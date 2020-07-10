Как храм стал мечетью. История собора Святой Софии (фотогалерея)

Долгое время он был музеем и символом диалога культур. Теперь власти Турции разрешили использовать собор Святой Софии в Стамбуле как мечеть. О храме, во второй раз превращенном в мечеть, - в фотогалерее.
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