Как Трамп развязывает мировую торговую войну (фотогалерея)

Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания об отмене "нечестных" правил мировой торговли. Введение им штрафных пошлин на товары из ЕС, Китая и других стран ставит мир на грань торговой войны.
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