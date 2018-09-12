 Как c помощью ножниц покорить Instagram (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.09.2018

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Культура и стиль жизни

Как c помощью ножниц покорить Instagram (видео)

Британский фотограф Рич Маккор создает из знаменитых достопримечательностей новые шедевры. Для оптической иллюзии он использует ножницы и бумагу.

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Оптическая иллюзия из бумаги

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    Грустно, удивленно или радостно взирают на нас порой предметы окружающего мира, и мы, при всей их неодушевленности, явно различаем в них черты живых существ. Бетонная тумба со светоотражателями или выхлопные трубы мотоцикла - мимолетного взгляда на вещь бывает достаточно для того, чтобы не только неосознанно увидеть в неживом объекте "человеческое лицо", но и моментально оценить его выражение.

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    Видеть джокондовскую улыбку Луны и дующую на землю тучу заставляет нас парейдолия. Название этого психологического феномена происходит от греческих слов παρά - "отклонение от чего-либо", и εἴδωλον - "изображение". То есть мы видим не то, что на самом деле видим, а то, что нам показывает подсознание, разглядевшее в случайном зрительном образе неодушевленного мира отчетливые черты живого существа.

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    Человеческое лицо можно увидеть, где угодно: в решетках на окнах и ободранной штукатурке, электрических розетках и стульях, в предметах интерьера, механизмах, ландшафтах. Лицо может казаться строгим, если линии прямые…

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    Подарок эволюции

    Визуальным антропоморфизмом, то есть способностью видеть человеческий образ в предметах и явлениях неодушевленного мира и природы, наградила нас эволюция. Еще в доисторические времена у человека выработалась инстинктивная привычка оценивать незнакомца по его внешнему виду, чтобы распознать, друг он или враг. Homo sapiens так хорошо этому научился, что видит людей даже там, где их нет.

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Научная тема

    Механизм формирования иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта, изучен наукой. В 2014 году канадские и китайские ученые, попытавшиеся разобраться, что же происходит в мозге при парейдолии, получили даже хотя и пародийную, но престижную Шнобелевскую премию - "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься".

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Популярный мотив

    Феномен стал популярным фотографическим мотивом. В социальных сетях Instagram и Twitter сотни тысяч фолловеров отслеживают новые поступления на аккаунты "вещей с лицом". Курьезному явлению посвящено множество блогов, где публикуются снимки случайных предметов, в которых явно различимы черты живых существ.

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    С религиозным подтекстом

    Ученые утверждают, что люди верующие чаще склонны видеть лица в неживых объектах. Возможно. Один из самых известных случаев парейдолии имеет религиозный подтекст. Иной бы выбросил подгоревший тост в мусор. Диана Дьюсер из Голливуда хранила ломоть 10 лет в шкатулке, а в 2004 году продала его на аукционе за 28 тысяч долларов! И все потому, что на хлебе при желании можно рассмотреть лик Девы Марии.

  • Картины Арчимбольдо

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Магия ассоциации

    Парейдолия в изобразительном искусстве используется как эффектный художественный прием. Еще Леонардо да Винчи описывал, как стена, испещренная различными пятнами, превращается в полноценный пейзаж. На гравюрах венгра Иштвана Ороса из мотивов повседневной жизни формируются изображения черепа и прочей мистики. Итальянец Арчимбольдо рисовал портреты из цветов, спелых фруктов, колосьев.

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Пределы выразительности

    Дизайн, чересчур откровенно играющий на парейдолии, считается, как правило, проявлением дурновкусия, как бы выразительно не смотрелись архитектурные излишества на "лицах" зданий или других вещей и объектов.

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Опасные коннотации

    В дизайне парейдолия функционирует, когда форма оправдывает функцию и не вызывает нежелательных ассоциаций, особенно сексуальной коннотации. Бутылка в виде женской фигуры была гениальным изобретением компании Coca Cola. А вот лондонский небоскреб Мэри-Экс и штаб-квартиру китайской "Народной ежедневной газеты" регулярно склоняют из-за их фаллической формы.

  • Вещи с человеческим лицом

    Игры разума: как возникает парейдолия

    Дизайн с характером

    А вот дизайнеров автомобилей никто еще не упрекал в сексизме. О сходстве переда машины с лицом человека было известно задолго до появления "Тачек", но пиксаровские симпатяги показали, каким беспроигрышным вариантом может стать антропоморфизм в руках остроумного и талантливого дизайнера. В реальной жизни автомобилестроители тоже придают своим маркам внешний вид, раскрывающий их характер.

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

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Игры разума: как возникает парейдолия

Почему мы видим лица в неживых объектах и ландшафтах, и как парейдолические иллюзии используют дизайнеры и художники.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Оптическая иллюзия из бумаги  

Игрушки. Сцены из жизни  

Картины на листьях деревьев (видео)  

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