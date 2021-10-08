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Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
Элизабет Холмс, основательницу биотехнологического стартапа Theranos, обвиняют в обмане инвесторов и сотен тысяч пациентов в США. В Калифорнии начался процесс по ее делу.
На севере Калифорнии 187,5 тысячи гектаров охвачены пламенем. Пожарные рассчитывают справиться с огнем не ранее чем через 2 недели. Тысячи человек покинули свои дома.
Из-за засухи в долине реки Кламат на границе штатов Калифорния и Орегон фермерам не хватает воды для полива урожая. Но на воду также претендуют и местное племя Кламатов.
В Калифорнии и Техасе системы электроснабжения оказались на грани коллапса из-за экстремально жаркой погоды. Начались лесные пожары.
После инцидента в Сан-Хосе президент США Байден призвал Конгресс принять немедленные меры, чтобы положить конец волне насилия с применением огнестрельного оружия.
Очередной инцидент со стрельбой произошел в офисном здании в городе Ориндж в США. Стрелок ранен и госпитализирован.
Пока нет доказательств, что мутация коронавируса CAL.20C более смертоносна или заразна. Однако некоторые эксперты опасаются, что с этим вариантом связан рост заболеваемости в Южной Калифорнии.
После официального подведения итогов голосования в Калифорнии число выборщиков, которые на заседании коллегии могут поддержать Байдена, преодолело необходимый для его победы барьер.
Темпы перехода на электромобили задают Китай и Калифорния. Премьер Баварии - за определение даты отказа от двигателей внутреннего сгорания. Он готовит почву для будущей коалиции с "зелеными"?
Семья Хокинс потеряла все. Их ферма сгорела всего за четыре часа. Засушливая и ветреная погода способствует распространению таких пожаров, каких в Калифорнии еще не видели.
Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает Bloomberg.
В Калифорнии лесные пожары бьют все рекорды, огонь опустошил площадь в 12 тысяч квадратных километров, погибли как минимум 12 человек. В Орегоне 40 тысяч человек эвакуированы.
Суд в Калифорнии счел, что разработанная АНБ программа слежения нарушает законы и, возможно, Конституцию страны. Чиновники, защищавшие программу, лгали о ее решающей роли в борьбе с терроризмом.
Из-за гигантских пожаров покинуть свои дома были вынуждены уже более 120 тысяч человек. Губернатор Калифорнии обратился с просьбой о помощи к Канаде, Австралии и ряду других штатов США.
Глава Белого дома призвал демократов проверить, соответствует ли выдвинутая Байденом на пост вице-президента США сенатор от Калифорнии Камала Харрис требованиям для претендентов на пост вице-президента.
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