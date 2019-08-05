Как считают королевских лебедей (видео)

Каждое лето в Великобритании проводят инвентаризацию лебедей королевы, - и так начиная со Средневековья. Эта церемония - не просто красивое шоу. Она помогает защитить пернатых.
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