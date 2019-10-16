Как Трамп письмо Эрдогану писал

Президент США Дональд Трамп обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану в недипломатичных выражениях. Карикатуристу Сергею Елкину сюжет написания письма турецкому лидеру показался очень знакомым.
В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада? (16.10.2019)
У турецкой военной операции в Сирии - первые серьезные экономические последствия: немецкий автоконцерн отложил подписание готового инвестиционного контракта. Это шанс для Болгарии. (15.10.2019)
ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт. (15.10.2019)
"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)