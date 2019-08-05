 Как считают королевских лебедей (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.08.2019

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Культура и стиль жизни

Как считают королевских лебедей (видео)

Каждое лето в Великобритании проводят инвентаризацию лебедей королевы, - и так начиная со Средневековья. Эта церемония - не просто красивое шоу. Она помогает защитить пернатых.

Смотреть видео 03:33

Лебеди британской королевы

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    Автор: Виктор Вайц


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