Как юному немецкому фанату Tesla на помощь пришел сам Маск

Грюнхайде, что в 40 километрах к юго-востоку от Берлина, - живописный городок в федеральной земле Бранденбург. Рядом с ним Илон Маск строит свой четвертый по счету и первый в Европе завод - так называемую гигафабрику (Gigafactory), которая уже в 2021 году должна начать выпускать аккумуляторы и электромобили Tesla Model 3.

Здесь же, в Грюнхайде, живет семья 13-летнего Силаса Хайнекена (Silas Heineken), которого по праву можно назвать одним из самых верных сторонников первой европейской гигафабрики Tesla. Ожидается, что после выхода на проектную мощность здесь будет производиться до полумиллиона электромобилей ежегодно, что не может не оказать влияния на работу немецких автоконцернов.

Восхищение перспективными проектами главы корпорации Tesla Илона Маска и повышенный интерес к технологическим новинкам в целом превратили Силаса Хайнекена, пожалуй, в самого известного фотоблогера-любителя, который документирует процесс возведения завода под Берлином.

Битва дрона со службой безопасностью

Используя свой беспилотник, Силас публиковал уникальные аэрофотоснимки того, что сейчас происходит на стройплощадке в Грюнхайде. Он выкладывал отснятые материалы в открытый доступ в Сети - к огромной радости многочисленного сообщества поклонников Tesla во всем мире.

Но на днях, когда Силас готовил свой дрон к очередному полету, сотрудники службы безопасности строящегося завода остановили его, сообщив, что подросток нарушает закон, и пригрозили выдвинуть против него обвинение. "Они также вызвали полицию, - рассказал Силас DW. - Когда офицеры полиции прибыли, они отнеслись ко мне намного дружелюбнее, сказали, что все это - не большая проблема, и посоветовали сотрудникам службы безопасности отказаться от намерений предъявить мне обвинение. Оно все равно не имело бы шансов, ведь я несовершеннолетний".

Пер и Силас Хайнекены

Силас также сообщил, что не знал о том, что он делает что-то не так. Территория будущего завод в Грюнхайде не была объявлена бесполетной зоной для дронов, подросток не нарушил и никаких правил, защищающих безопасность регулярного воздушного сообщения.

"Я не знал, что с этим делать, - признался в интервью DW Пер Хайнекен - отец Силаса, а также счастливый и страстный обладатель автомобиля Tesla Model 3. - Это была странная ситуация, и когда я случайно стал ее свидетелем, то просто наблюдал, как мой сын справлялся со всем этим. Ему, как мне показалось, не требовалась посторонняя помощь".

Маску понравилась активность немецкого подростка

Не испугавшись сотрудников службы безопасности, Силас вернулся домой и в тот же день записал видео, в котором объяснил фанатам Tesla, что с ним произошло и почему от него не будет новых снимков с дрона впредь до особого уведомления.

Илон Маск поддержал немецкого подростка

"Я также запостил для подписчиков в Twitter ссылку на мое видео, - пояснил Силас. - Но действительно большой трафик пошел, когда люди, стоящие за другими поддерживающим Tesla каналами в YouTube, - Third Row Tesla и TTN (Tesla Time News), - рассказали о моей истории, дали ссылки на мои материалы и попросили Илона Маска разрешить мне и далее запускать дрон в Грюнхайде". Эти усилия не остались незамеченными, и сам Маск ретвитнул пост Силаса, оставив комментарий "По мне, так прекрасно".

Немецкий подросток был на седьмом небе от счастья. Силас и Пир Хайнекены сделали копию ответа Маска, собрали некоторые другие материалы и передали их сотрудникам службы безопасности. Те были уже намного приветливее, чем во время первой встречи с Силасом. И даже поздравили его с успехом, которого парень достиг благодаря своей настойчивости.

Пер Хайнекен гордится своим сыном

В итоге, согласно договоренности с сотрудниками службы безопасности, Силас может и далее делать снимки со своего дрона, но перед каждым новым запуском должен кратко объяснить охранникам, чем именно собирается заняться.

"Я горжусь сыном, - делится Пер Хайнекен. - Похоже, он пожинает плоды своего многолетнего увлечения технологическими новинками, интернетом, беспилотниками и редактированием видео - вот здесь все это сошлось воедино. И я, конечно, рад, что все те усилия, которые мы в семье прилагали в вопросах образования, сейчас окупаются. Я счастлив, что Силас сосредоточен на чем-то значимом, а не просто тратит время попусту".

Добро пожаловать, Tesla!

С самого начала Пер и Силас внимательно следили за оживленными дебатами местных жителей о том, будет ли завод Tesla полезен региону или нет. Несмотря на некоторые сомнения по поводу вырубки деревьев для подготовки площадки для строительства, а также ожидаемого высокого потребления воды, первоначальная поддержка проекта со стороны жителей Грюнхайде всегда оставалась высокой.

На заводе под Берлином будут выпускать электромобили Tesla Model 3

"Учитывая все обстоятельства, я думаю, что Илон Маск создает будущее в Грюнхайде. С его компаниями и различными проектами Маск - один из самых ярких новаторов нашего времени, - полагает Пер Хайнекен. - Мы получаем один из самых технологически продвинутых заводов в мире, и это действительно захватывающее дух развитие событий".

А его сын замечает, что с самого начала был за гигафабрику в Грюнхайде и с тех пор не изменил своего мнения. "В будущем я смогу подать заявление, чтобы пройти профессиональное обучение на заводе. Я еще не знаю, какую профессию хочу получить, когда стану взрослым, но не исключаю, что буду работать на гигафабрике", - делится Силас. В любом случае есть все основания считать, что всемирное сообщество фанатов Tesla, а возможно, и сам Элон Маск, в будущем еще не раз услышат о Силасе Хайнекене.

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