 Канада ввела пошлины на металлы и продукты из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2018

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Мир

Канада ввела пошлины на металлы и продукты из США

Оттава заявила, что это вынужденные меры в ответ на пошлины, введенные ранее в США на товары из Канады. В список вошли 250 американских товаров.

Глава МИД Канады Христя Фриланд

Глава МИД Канады Христя Фриланд

Канада ввела ответные пошлины на товары из США. Об этом заявила глава МИД этой страны Христя Фриланд в пятницу, 29 июня. Всего пошлины будут введены на 250 различных товаров, в том числе на сталь, алюминий, а также на продукты, такие как виски и сок.

"У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника", - заявила Фриланд. Общая сумма пошлин составит более 10 миллиардов евро, они вступят в силу с 1 июля.

Контекст

Общий объем пошлин составляет 2,8 миллиарда евро. Они затрагивают ряд товаров из США, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. (22.06.2018)

Президент США Трамп исполнил свои угрозы и не продлил отсрочку для штрафных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. DW разбиралась, что это значит и каковы будут последствия этого шага. (01.06.2018)

Канада направила иск в ВТО в связи с пошлинами США

Оттава рассматривает введенные ранее пошлины в США на ее товары как незаконные, так же как и Евросоюз, она направила иск во Всемирную торговую организацию. Канада - главный покупатель железа и стали из США, экспорт в эту страну составляет более 50 процентов от всего американского экспорта данной группы товаров, добавила Фриланд.

Президент США заявил о вводе пошлин на сталь и алюминий в 25 и 10 процентов соответственно для всех стран. Для Канады и Мексики введение тарифов отсрочено, в настоящий момент Вашингтон добивается пересмотра условий договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

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  • Пачка сигарет Marlboro

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  • Логотип компании Levi's

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    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

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