Калифорния

В Калифорнии обнаружен новый вариант коронавируса

Пока нет доказательств, что мутация коронавируса CAL.20C более смертоносна или заразна. Однако некоторые эксперты опасаются, что с этим вариантом связан рост заболеваемости в Южной Калифорнии.