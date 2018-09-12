Как c помощью ножниц покорить Instagram (видео)

Игры разума: как возникает парейдолия

С религиозным подтекстом

Ученые утверждают, что люди верующие чаще склонны видеть лица в неживых объектах. Возможно. Один из самых известных случаев парейдолии имеет религиозный подтекст. Иной бы выбросил подгоревший тост в мусор. Диана Дьюсер из Голливуда хранила ломоть 10 лет в шкатулке, а в 2004 году продала его на аукционе за 28 тысяч долларов! И все потому, что на хлебе при желании можно рассмотреть лик Девы Марии.