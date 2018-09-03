Как экономить на еде в Германии - без вреда для здоровья

Тем, кто приезжает в Германию на практику или учебу, приходится экономить. Как при этом питаться полноценно - не только макаронами? Лайфхаки от DW.
Чтобы экономить на продуктах в Германии, нужно знать, где и что покупать, а когда можно получить еду бесплатно. Мы собрали десять здоровых советов, как дешево питаться.
Супермаркеты: в какой идти?
Узнайте, где ближайшие супермаркеты. В больших городах нередко они работают до 22.00, но в маленьких закрываются в 20 или даже 19 часов. В воскресенье открыты только АЗС, киоски и круглосуточные Spätshop, где можно приобрести напитки, сладости, бутерброды и предметы первой необходимости по цене, выше обычной. Будьте внимательны: в праздники магазины тоже не работают. Из-за этого в субботние и предпраздничные вечера полки бывают полупустыми.
Система супермаркетов выглядит так: дискаунтеры Aldi, Lidl, демократичные Penny и Netto и чуть более дорогие Kaufland, Rewe. За ними следуют Real, Edeka и специализирующиеся на био-продуктах Alnatura, Basic, denn's Biomarkt. Чем выше класс супермаркета, тем больше не только цена, но и выбор. Не забудьте заполнить анкету с бонусной картой, например Payback, чтобы копить пункты и получать скидки.
Как выбирать недорогие продукты
У большинства супермаркетов есть собственные недорогие марки: Ja, Gut&Günstig, TiP, K-Classic, REWE Beste Wahl и другие. Био-продукты стоят, наоборот, больше обычных - но по качеству, в отличие от российских, соответствуют вполне определенным критериям "био".
Не ленитесь искать уцененные товары по акции или с истекающим сроком годности: они обычно помечены оранжевым или желтым ценником. Жесткие персики по скидке полежат один вечер и станут такими же, как и фрукты в два раза дороже.
Пиво и вино лучше берите местного разлива: вы попробуете продукты из региона и прилично сэкономите. Например, литр местного яблочного или грушевого вина в Баварии стоит чуть больше 1 евро и продается в обычных супермаркетах.
Где, если не в супермаркете?
Фрукты, овощи и специи лучше всего покупать не в обычных супермаркетах, а на рынках (Wochenmarkt): там не только дешевле, но и вкуснее. Цена ниже, если покупать сразу несколько килограммов. Если прийти на рынок ближе к закрытию, цены будут в полтора-два раза ниже.
Полезные привычки
Покупая еду только раз в неделю, вы экономите и деньги, и время. Обращайте внимание на стоимость за 100 граммов или 1 килограмм - она указана на этикетах в супермаркете более мелким шрифтом: на первый взгляд привлекательная покупка может оказаться невыгодной.
Тем, кто еще плохо ориентируется в ценах, полезно записывать траты: что вы купили в первую неделю и сколько это все стоило. Это поможет планировать расходы.
Обедайте в столовой
Столовая - важное место для общения. В студенческих (Mensa) цены очень демократичные, а в некоторых столовых при предприятиях (Casino) практикантам полагаются скидки. Обед можно выбрать на любой бюджет, от 60 центов за тарелку супа до 5-6 евро за набор суп+салат+основное блюдо+напиток.
Если приносите еду с собой, никто вас не прогонит. В столовых стоят микроволновки: разогрейте свое - и подсаживайтесь к коллегам.
Сдавайте бутылки и получайте за это деньги
В стоимость бутылки воды, колы или пива почти всегда включен залог (Pfand), который можно получить обратно, если сдать бутылку в специальном автомате в супермаркете - для дальнейшей переработки. За одну пустую банку или бутылку можно получить от 8 до 25 центов (в зависимости от материала и формы), при этом на бутылке будет написано "Mehrwegflasche" или "Einwegpfand". В барах нередко действует та же система - так что не забывайте возвращать бокал.
А в чем готовить-то?
Как быть, если в общежитии нет общей посуды? Тратиться на кастрюли и сковородки нет смысла, если поездка короткая: одолжите их у соседей. Недорогие тарелки и столовые приборы ищите в Ikea, в интернете или на субботних и воскресных барахолках (Flohmarkt). Если предстоит много переездов, выбирайте пластмассовую посуду. Самые дешевые ланч-боксы ищите в дискаунтерах. А можно и вовсе заменить их пластиковым ведерком из-под йогурта.
Как получить еду бесплатно
У "спасателей еды", которые забирают пригодные, но непроданные продукты из магазинов, кафе и пекарен, есть свой сайт - Foodsharing.de. После регистрации можно бесплатно получить еду, которую на онлайн-платформе "выставляют" участники движения: сами фудсейверы и обычные граждане, которые делятся не пригодившимися продуктами. За предложениями следите на карте и находите ближайшие к вам. Присоединиться к проекту и самому стать фудсейвером можно так: сдать тест на знание правил (если провалите три попытки, то четвертая - только через месяц) и три раза спасти еду под руководством куратора.
Бесплатные яблоки, вишню, каштаны или орехи легко найти на онлайн-карте Mundraub.org: там отмечены общедоступные места с плодовыми деревьями.
Лень готовить…
Не хотите стоять у плиты - идите к корейцам, итальянцам, туркам или индийцам… С онлайн-сервисом Foursquare и советами знакомых найти недорогое местечко с аутентичной кухней просто. Главное правило - избегайте туристических маршрутов. А можно открыть мобильное приложение Too good to go - и взять с собой непроданную пиццу или ужин из ресторана за 3-6 евро. Перед установкой смените магазин в AppStore на немецкий, иначе ничего не получится. Оплата происходит через Paypal или по карте, еду нужно забирать строго в назначенное время.
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