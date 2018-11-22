Как штрафуют за превышение скорости на дорогах в Германии

Министерство юстиции России предлагает существенно повысить штрафы за превышение скорости водителями. Какие наказания предусмотрены за эти нарушения ПДД в Германии?
Согласно сообщениям российских СМИ, планы министерства юстиции России, о которых стало известно в конце января, в частности, предусматривают увеличение в шесть раз штрафов за превышение скорости на 20-40 километров в час - до трех тысяч рублей вместо пятисот рублей. Превышение на 40-60 километров в час - четыре тысячи рублей. Более чем на 60 километров в час - пять тысяч рублей или лишение прав управлять транспортными средствами от четырех до шести месяцев.
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