Каменотесы-скалолазы обследуют готическую колокольню (фото)

Фрайбург-им-Брайсгау • Как этот древний готический храм - Фрайбургский мюнстер (Freiburger Münster) - выглядит со стороны, мы уже показали в нашей рубрике "Кадр за кадром" в начале года: Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства. Сейчас появилась подходящая возможность посмотреть, как колокольня этой церкви выглядит изнутри.
Ежегодный профилактический осмотр
Эти впечатляюще фотографии готической архитектуры были сделаны во время проверки состояния 116-метровой башни здешними мастерами-каменотесами, которым для проведения таких работ необходимы навыки промышленных альпинистов.
Делают они это ежегодно, для чего внизу вокруг церкви выставляется ограждение - на всякий случай, чтобы не навредить прохожим, если что-то упадет вниз. Как отмечает агентство dpa, внизу находится городской рынок, и некоторым его продавцам на время приходится также покидать свои торговые точки. Работы должны закончиться 27 июля. Правда, если испортится погода, то могут затянуться еще на несколько дней.
Подъем разрешен, но вход закрыт
Впрочем, чтобы увидеть эту красоту, не обязательно облачаться в специальное снаряжение. Каждый желающий и способный преодолеть более двухсот ступеней может посетить башню, чтобы со смотровой площадки полюбоваться на город Фрайбург и соседний Шварцвальд - популярный туристический регион в Баден-Вюртемберге. Однако сейчас из-за пандемии башня для туристов пока закрыта, так как полутораметровую дистанцию на узких лестницах соблюсти трудно.
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Колокольни для туристов
Как на ладони
В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!
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Колокольни для туристов
Ульмский собор
Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней в мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.
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Колокольни для туристов
Кельнский собор
Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.
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Колокольни для туристов
Гамбургский "Михель"
В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.
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Колокольни для туристов
Мемориала Святого Николая в Гамбурге
Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Петра в Гамбурге
Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.
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Колокольни для туристов
Берлинский собор
В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.
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Колокольни для туристов
Французский собор в Берлине
На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.
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Колокольни для туристов
Франкфуртский собор
По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Петра в Мюнхене
Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!
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Колокольни для туристов
Дрезденская Фрауэнкирхе
В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.
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Колокольни для туристов
Храм Святого Петра в Любеке
В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.
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Колокольни для туристов
Мариенкирхе в Штральзунде
Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.
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Колокольни для туристов
Бременский собор
Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.
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Колокольни для туристов
Шпайерский собор
Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.
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Колокольни для туристов
Фрайбургский собор
Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.
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Колокольни для туристов
Магдебургский собор
Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).
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Колокольни для туристов
Храм Святого Андрея в Хильдесхайме
В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Духа в Гейдельберге
Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Фомы в Лейпциге
Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.
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Колокольни для туристов
Храм Святого Эгидия в Эрфурте
Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.
Автор: Максим Нелюбин