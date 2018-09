Как экономить на еде в Германии - без вреда для здоровья

Чтобы экономить на продуктах в Германии, нужно знать, где и что покупать, а когда можно получить еду бесплатно. Мы собрали десять здоровых советов, как дешево питаться.

Супермаркеты: в какой идти?

Узнайте, где ближайшие супермаркеты. В больших городах нередко они работают до 22.00, но в маленьких закрываются в 20 или даже 19 часов. В воскресенье открыты только АЗС, киоски и круглосуточные Spätshop, где можно приобрести напитки, сладости, бутерброды и предметы первой необходимости по цене, выше обычной. Будьте внимательны: в праздники магазины тоже не работают. Из-за этого в субботние и предпраздничные вечера полки бывают полупустыми.

Система супермаркетов выглядит так: дискаунтеры Aldi, Lidl, демократичные Penny и Netto и чуть более дорогие Kaufland, Rewe. За ними следуют Real, Edeka и специализирующиеся на био-продуктах Alnatura, Basic, denn's Biomarkt. Чем выше класс супермаркета, тем больше не только цена, но и выбор. Не забудьте заполнить анкету с бонусной картой, например Payback, чтобы копить пункты и получать скидки.

Как выбирать недорогие продукты

У большинства супермаркетов есть собственные недорогие марки: Ja, Gut&Günstig, TiP, K-Classic, REWE Beste Wahl и другие. Био-продукты стоят, наоборот, больше обычных - но по качеству, в отличие от российских, соответствуют вполне определенным критериям "био".

В немецких супермаркетах скидки - не редкость

Не ленитесь искать уцененные товары по акции или с истекающим сроком годности: они обычно помечены оранжевым или желтым ценником. Жесткие персики по скидке полежат один вечер и станут такими же, как и фрукты в два раза дороже.

Пиво и вино лучше берите местного разлива: вы попробуете продукты из региона и прилично сэкономите. Например, литр местного яблочного или грушевого вина в Баварии стоит чуть больше 1 евро и продается в обычных супермаркетах.

Где, если не в супермаркете?

Фрукты, овощи и специи лучше всего покупать не в обычных супермаркетах, а на рынках (Wochenmarkt): там не только дешевле, но и вкуснее. Цена ниже, если покупать сразу несколько килограммов. Если прийти на рынок ближе к закрытию, цены будут в полтора-два раза ниже.

Полезные привычки

Покупая еду только раз в неделю, вы экономите и деньги, и время. Обращайте внимание на стоимость за 100 граммов или 1 килограмм - она указана на этикетах в супермаркете более мелким шрифтом: на первый взгляд привлекательная покупка может оказаться невыгодной.

Тем, кто еще плохо ориентируется в ценах, полезно записывать траты: что вы купили в первую неделю и сколько это все стоило. Это поможет планировать расходы.

Обедайте в столовой

Столовая - важное место для общения. В студенческих (Mensa) цены очень демократичные, а в некоторых столовых при предприятиях (Casino) практикантам полагаются скидки. Обед можно выбрать на любой бюджет, от 60 центов за тарелку супа до 5-6 евро за набор суп+салат+основное блюдо+напиток.

В студенческих столовых в Германии можно поесть дешево и сытно

Если приносите еду с собой, никто вас не прогонит. В столовых стоят микроволновки: разогрейте свое - и подсаживайтесь к коллегам.

Сдавайте бутылки и получайте за это деньги

В стоимость бутылки воды, колы или пива почти всегда включен залог (Pfand), который можно получить обратно, если сдать бутылку в специальном автомате в супермаркете - для дальнейшей переработки. За одну пустую банку или бутылку можно получить от 8 до 25 центов (в зависимости от материала и формы), при этом на бутылке будет написано "Mehrwegflasche" или "Einwegpfand". В барах нередко действует та же система - так что не забывайте возвращать бокал.

А в чем готовить-то?

Как быть, если в общежитии нет общей посуды? Тратиться на кастрюли и сковородки нет смысла, если поездка короткая: одолжите их у соседей. Недорогие тарелки и столовые приборы ищите в Ikea, в интернете или на субботних и воскресных барахолках (Flohmarkt). Если предстоит много переездов, выбирайте пластмассовую посуду. Самые дешевые ланч-боксы ищите в дискаунтерах. А можно и вовсе заменить их пластиковым ведерком из-под йогурта.

Как получить еду бесплатно

У "спасателей еды", которые забирают пригодные, но непроданные продукты из магазинов, кафе и пекарен, есть свой сайт - Foodsharing.de. После регистрации можно бесплатно получить еду, которую на онлайн-платформе "выставляют" участники движения: сами фудсейверы и обычные граждане, которые делятся не пригодившимися продуктами. За предложениями следите на карте и находите ближайшие к вам. Присоединиться к проекту и самому стать фудсейвером можно так: сдать тест на знание правил (если провалите три попытки, то четвертая - только через месяц) и три раза спасти еду под руководством куратора.

Бесплатные яблоки, вишню, каштаны или орехи легко найти на онлайн-карте Mundraub.org: там отмечены общедоступные места с плодовыми деревьями.

Лень готовить…

Не хотите стоять у плиты - идите к корейцам, итальянцам, туркам или индийцам… С онлайн-сервисом Foursquare и советами знакомых найти недорогое местечко с аутентичной кухней просто. Главное правило - избегайте туристических маршрутов. А можно открыть мобильное приложение Too good to go - и взять с собой непроданную пиццу или ужин из ресторана за 3-6 евро. Перед установкой смените магазин в AppStore на немецкий, иначе ничего не получится. Оплата происходит через Paypal или по карте, еду нужно забирать строго в назначенное время.

Смотрите также:

Кулинарные шедевры из остатков

Кулинарные шедевры из остатков Салат с ветчиной из Шварцвальда Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.

Кулинарные шедевры из остатков Суп с блинной стружкой Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

Кулинарные шедевры из остатков Швабская пицца Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

Кулинарные шедевры из остатков Салат с рыбой Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценой обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

Кулинарные шедевры из остатков Морковные блинчики Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

Кулинарные шедевры из остатков Запеканка из пасты Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

Кулинарные шедевры из остатков Салат из пасты Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

Кулинарные шедевры из остатков Запеканка из риса с овощами Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

Кулинарные шедевры из остатков Фаршированные овощи Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

Кулинарные шедевры из остатков Хлебная запеканка с яблоками Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

Кулинарные шедевры из остатков Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

Кулинарные шедевры из остатков Оладьи с бананами Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

Кулинарные шедевры из остатков Лисички с кнедлями Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

Кулинарные шедевры из остатков Сливовый пирог В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками. Автор: Инга Ваннер