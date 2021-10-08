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Калифорния

CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
FILE - In this Nov. 2, 2015 file photo, Elizabeth Holmes, founder and CEO of Theranos, speaks at the Fortune Global Forum in San Francisco. Holmes will go on trial next summer to face criminal fraud charges for allegedly defrauding investors, doctors and the public as the head of the once-heralded blood-testing startup Theranos. U.S. District Court Judge Edward Davila ruled Friday, June 28, 2019 that the trial against Holmes and her former Chief Operating Officer Ramesh Balwani will start July 28, 2020.(AP Photo/Jeff Chiu, File)

Дело Theranos: как основательница стартапа в США оказалась аферисткой 01.09.2021

Элизабет Холмс, основательницу биотехнологического стартапа Theranos, обвиняют в обмане инвесторов и сотен тысяч пациентов в США. В Калифорнии начался процесс по ее делу.

Einsatzleiter Jay Walter zieht einen Laternenmast, der den Highway 89 blockierte, bei den Löscharbeiten eines Waldbrandes, des sogenannten Dixie-Feuers, in der Gemeinde Greenville in Plumas County. Das Feuer zerstörte mehrere historische Gebäude und Dutzende von Häusern im Zentrum von Greenville. +++ dpa-Bildfunk +++

Север Калифорнии охвачен крупным лесным пожаром 09.08.2021

На севере Калифорнии 187,5 тысячи гектаров охвачены пламенем. Пожарные рассчитывают справиться с огнем не ранее чем через 2 недели. Тысячи человек покинули свои дома.

Засуха в США: кто выиграет в борьбе за водные ресурсы? (28.07.2021) 28.07.2021

Из-за засухи в долине реки Кламат на границе штатов Калифорния и Орегон фермерам не хватает воды для полива урожая. Но на воду также претендуют и местное племя Кламатов.

June 15, 2021, Los Angeles, California, USA: Firefighters battle brush fire burning in the Santa Fe Dam Recreation Area, in Irwindle, Calif., on Tuesday, June 15, 2021. (Credit Image: © Ringo Chiu/ZUMA Wire

"Апокалиптическая" жара охватила юго-запад США 19.06.2021

В Калифорнии и Техасе системы электроснабжения оказались на грани коллапса из-за экстремально жаркой погоды. Начались лесные пожары.
Law enforcement officers get gear from their trunk near the scene of a shooting in San Jose, Calif., on Wednesday, May 26, 2021. Gunfire erupted Wednesday at a railyard in San Jose, and a sheriff's spokesman said multiple people were killed and wounded and that the suspect was dead. (Randy Vazquez/Bay Area News Group via AP)

В США приспущены флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии 27.05.2021

После инцидента в Сан-Хосе президент США Байден призвал Конгресс принять немедленные меры, чтобы положить конец волне насилия с применением огнестрельного оружия.
Unidentified people comfort each other as they stand near a business building where a shooting occurred in Orange, Calif., Wednesday, March 31, 2021. Police say several people were killed, including a child, and the suspected shooter was wounded by police. (AP Photo/Jae C. Hong)

В Калифорнии застрелены 4 человека, включая ребенка 01.04.2021

Очередной инцидент со стрельбой произошел в офисном здании в городе Ориндж в США. Стрелок ранен и госпитализирован.
21.09.2020. Themenbild Corona PCR Test. Medizinisches Personal traegt Schutzanzug und Face Shield,Vollvisiermaske ,Mundschutz,Maske und haelt einen Traeger mit Roehrchen,Testroehrchen mit Abstrichen von Testpersonen. 21.09.2020. | Verwendung weltweit

В Калифорнии обнаружен новый вариант коронавируса 20.01.2021

Пока нет доказательств, что мутация коронавируса CAL.20C более смертоносна или заразна. Однако некоторые эксперты опасаются, что с этим вариантом связан рост заболеваемости в Южной Калифорнии.
December 4, 2020*** WILMINGTON, DELAWARE - DECEMBER 04: U.S. President-elect Joe Biden speaks on November job numbers at the Queen theater December 4, 2020 Wilmington, Delaware. U.S. economy added 245,000 jobs in November and pushed unemployment rate to 6.7% from 6.9% in October. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Калифорния обеспечила нужное Байдену для победы число выборщиков 05.12.2020

После официального подведения итогов голосования в Калифорнии число выборщиков, которые на заседании коллегии могут поддержать Байдена, преодолело необходимый для его победы барьер.
09.10.2018 FILE - In this Oct. 9, 2018 file photo exhaust pipes of a car are pictured in Berlin, Germany. The German government is putting pressure on the country’s automakers to fix diesel cars with excessive emissions, in a bid to placate drivers angered by the prospect of driving bans in major cities. (AP Photo/Michael Sohn, file) |

Запретит ли Германия автомобили с ДВС к 2035 году? 29.09.2020

Темпы перехода на электромобили задают Китай и Калифорния. Премьер Баварии - за определение даты отказа от двигателей внутреннего сгорания. Он готовит почву для будущей коалиции с "зелеными"?

Пожары в Калифорнии: за несколько часов можно потерять все (16.09.2020) 16.09.2020

Семья Хокинс потеряла все. Их ферма сгорела всего за четыре часа. Засушливая и ветреная погода способствует распространению таких пожаров, каких в Калифорнии еще не видели.
A woman waves an old Belarusian national flag standing on the roof as Belarusian opposition supporters march to Independence Square in Minsk, Belarus, Sunday, Aug. 23, 2020. A vast demonstration with many thousands of protesters demanding the resignation of Belarus' authoritarian president rallied in the capital, continuing the public dissent since the disputed presidential election. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) |

Bloomberg: Компания из США признала причастность к блокировкам интернета в Беларуси 12.09.2020

Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает Bloomberg.
HANDOUT - 09.09.2020, USA, San Francisco: Auf diesem von Frederic Larson zur Verfügung gestellten Foto ist die Golden Gate Bridge in orangefarbenem Licht durch die anhaltenden Waldbrände zu sehen. Foto: Frederic Larson/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

От лесных пожаров небо Калифорнии стало оранжевым 11.09.2020

В Калифорнии лесные пожары бьют все рекорды, огонь опустошил площадь в 12 тысяч квадратных километров, погибли как минимум 12 человек. В Орегоне 40 тысяч человек эвакуированы.

FILE - An undated handout image by the National Security Agency (NSA) shows the NSA logo in front of the National Security Agency's headquarters in Fort Meade, Maryland, USA. EPA/NATIONAL SECURITY AGENCY / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Oppositionsklage auf Einsicht in NSA-Spionageziele auf dem Weg vom 08.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной 03.09.2020

Суд в Калифорнии счел, что разработанная АНБ программа слежения нарушает законы и, возможно, Конституцию страны. Чиновники, защищавшие программу, лгали о ее решающей роли в борьбе с терроризмом.
August 20, 2020, Mocassin, California, USA: A helicopter drops water on the MocFire as it burns near San Francisco's Hetch Hetchy Power and Water along Hwy 49 on Thursday. (Credit Image: © Tracy Barbutes/ZUMA Wire |

Калифорния из-за крупных лесных пожаров попросила о помощи 22.08.2020

Из-за гигантских пожаров покинуть свои дома были вынуждены уже более 120 тысяч человек. Губернатор Калифорнии обратился с просьбой о помощи к Канаде, Австралии и ряду других штатов США.
Sen. Kamala Harris, D-CA, speaks during the Senate Homeland Security and Governmental Affairs hearing titled CBP Oversight: Examining the Evolving Challenges Facing the Agency, in the Dirksen Senate Office Building on June 25, 2020 in Washington,DC. (Photo by ALEXANDER DRAGO / POOL / AFP) (Photo by ALEXANDER DRAGO/POOL/AFP via Getty Images)

Трамп не уверен в праве Камалы Харрис занимать пост вице-президента США 14.08.2020

Глава Белого дома призвал демократов проверить, соответствует ли выдвинутая Байденом на пост вице-президента США сенатор от Калифорнии Камала Харрис требованиям для претендентов на пост вице-президента.

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