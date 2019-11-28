Как ФРГ переманивает польских рабочих из Великобритании

Германия воспользовалась неопределенностью из-за "Брекзита" и привлекла больше польских трудовых мигрантов, чем Великобритания - впервые за последние 10 лет. Подробности - у DW.
"Мы предлагаем не только более высокие зарплаты, социальные гарантии и более удобный режим работы. У нас и погода лучше, и еда вкуснее, и до Польши можно добраться быстрее. Не говоря уже о надежности, которую обеспечивает членство страны в ЕС".
Примерно так звучит текст объявления на английском языке, размещенного в британских газетах руководством Университетской клиники Дюссельдорфа. С его помощью клиника надеется привлечь польских медсестер, которые сейчас работают в Великобритании и столкнулись с неопределенностью из-за предстоящего выхода этой страны из состава Евросоюза.
Немецкий язык - больше не проблема?
Пример дюссельдорфской клиники далеко не уникален. Многие немецкие компании, в основном работающие в области здравоохранения, логистики, строительства и промышленности, пытаются привлечь польских рабочих, которые собираются покинуть Великобританию, сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera специалист польского агентства по трудоустройству Work Service Камиль Вольчик. По его словам, некоторые работодатели даже снижают языковые требования к своим временным сотрудникам.
"Для польских трудовых мигрантов немецкий рынок всегда оставался одним из самых привлекательных", - отмечает Вольчик. И напоминает, что долгое время после вступления Польши в ЕС поляки не имели права работать в Германии и что для многих из них немецкий язык был серьезной преградой.
Немецким работодателям тоже понадобилось очень много времени, чтобы понять, что они не смогут заставить польских рабочих выучить немецкий в совершенстве. "К счастью, эта тенденция постепенно сходит на нет, и у польских рабочих появилось гораздо больше возможностей работать в Германии со знанием английского языка", - рассказывает Вольчик.
2,5 млн поляков работают в других странах ЕС
Это подтверждают и сухие цифры: по данным Главного статистического управления Польши, с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году за рубеж отправились около 2,5 млн человек. Больше всего выходцев из Польши традиционно работали в Великобритании, однако в 2018 году Германия впервые обогнала ее по этому показателю.
После референдума по "Брекзиту" Соединенное Королевство покинули без малого 100 тысяч польских рабочих: в результате их число в этой стране сократилось до 695 тысяч человек. В свою очередь в ФРГ трудоустроены уже 706 тысяч граждан Польши.
Место поляков в Польше заняли украинцы
Между тем в самой Польше уже несколько лет подряд продолжается экономический рост, а многие предприятия испытывают нехватку сотрудников. Согласно исследованию, проведенному агентством по трудоустройству Personnel Service, почти в каждой пятой польской компании работают трудовые мигранты из Украины.
По данным ежедневной газеты Gazeta Wyborcza, их общее число составляет здесь около 1,3 млн человек. Впрочем, привлекать украинцев становится все труднее: другие европейские страны - к примеру, Германия и Чехия - предлагают им более высокие зарплаты.
Вернутся ли поляки на родину?
Тем временем в 2019 году - впервые за последнее десятилетие - в Польшу вернулось больше ее граждан, чем из страны уехало. Многие возвращаются из-за неопределенности, связанной с "Брекзитом", а также из-за резкого падения курса британского фунта стерлингов к польскому злотому: по этой причине финансовый аспект перестает играть для поляков значительную роль. В то же время средний уровень зарплат в Польше также растет, и правительство способствует этой тенденции, инвестируя в создание новых рабочих мест.
В свою очередь, в британском Королевском колледже медсестер обеспокоены хронической нехваткой медперсонала в стране. В одной только Англии количество открытых вакансий медсестер превысило 40 тысяч. После референдума по "Брекзиту" в июне 2016 года более 10 тысяч медсестер и акушерок из других стран ЕС покинули Соединенное Королевство.
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