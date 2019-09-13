Как суды в Петербурге возвращают оппозиции депутатские мандаты

Петербургский адвокат Сергей Бобровский уверен, что его победу на муниципальных выборах в сентябре 2019 года украли. В четверг, 20 февраля, бывший самовыдвиженец добился промежуточной победы в городском суде, который отменил решение нижестоящей инстанции (районного суда), в свою очередь постановившей не отменять голосования в избирательном округе Бобровского. Теперь Калининский районный суд еще раз рассмотрит иск Бобровского, требующего провести в его округе, что в муниципалитете "Прометей", повторные выборы.

Соратники Сергея Бобровского по борьбе за мандаты, как они считают, украденные единороссами, уже достигали и более ощутимых результатов. Около десяти оппонентов партии власти добились отмены, как выяснилось в судах, фальсифицированных результатов выборов. И теперь, как ожидается, должны заменить в муниципальных советах единороссов, попавших туда нечестным путем. А активист Павел Чупрунов смог в суде добиться отмены выборов по избирательному округу, в котором баллотировался брат спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Незаконные действия" в интересах партии власти

На суде 20 февраля Бобровский подчеркнул, что на избирательных участках его округа в ходе подсчета голосов была масса нарушений: отключенные видеокамеры, неправильная процедура подсчета, доступ неуполномоченных лиц к бюллетеням. Если Калининский райсуд установит, что такие нарушение имели место и повлияли на итоги голосования, их отменят. Пока что в Петербурге был один такой случай.

Политический активист Павел Чупрунов рассказал корреспонденту DW, что перевыборы в одном из округов в муниципалитете "Черная речка" пройдут, вероятнее всего, этой осенью в единый день голосования. В сентябре 2019 года избирательная комиссия этого муниципального округа (ИКМО) отказалась зарегистрировать Чупрунова в качестве кандидатов, несмотря на требование суда.

Перед муниципальными выборами в Петербурге

31 января 2020 года Приморский районный суд постановил, что если бы Чупрунова зарегистрировали, то "с учетом безальтернативности выборов это привело бы к иным итогам голосования". В ходе рассмотрения иска Павла Чупрунова суд также отметил, что ИКМО зарегистрировала лишь 21 кандидата, из них 20 представляли "Единую Россию".

Этот факт позволил суду сделать вывод, что ИКМО "Черная речка" "принимала незаконные решения, имеющие своей целью избрание конкретной группы кандидатов". Один из участников "конкретной группы кандидатов", попавших в муниципальный совет, - Василий Макаров. Это брат спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, которого называют вторым по влиятельности человеком в городе после губернатора Беглова.

"Единая Россия" потеряет мандаты

В остальных случаях петербургские суды, восстанавливая справедливость, не отменяют результаты выборов, но прибегают к точечным решениям. Многие кандидаты из оппозиции не смогли попасть в муниципальные советы, потому что избиркомы переписывали первоначальные итоги голосования. Так случилось, например, в муниципалитете "Остров декабристов" на Васильевском острове.

Акция протеста в Петербурге против фальсификации муниципальных выборов, сентябрь 2019 года

После первых подсчетов голосов кандидаты от "Яблока" получали тут больше мандатов, чем их оппоненты из "Единой России". Воспользовавшись тем, что в некоторых бюллетенях был типографский брак и они могли быть неправильно обработаны КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней), муниципальный избирком решил пересчитать голоса вручную. А после пересчета было заявлено, что представительница "Единой России" Ольга Погосян получила вдвое больше голосов, чем было первоначально.

11 февраля горсуд Петербурга утвердил решение нижестоящей инстанции: результаты пересчета в муниципалитете "Остров декабристов" должны быть отменены. Таким образом Ольга Погосян из ЕР и Анастасия Давыдова из ЛДПР (эта партия в Законодательном собрании всегда голосует солидарно с партией власти) должны сдать мандаты. А их места должны занять "яблочники" Алексей Захаров и Наталия Невзорова.

Избиркомы не исполняют решения судов

Должны - потому что существует, по сути, лазейка в законодательстве, позволяющая ИКМО не принимать такого решения. Избирательная комиссия, соглашаясь с решением суда, который отменил пересчет голосов, тем самым лишив отдельных лиц депутатских мандатов, формально может сослаться на то, что суд прямо не обязал ее отдать мандаты другим лицам.

В связи с этим Алексей Захаров сообщил DW, что надеется на сговорчивость избирательной комиссии. Пока там, как ему сказали, ждут официальных документов. Основания переживать за свое политическое будущее у Алексея Захарова есть.

В заксобраниях муниципалитетов №7 и "Новоизмайловское" кандидаты от "Яблока" - тоже по решению суда - должны были заменить единороссов, попавших туда в результате пересчета голосов. Но этого пока не произошло. Например, в "Новоизмайловском" избирком отменил результаты пересчета голосов в пользу "единороссов", но не принял решение признать депутатами кандидатов от "Яблока".

"Мой коллега (кандидат в депутаты в муниципалитете №7. - Ред.) Ваня Стариков на этой неделе получил исполнительный лист от суда и намерен передать его в службу судебных приставов. Они дают комиссии добровольный срок в пять дней, а потом начинают штрафовать", - объяснил Захаров план действий в случае несговорчивости ИКМО.

Логика петербургских судов непонятна

Наблюдатели не берутся однозначно оценить, влияет ли политика на решения судей. Они как отменяют результаты пересчета голосов, так и находят выявленные нарушения незначительными. Например, районный суд не стал отменять итоги выборов в одном из самых скандальных муниципалитетов - "Екатерингофском", в одном из избирательных округов которого баллотировался Александр Шуршев, глава штаба Навального в Петербурге.

Александр Шуршев

На участках в его округе в день выборов в отношении наблюдателей устраивали провокации спортивного вида мужчины, которых СМИ позднее опознали как членов клуба единоборств. Кроме того, на одном из участков председатель комиссии неоднократно пропускала фамилию Шуршева при подсчете голосов.

Сам политик рассказал DW, что городской суд утвердил решение нижестоящей инстанции не пересматривать итоги выборов на отдельных участках. В ближайшее время горсуд должен решить, было ли обоснованным решение районного суда не отменять результаты голосования во всем округе.

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