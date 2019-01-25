Как "штази" пыталось проникнуть в неонацистские группировки в ФРГ

У спецслужбы ГДР были осведомители в правоэкстремистских организациях Западной Германии. В Берлине представлено новое исследование об истинных причинах интереса "штази" к неонацистам.
В 1989 году с начала сентября каждый понедельник тысячи жителей ГДР выходят на улицы. Они требуют свободы передвижения, скандируют "Народ - это мы!" и "Нет насилию!". Режим на гране краха. Однако престарелые правители ГДР в те дни боятся не только собственного народа, но и правых экстремистов из Западной Германии.
22-й отдел министерства госбезопасности ГДР получил тревожные сообщения о группировке "Свободная демократическая Германия", согласно которым сторонники праворадикальной партии "Республиканцы" из Западного Берлина якобы планируют устроить поджоги пограничных контрольных пунктов на улицах Шоссештрассе и Хайнрих-Хайне-Штрассе на внутригерманской границе. Кроме того, они якобы пытаются раздобыть отбойные молотки, чтобы повредить Берлинскую стену в районе Бранденбургских ворот.
Презентация книги в Музее шпионажа
Казалось, худшие опасения министерства госбезопасности ГДР, известного как "штази", сбываются. Они идеально вписывались в распространяемую десятилетиями властями ГДР пропаганду о "фашистской Западной Германии". С середины 70-х годов "штази" наблюдало за правоэкстремистскими кругами в ФРГ. В Восточном Берлине опасались, что западногерманские неонацисты смогут оказывать влияние на умонастроения в ГДР, рассказывает журналист и эксперт по спецслужбам Андреас Фёрстер (Andreas Förster), который в середине января в берлинском Музее шпионажа представил свою новую книгу "Объект поражения - справа" ("Zielobjekt Rechts").
Фёрстер уже много лет изучает спецслужбы на востоке и западе Германии, в том числе связи "штази" с правыми радикалами из ФРГ. Его основной источник - архивы министерства госбезопасности ГДР. Изучая их, у Фёрстера сложилось впечатление, что "штази" не старалось активно вербовать осведомителей в рядах неонацистов.
Образ врага в лице ГДР
В то же время "штази" охотно устанавливало контакты с представителями левоэкстремистских кругов по другую сторону внутригерманской границы, привлекая их лозунгами вроде "Мы все - за мир и справедливость!". В отношении правых экстремистов спецслужба действовала намного осторожней из-за их антикоммунистических взглядов и распространенного у них "образа врага в лице ГДР".
Несмотря на это, "штази" смогло довольно близко подобраться к неонацистам благодаря так называемым "добровольным осведомителям" - людям с финансовыми проблемами, которые пытались подзаработать, предлагая свои услуги иностранной спецслужбе. Тайная полиция ГДР очень осторожно поддерживала контакты с этими людьми, охотно получая сведения от них, но при этом больше всего опасаясь, что однажды утром в одной из западногерманских газет появится статья с заголовком ""Штази" сотрудничает с неонацистами".
Прямой контакт с лидерами неонацистов на западе Германии "штази" установить не удалось, однако спецслужба многое знала о правоэкстремистских кругах в ФРГ. Известный пример - Михаэль Кюнен (Michael Kühnen). В 80-е годы он был одним из лидеров неонацистов в Западной Германии. Вскоре после падения Берлинской стены он предложил свою "программу восстановления востока". По словам Фёрстера, Кюнен всегда стремился создать "опирающуюся на идеологию" организацию, которая реализовывала бы "политические цели".
С 1978 по 1982 год Кюнен провел за решеткой по приговору в разжигании розни и распространению неофашистской пропаганды. При этом "штази" считало его осведомителем западногерманского Федерального ведомства по охране конституции (BfV). По выходу из тюрьмы в городе Целле Кюнена ожидало такси, которое доставило его в Гамбург. По сведениям МГБ ГДР, это такси было замаскированным автомобилем BfV. Восточногерманская спецслужба также опасалась, что Кюнен сможет распространить свое влияние на группировки неонацистов в ГДР.
Чрезмерный страх "штази" перед неонацистскими терактами
С воссоединением Германии завершились и попытки "штази" проникнуть в правоэкстремистские круги на Западе. Как показало время, страх спецслужбы перед терактами, которые якобы собирались устроить в ГДР западногерманские неонацисты, оказался чрезмерным.
Удручающее впечатление производят другие сведения, которые можно почерпнуть в архивах МГБ ГДР. В одном из докладов 1988 года сообщается, например, что в правоэкстремистские организации в Западной Германии внедрены 17 сотрудников Федерального ведомства по охране конституции. Кроме того, упоминается еще о 22 возможных агентах западногерманской спецслужбы в рядах неонацистов. Запросы Фёрстера в BfV по этому вопросу остались без ответа. Но расследование дела неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) показало, какую фатальную роль сыграли осведомители, сотрудничавшие с Федеральным ведомством по охране конституции. Процесс по делу NSU продлился пять лет и завершился в июле 2018 года. На счету группировки - 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений.
Как выяснилось, NSU зародилась внутри неонацистской организации "Территориальная оборона Тюрингии", в значительной степени созданной именно осведомителями BfV. Сегодня этой темой занимаются различные парламентские комиссии, а также журналисты как Андреас Фёрстер, расследующие агентскую сеть западногерманской спецслужбы в рядах правых экстремистов. Но исследователи раз за разом сталкиваются с одной и той же проблемой: документы спецслужбы бесследно исчезают, или же из них изъяты наиболее важные места, или они полностью недоступны со ссылкой на секретность.
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