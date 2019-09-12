 Как штурмовали штаб-квартиру госбезопасности в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.01.2020

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Культура и стиль жизни

Как штурмовали штаб-квартиру госбезопасности в Берлине

30 лет назад, 15 января 1990 года, мирные демонстранты ворвались в штаб-квартиру "штази" в Восточном Берлине. Так удалось предотвратить от уничтожения архивы госбезопасности бывшей ГДР.

Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR (picture alliance/AP Images/J. Finck)

"Щит и меч партии", - так с гордостью называли себя сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР, копируя здесь советского "старшего брата" - КГБ. Более 90 тысяч штатных чекистов, почти 200 тысяч внештатных стукачей работали в "штази" (так называли МГБ в народе, это производное от немецкого Staatssicherheit - "госбезопасность"). Следила восточногерманская тайная полиция, в первую очередь, за собственным народом. Архив "штази" колоссален: 110 километров стеллажей с досье на граждан ГДР и других стран, картотека на 40 миллионов человек, полтора миллиона фотографий, 30 тысяч дискет и магнитофонных бобин с записью подслушанных телефонных разговоров...

Из многих тысяч мешков с обрывками документов, которые чекисты пытались уничтожить в последние дни ГДР, разобраны меньше тысячи. Документы удалось восстановить благодаря кропотливой работе архивариусов и компьютерной программе, разработанной немецкими информатиками специально для этой цели.

Разорванные документы штази

Разорванные документы "штази"

То, что в "штази" сразу после падения Берлинской стены и начала мирной революции в ГДР стали уничтожать документы, стало главной причиной штурма отделений МГБ по всей стране и главной штаб-квартиры в Берлине. Досье по приказу главы "штази" жгли и резали в шредерах, пытались вывезти в грузовиках, но дым печей над местными управлениями госбезопасности был виден, печи и шредеры не выдерживали нагрузки, вывозить архивы не давали пикеты демонстрантов... Тогда документы просто стали рвать в клочки.

Кому принадлежат досье МГБ?

15 января 1990 года оппозиционная организация "Новый форум", отчаявшись в ходе "круглого стола" с представителями гэдээровских властей решения, которое бы помешало чекистам заметать следы, организовала митинг у штаб-квартиры "Ведомства национальной безопасности" (так переименовали МГБ после падения Стены, но сути это переименование, конечно, не меняло). Демонстранты потребовали допустить их в здание, чтобы лично убедиться в том, что архивы не уничтожаются. В окнах верхних этажей были видны полицейские в форме, но стрелять по многотысячной демонстрации никто не решился. Удержать людей было невозможно. Они ворвались в здание ненавистной тайной полиции, десятилетиями державшей в страхе народ ГДР.

Контекст

Госслужащих в Германии могут проверить: не сотрудничали ли они в прошлом со "штази" - госбезопасностью бывшей ГДР.

Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом? (10.02.2017)

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит. (07.10.2019)

Эта книга - уникальное свидетельство и написана уникальным человеком. Она рассказывает о том, как "штази" охотилось за человеком, который помогал жителям ГДР бежать на Запад. (05.11.2014)

Чтобы оценить то, насколько хорошо или плохо функционирует демократия, надо сравнить ее с диктатурой. В этом помогает германский фонд, изучающий немецкий опыт жизни при социализме. (17.10.2018)

В дрезденском архиве обнаружено выданное Путину удостоверение "штази", действовавшее с 1985 по 1989 годы. В архиве, однако, подчеркнули, что это не означает, что Путин был сотрудником "штази". (11.12.2018)

В главной штаб-квартире "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР - открыты сегодня музей и информационный центр. (08.01.2016)

Вечный конфликт отцов и детей особенно остро проявлялся в семьях высокопоставленных сотрудников министерства госбезопасности ГДР - "штази". Чекисты писали на своих детей доносы и отказывались от них. (23.05.2012)

Кстати говоря, берлинцы были не первыми. Уже в декабре 1989 года группа женщин, которую возглавляла художница и диссидентка Габриэле Штётцер (Gabriele Stötzer), заняла здания областного управления "штази" в Эрфурте. Ведь власть, несмотря на падение Стены, оставалась прежней, и репрессивный аппарат по-прежнему функционировал. Велась слежка за оппозицией, осведомители продолжали писать донесения...

Что такое "штази", Габриэле Штётьцер в свое время узнала на себе: за то, что она протестовала против лишения гражданства певца и критика режима Вольфа Бирмана (Wolf Biermann), ее посадили на год в тюрьму.

Женщины, которых она привела к зданию областного управления "штази", заявили огорошенным чекистам: "Вы собирали на нас досье. Эти досье принадлежат нам. Мы не дадим их уничтожить". Растерявшиеся бойцы невидимого фронта открыли двери. Вслед за Эрфуртом последовали Галле, Лейпциг, Гота... Везде оппозиция занимала здания госбезопасности, мешая уничтожению архивов. Берлинская штаб-квартира была последней. Спустя три дня после ее штурма правительство ГДР, состоявшее тогда еще из представителей прежнего режима, распустило тайную полицию.

Система тотального контроля

Мирная революция в ГДР произошла, в первую очередь, благодаря восточным немцам, которые требовали свобод, отставки коммунистических властей и воссоединения страны. Также по инициативе восточных немцев был принят особый закон об архивах "штази". Они открыты. В Федеральном ведомстве по изучению архивов "штази" каждый может получить доступ к своему досье, узнать, следило ли за ним министерство госбезопасности бывшей ГДР, прочитать донесения стукачей... Каждый год около 80 тысяч человек пользуются этим правом.

Благодаря тому, что чекистам не удалось уничтожить архивы МГБ, были разоблачены десятки, если не сотни шпионов и осведомителей "штази", занимавших весьма высокие посты, в частности, лидеров оппозиционных партий. Вскрылись мерзкие методы, которыми пользовалась госбезопасность, стал ясен характер системы подавления и принуждения, тотального контроля над гражданами собственной страны. Это, по общему мнению, главное. Ради этого стоило штурмовать главную штаб-квартиру тайной полиции 30 лет назад.

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  • Выставка Watching You, Watching Me

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  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Искусство тотальной слежки

Раньше всевидящим считали бога, теперь - государство. Три выставки в Берлине исследуют феномен видеонаблюдения и выясняют, что от комичного до зловещего - всего один шаг. (23.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Почему тюрьма "штази" стала музеем  

Впервые на ТВ: секретные фотографии "Штази" о “Пражской весне“ – Европа в фокусе  

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