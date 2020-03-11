Как футбол перестал быть в Германии неженским делом

Это сейчас женский футбол в Германии - популярный и массовый вид спорта, а женская сборная страны по футболу - одна из сильнейших в мире. А еще относительно недавно - до начала 1970-х годов - женский футбол считался чуть ли не аморальным и существовал запрет на проведение официальных турниров. Да и после отмены этого запрета он оставался маргинальным видом спорта. В Германии все коренным образом изменилось после после международного турнира по женскому футболу в столице Тайваня Тайбэе в 1981 году, в котором немецкие футболистки одержали внушительную победу и фактически завоевали звание сильнейших в мире. Причем это были энтузиастки из провинциального немецкого городка.

На турнир в Тайвань они отправились на собственные деньги. Помощь спонсоров была небольшой, а так как "официальной" женской сборной ФРГ тогда не существовало, финансирования федерации футбола не было. Да и турнир в Тайбэе, хотя в нем участвовали команды из разных стран, чемпионатом мира не считался, поскольку ФИФА женский футбол тоже не поощряла. Документальный фильм "Чудо Тайбэя", поставленный кельнским режиссером Джоном Давидом Зайдлером (John David Seidler) и только что вышедший в немецкий прокат, рассказывает об этом историческом с точки зрения футбола событии.

Футбол - не женское дело?

"Футбол - мужская игра", - не уставал повторять Юпп Дерваль (Jupp Derwall), многолетний тренер главной сборной ФРГ, выигравший при нем, в частности, чемпионат Европы и ставшей серебрянным призером чемпионата мира.

"Наши дамы-футболистки пока еще не дают оснований на то, чтобы мы создали женскую национальную сборную", - утверждал тогдашний глава Немецкого футбольного союза Герман Нойбергер (Hermann Neuberger). "Я считаю дамский футбол неэстетичным", - таково было мнение одного из самых известных немецких футболистов, чемпиона мира и Европы Пауля Брайтнера (Paul Breitner).

Играет команда Бергиш-Гладбаха

До 1970 года женский футбол был в ФРГ официально запрещен. Спортивным клубам, игнорировавшим это решение и создававшим женские футбольные команды, грозило лишение лицензии и отстранение от участия в официальных турнирах. Даже когда запрет на женский футбол в ФРГ формально был уже снят, развитие женского футбола поддержки от Немецкого футбольного союза не получало. Но немки сломали стереотипы о том, что футбол - это мужской вид спорта, и доказали, что умеют играть.

Когда из Тайваня пришло приглашение принять участие в международном турнире по женскому футболу, его переслали в расположенный недалеко от Кельна городок Бергиш-Гладбах, где незадолго до этого была создана женская футбольная команда SSG 09 Bergisch Gladbach, игравшая с большим успехом.

Вместе с приглашением из тайваньского Тайбэя Немецкий футбольный союз прислал письмо с официальным разрешением участвовать в международном турнире на Тайване – но при этом ставил абсурдные условия: свою поездку на турнир футболистки должны были финансировать сами. В фильме есть кадры, где молодые футболистки продают с лотка вафли, чтобы заработать на авиабилеты. Хорошо хоть, что их поддержали некоторые местные предприниматели.

Разгром соперниц

"Так как женской сборной Германии не существовало, на поле в Тайбэе мы вышли в форме футбольного клуба Бергиш-Гладбаха. Впрочем, нам в этом смысле было все равно. Мы просто хотели попробовать свои силы в игре против команд из других стран", - рассказывает одна из лучших футболисток своего времени Анне Трабант-Хаарбах (Anne Trabant-Haarbach), участвовавшая в том легендарном турнире, а затем ставшая капитаном образованной год спустя первой женской сборной ФРГ по футболу.

Немки празднуют победу на турнире в Тайбэе

В Тайбэе немецкие футболистки играли превосходно. Сборную Нидерландов девушки из Бергиш-Гладбаха разгромили со счетом 4:0. Потом пришел черед Норвегии, Швейцарии, Финляндии, Таиланда, Гаити, США. В результате немки разбили в пух и прах все семь команд-соперников.

После этого оглушительного успеха отношение к женскому футболу в ФРГ резко изменилось. В стране была создана национальная женская сборная. Две победы на чемпионатах мира, восемь побед на чемпионатах Европы, золото на Олимпийских играх 2016 года, - вот чего она добилась в последующие годы. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

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