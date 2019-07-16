 Как ″Экозащита″ добилась первого успеха в суде Калининграда? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.08.2019

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Россия

Как "Экозащита" добилась первого успеха в суде Калининграда?

Административное дело против директора "Экозащиты" закрыто. Александра Королёва надеется на прекращение и заведенных на нее уголовных дел. Тогда она сразу вернется из ФРГ в Россию.

Акция Экозащиты (фото из архива)

Акция "Экозащиты" (фото из архива)

"Справедливый суд не был бы справедливым, не получи эта история такую широкую огласку". Так директор общественной организации "Экозащита" Александра Королёва прокомментировала в интервью DW принятое 22 августа решение Калининградского областного суда прекратить заведенное на нее административное дело.

Служба судебных приставов выдвинула против Королёвой обвинение в злостном уклонении от уплаты штрафа. Речь шла о штрафе в 10 тысяч рублей, который был наложен на директора "Экозащиты" за несоблюдение требований, предусмотренных законом об "иностранных агентах" для некоммерческих организаций.

Штраф по закону об "иноагентах"

Александра Королёва считает, что прекращение заведенного на нее административного дела - это успех адвокатов "Экозащиты", в частности, юристов фонда "Общественный вердикт", представлявших интересы этой организации в суде.

Александра Королёва в Берлине

Александра Королёва в Берлине

"Получается, суд прислушался к нашим аргументам, - сказала Королёва корреспонденту DW. - Мы неустанно повторяли, что общественная организация не может платить штрафы даже, если у нее есть деньги, потому что деньги у нее целевые, на конкретные проекты".

Дело в том, что российское законодательство не позволяет использовать целевые средства на другие цели. "И если бы мы вздумали заплатить проектные деньги в качестве штрафа, - пояснила Королёва, - к нам тут же постучалась бы налоговая полиция, наложили новый штраф, новое наказание".

Королёва просит убежище в Германии

Против директора "Экозащиты" было возбуждено не только административное дело, которое теперь прекращено, но еще и целых пять уголовных, по которым Александре Королёвой грозило до двух лет тюрьмы. Чтобы избежать лишения свободы, она уехала в Германию и обратилась к немецким властям с просьбой предоставить ей политическое убежище.

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Эта история получила широкую огласку. О ней рассказывали разные СМИ, в том числе, Deutsche Welle, стала одной из тем на проходившем в июле под Бонном очередном заседании "Петербургского диалога". После публикаций в прессе прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин пообещал проверить заведенные на Королёву уголовные дела. В поддержку главы "Экозащиты" высказался также губернатор области Антон Алиханов, принимавший участие в конференции "Петербургского диалога".

Закроют ли уголовные дела на директора "Экозащиты"?

Тот факт, что Калининградский областной суд признал Королёву невиновной в деле об административном правонарушении, позволяет ей надеяться на то, говорит она, "что и уголовные дела, которые были заведены по тем же самым причинам - за неуплату штрафов - тоже будут закрыты".

По словам Королёвой, уже на будущей неделе адвокаты, отстаивающие "Экозащиту", намерены подать жалобы против возбужденных против нее уголовных дел. "Коль скоро юристы уж берутся за это, то, по всей видимости, они рассчитывают выиграть процесс и добиться закрытия уголовных дел", - сказала она.

Когда это может произойти, Королёва предсказать не берется. Но как только уголовные дела будут закрыты, она сразу же отзовет свое ходатайство о политическом убежище в Германии. "Благо немецкие законы это позволяют", - добавила она. 

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