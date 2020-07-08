Каменотесы-скалолазы обследуют готическую колокольню (фото)

Фрайбург-им-Брайсгау • Как этот древний готический храм - Фрайбургский мюнстер (Freiburger Münster) - выглядит со стороны, мы уже показали в нашей рубрике "Кадр за кадром" в начале года: Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства. Сейчас появилась подходящая возможность посмотреть, как колокольня этой церкви выглядит изнутри.

Ежегодный профилактический осмотр

Эти впечатляюще фотографии готической архитектуры были сделаны во время проверки состояния 116-метровой башни здешними мастерами-каменотесами, которым для проведения таких работ необходимы навыки промышленных альпинистов.

Делают они это ежегодно, для чего внизу вокруг церкви выставляется ограждение - на всякий случай, чтобы не навредить прохожим, если что-то упадет вниз. Как отмечает агентство dpa, внизу находится городской рынок, и некоторым его продавцам на время приходится также покидать свои торговые точки. Работы должны закончиться 27 июля. Правда, если испортится погода, то могут затянуться еще на несколько дней.

Подъем разрешен, но вход закрыт

Впрочем, чтобы увидеть эту красоту, не обязательно облачаться в специальное снаряжение. Каждый желающий и способный преодолеть более двухсот ступеней может посетить башню, чтобы со смотровой площадки полюбоваться на город Фрайбург и соседний Шварцвальд - популярный туристический регион в Баден-Вюртемберге. Однако сейчас из-за пандемии башня для туристов пока закрыта, так как полутораметровую дистанцию на узких лестницах соблюсти трудно.

Смотрите также:

Смотровые площадки на колокольнях в Германии

