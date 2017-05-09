Как Украина отметила День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Центральные улицы Киева от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры в четверг, 9 мая, власти снова закрыли для движения транспорта. Здесь ожидалось сразу несколько массовых акций, приуроченных к отмечаемому в Украине 9 мая Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Организаторы шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", среди которых мать погибшей в автокатастрофе экс-депутата "Партии регионов" Елены Бережной, ранее объявили, что в демонстрации примет участие 180 тысяч человек. Совет Киевской городской организации ветеранов Украины призвал выходить на акцию с похожим названием "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство". Они рассчитывали на пять тысяч участников. Однако оба эти мероприятия вместе едва смогли собрать до одной тысячи человек, хотя в прошлом году на подобную демонстрацию вышли около пяти тысяч.

"Бессмертный полк" по-украински

Ждать начала шествия пришлось долго, более 2 часов. Но не потому, что территория проведения мероприятий была ограждена металлическими сетками и окружена кордонами полиции и Национальной гвардии. В отличие от прошлого года, на этот раз здесь не было металлоискателей, и правоохранители проводили только поверхностный осмотр людей и личных вещей. Причиной долгих сборов стала малочисленность участников акции. Однако вопреки долгому ожиданию, количество участников так и не дотянуло до прошлогоднего уровня.

Длительное топтание на месте при прохладной погоде скрашивал духовой оркестр, исполнявший хиты советских времен о войне и отдельные выкрики собравшихся "Ура!" и "Фашизм не пройдет!". Лидеры пророссийской фракции Верховной рады "Оппозиционный блок" сначала принесли цветы к мемориалу Неизвестному солдату самостоятельно, а позже присоединились к общему шествию и возложили цветы еще раз.

Представители "Оппозиционного блока" возлагают цветы к мемориалу Неизвестному солдату

Запрещенная символика

Однако совсем без инцидентов не обошлось. Перед началом движения колонны полиция задержала одного из организаторов акции, мать погибшей экс-депутата "Партии регионов" Елены Бережной. Она пыталась возглавить шествие в гимнастерке и в майке цветов запрещенной в Украине георгиевской ленты. После короткого спора и отказа Бережной снять запрещенную символику, правоохранители усадили ее в машину и отвезли в участок.

Еще на одну женщину за похожий на георгиевскую ленту шарф оформили административный протокол прямо на месте. А еще у одной участницы служащие Муниципальной стражи отобрали плакат с изображением Сталина. Заместитель председателя Нацполиции Андрей Крищенко подтвердил журналистам, что по факту использования запрещенной символики в Киеве составлены три административных протокола.

Столкновений не было

У мемориала Неизвестному солдату в столичном парке Славы шествие пикетировали представители националистических организаций. На этот раз они прибегли не к силовому противостоянию, а устроили театрализованную акцию "Безсмэртный гурт" (бессмертное собрание) с портретами героев комиксов, популярных фантастических фильмов и с лозунгами, высмеивающими штампы российской пропаганды.

Несколько десятков националистов прорвались через кордон полиции и вступили в пререкания с участниками шествия "Никто не забыт, ничто не забыто!" Однако полиция оперативно разняла наиболее эмоциональных дискутирующих и не допустила столкновений.

Порошенко и Зеленский

Действующий президент Украины Петр Порошенко утром 9 мая возложил цветы к мемориалу Неизвестному солдату. Избранный президент Владимир Зеленский выехал на могилу своего деда в Кривом Роге. Зеленский написал об этом в соцсетях и заявил, что "никто не имеет права приватизировать эту Победу, говорить, что она могла произойти без украинцев", а также призвал помнить погибших и уважать живых.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне учрежден в Украине весной 2015 года. Он заменил ранее существовавший День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и теперь является выходным днем и государственным праздником, который отмечается ежегодно 9 мая. С целью увековечивания памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов в Украине дополнительно учрежден День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

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