, 11 января. В этот же день аль-Кунун вылетела в Канаду бортом авиакомпании Korean Air.

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5 января девушка прилетела в Бангкок рейсом из Кувейта, где была в поездке с родственниками. По словам аль-Кунун, на родине она подвергалась угрозам и насилию со стороны собственной семьи, потому что не соглашалась выйти замуж.

Власти Таиланда заявили, что не отправят ее обратно. Девушке разрешили покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель. Организация Объединенных Наций признала 18-летнюю саудовку беженкой.

Из Саудовской Аравии пытались бежать и раньше

Рахаф Мохаммед аль-Кунун - не единственная девушка, которая пыталась бежать из Саудовской Аравии. В апреле 2017 года в аэропорту Манилы была задержана подданная Саудовской Аравии Дина Ласлум. Ее тоже хотели насильно выдать замуж, по этой причине она бежала из страны. Но филиппинские власти приняли решение о депортации девушки. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

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    Автор: Никита Баталов


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