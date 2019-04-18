Как хранить энергию ветра и солнца? Возможны варианты (фотогалерея)

Возобновляемая энергетика зависит от погоды и времени суток. Поэтому для ее прорывного развития нужны мощные накопители энергии. Поиск решений идет в самых разных направлениях.
Благодаря солнечному лету 2018 года Германия установила рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников. (03.01.2019)
В отличие от японского конкурента, немецкие автоконцерны VW, BMW и Daimler планируют сконцентрироваться на выпуске электромобилей. (23.03.2019)
Запуск в Германии поезда на водородных топливных элементах стал несомненной технологической удачей - но о революции в транспорте говорить пока рано. (17.09.2018)
Энергетическая компания EWE и Йенский университет сообщили об успехе проекта по использованию подземных газохранилищ в качестве химических накопителей ветряной и солнечной энергии. (23.11.2017)