Как c помощью ножниц покорить Instagram (видео)

Британский фотограф Рич Маккор создает из знаменитых достопримечательностей новые шедевры. Для оптической иллюзии он использует ножницы и бумагу.
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