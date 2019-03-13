 Как считают немцы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.03.2019

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Культура и стиль жизни

Как считают немцы (фотогалерея)

Как заказать одно пиво, найти нужный этаж и не ошибиться с количеством цветов в букете? У немцев свои, особые отношения с числами.

  • Число пи

    Числа и немцы

    Число пи и не только

    14 марта - День числа пи. Его отмечают и любители математики в Германии. Новый немецкий рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой был установлен в 2018 году: 15320 цифр. Немцы и числа, - об этом пойдет речь в нашей фотогалерее.

  • Как немцы считают на пальцах

    Числа и немцы

    Большой палец вместо мизинца

    При перечислении по пальцам немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.

  • Как считают напитки в немецком ресторане

    Числа и немцы

    Как считают напитки

    Сколько пива вы выпили за вечер, официант не даст забыть. Он ведет счет напиткам на бирдекеле - картонной подставке под кружку, отмечая каждый напиток черточкой. Четыре вертикальные, пятая - горизонтальная. Если клиент не согласен со счетом и дело доходит до суда, то "отметки на подставке" будут приняты в качестве свидетельства.

  • Числа по-немецки

    Числа и немцы

    Счет наоборот

    В немецком языке двузначные числа читаются в обратном порядке: сначала цифра из разряда единиц, а потом - из разряда десятков. Пример: 25 - это "пять и двадцать". В трехзначных числах сначала называют сотню, потом единицу, потом десяток. В Германии это устраивает не всех. Есть даже объединение Zwanzigeins, которое выступает за "нормальный", последовательный порядок цифр.

  • Нумерация этажей в Германии

    Числа и немцы

    Первый этаж - это второй

    Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.

  • Улицы без названий

    Числа и немцы

    Улицы без названий

    В поселке под названием Хильгермиссен (Нижняя Саксония) в адресах указывают только номера домов - у улиц нет названий. Местный совет хотел было изменить традицию, но жители выступили против, собрав подписи. Нет названий улиц и в центре Мангейма. Для обозначения кварталов здесь используют буквы и числа. Пример: T3 5 (T3 - это квартал, 5 - номер дома).

  • Четное или нечетное количество цветов дарить, немцы не придают значения.

    Числа и немцы

    Сколько цветов дарить

    Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.

  • Числа и суеверия у немцев

    Числа и немцы

    Числа и суеверия

    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Число пи

    Числа и немцы

    Число пи и не только

    14 марта - День числа пи. Его отмечают и любители математики в Германии. Новый немецкий рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой был установлен в 2018 году: 15320 цифр. Немцы и числа, - об этом пойдет речь в нашей фотогалерее.

  • Как немцы считают на пальцах

    Числа и немцы

    Большой палец вместо мизинца

    При перечислении по пальцам немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.

  • Как считают напитки в немецком ресторане

    Числа и немцы

    Как считают напитки

    Сколько пива вы выпили за вечер, официант не даст забыть. Он ведет счет напиткам на бирдекеле - картонной подставке под кружку, отмечая каждый напиток черточкой. Четыре вертикальные, пятая - горизонтальная. Если клиент не согласен со счетом и дело доходит до суда, то "отметки на подставке" будут приняты в качестве свидетельства.

  • Числа по-немецки

    Числа и немцы

    Счет наоборот

    В немецком языке двузначные числа читаются в обратном порядке: сначала цифра из разряда единиц, а потом - из разряда десятков. Пример: 25 - это "пять и двадцать". В трехзначных числах сначала называют сотню, потом единицу, потом десяток. В Германии это устраивает не всех. Есть даже объединение Zwanzigeins, которое выступает за "нормальный", последовательный порядок цифр.

  • Нумерация этажей в Германии

    Числа и немцы

    Первый этаж - это второй

    Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.

  • Улицы без названий

    Числа и немцы

    Улицы без названий

    В поселке под названием Хильгермиссен (Нижняя Саксония) в адресах указывают только номера домов - у улиц нет названий. Местный совет хотел было изменить традицию, но жители выступили против, собрав подписи. Нет названий улиц и в центре Мангейма. Для обозначения кварталов здесь используют буквы и числа. Пример: T3 5 (T3 - это квартал, 5 - номер дома).

  • Четное или нечетное количество цветов дарить, немцы не придают значения.

    Числа и немцы

    Сколько цветов дарить

    Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.

  • Числа и суеверия у немцев

    Числа и немцы

    Числа и суеверия

    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


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    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    Немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли так славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле - "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в начале восемнадцатого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось в 1714 году после того, как в Дортмунде на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

  • Спутник

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


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