Как студентам-иностранцам помогают в Германии

От поисков жилья до походов по инстанциям, - тем, кто только приехал на учебу в Германию, немецкие вузы помогают адаптироваться в чужой стране. Есть несколько программ.
Радости жительницы Калининграда, 22-летней Лизы, не было предела, когда она получила письмо из Мюнхенского технического университета, куда подавала документы на поступление, с сообщением о том, что ее приняли в этот вуз. Дальше все закрутилось, как в калейдоскопе: получение учебной визы, покупка авиабилета, сбор необходимых вещей. И вот наступил день отъезда.
Раньше Лизе бывать в баварской столице не приходилось, но особого волнения перед прибытием в незнакомый город она не испытывала: дело в том, что уже в аэропорту ее ждал закрепленный за ней тьютор - Марта, студентка шестого семестра Мюнхенского технического университета, около трех лет назад приехавшая учиться в Германию из Польши. Она - участница волонтерской программы Buddy Program ("buddy" в переводе с английского - "приятель"). Сегодня она есть практически во всех вузах Германии для того, чтобы помочь иностранным студентам адаптироваться на новом месте, понять, как функционирует университет, и быстро освоиться в новом окружении.
Погрузиться в новые реалии
Лиза написала в организацию Buddy при Мюнхенском техническом университете сразу после того, как получила приглашение на учебу, - обратилась с просьбой закрепить за ней тьютора, который помог бы приспособиться к жизни и учебе в баварской столице. "В заявлении, как и требовалось, я немного рассказала о себе - где училась, чем увлекаюсь, какими иностранными языками владею. С немецким у меня проблем нет: я изучала его в Балтийском федеральном университете имени Канта, а еще в рамках программы DAAD по обмену студентами проучилась два семестра в Свободном университете Берлина", - рассказывает Лиза.
Вскоре она получила мейл от Марты, а потом девушки пообщались в видеочате - и быстро нашли общий язык. Так что в аэропорту Мюнхена они встретились уже почти как подружки. "Марта проводила меня в общежитие, помогла устроиться, познакомила с инфраструктурой вокруг кампуса, рассказала, на каком транспорте куда можно добраться. А на следующий день мы вместе пошли в приемную комиссию", - перечисляет Лиза.
По словам девушки, на начальном этапе учебы иностранному студенту без поддержки со стороны не обойтись. Но поскольку "наставничество" - дело добровольное, заставить тьютора уделять студенту-новичку больше времени, чем он готов инвестировать, никто не может. "Мы встречаемся с Мартой один-два раза в неделю - гуляем по городу, ходим в кафе, на студенческие вечеринки, иногда вместе занимаемся в читальном зале при университетской библиотеке. Через Марту я познакомилась и с другими ребятами из вуза, так что одинокой здесь я себя не чувствую", - говорит Марта.
Лучшая программа поддержки студентов
Согласно данным немецкого Федерального статистического ведомства, в прошлом зимнем семестре (данных за этот год пока нет) в немецкие вузы поступили 374 тысячи иностранных студентов. Таким образом, их доля среди всех учащихся университетов Германии составила 13 процентов. В то же время тьетеров для них во многих вузах не хватает. И некоторым из них приходится оказывать поддержку сразу нескольким подопечным. Они помогают своим подшефным в поисках жилья, заполнении всевозможных анкет, освоении немецкого языка, если те его недостаточно хорошо знают, сопровождают новичков в походах по различным инстанциям.
Совсем недавно лучшей программой Buddy в мире был признан проект по поддержке иностранных студентов в Хемницком техническом университете. Основанием для этого стали показания Международного студенческого барометра (International Student Barometer) - независимого исследования, нацеленного на то, чтобы выяснить, насколько удовлетворены иностранные студенты вузом, в котором учатся. В нем участвуют около 200 вузов в разных странах мира.
Как отметил в интервью изданию FAZ проректор по учебной работе и международной деятельности Хемницкого технического университета Максимилиан Айбль (Maximilian Eibl), годовой бюджет реализуемой в этом вузе программы Buddy составляет 15 тысяч евро. А особенность ее - в новой концепции наставничества. Организаторы программы тщательно следят за тем, чтобы у студента, желающего взять на себя роль тьютора, было много общего с подопечным - будь то возраст, учебное направление или увлечения.
Правда, подобрать подходящие пары не так-то просто. Дело в том, что большинство студентов, выступающих в роли тьюторов, - гуманитарии. А иностранные студенты, обучающиеся в Хемницком техническом университете, в основном учатся на технических и естественнонаучных факультетах. Примерно такая же картина и в других немецких вузах. По сведениям Федерального статистического ведомства, бóльшая часть иностранных студентов из числа мужчин, поступивших в университеты Германии в 2018 году, изучают машиностроение, электротехнику либо информатику. Ну, а девушки-иностранки чаще всего отдают предпочтение экономике и организации производства, юриспруденции, медицине.
Вместедруг с другом
Чтобы привлечь как можно больше студентов из числа местных жителей, а также иностранцев, давно проживающих в Германии и хорошо знающих эту страну, к участию в программах Buddy, немецкие вузы стараются их мотивировать. Так, в технических университетах Дортмунда и Хемница студенты-наставники с опытом могут получить сертификаты специалистов по межкультурной коммуникации. А у студентов медицинского факультета Кельнского университета есть возможность в результате своей волонтерской деятельности заработать "социальные бонусные баллы" (Sozialpunkte). Они повышают шансы студентов, желающих пройти обучение в зарубежном вузе.
Помимо программ Buddy, в немецких вузах студентам предлагают создавать языковые тандемы. Например, для студентов Кельна и других вузов региона создана онлайн-платформа Tandem-Unikoeln, на которой можно найти партнера по обмену языковым опытом и практиковать иностранный язык с его носителем. Скажем, студент-немец желает обучиться премудростям французской речи, а студент, говорящий по-французски, - постичь тонкости немецкого языка. Они обмениваются на онлайн-платформе контактами, а потом общаются в видео-чате или встречаются в реальной жизни.
А Университет Касселя пошел еще дальше. Для эффективной интеграции иностранных студентов здесь реализуется проект "MitEinAnder" ("Друг с другом"), организаторы которого обеспечивают контакт приехавших на учебу в Германию из-за рубежа ребят с немецкими семьями. Немцы приглашают иностранных студентов к себе в гости, знакомят с особенностями быта в Германии, устраивают совместные пешие походы и вечеринки. Таким образом иностранцы не чувствуют себя одинокими, лучше узнают страну. Немцы же, в свою очередь, сближаются с другой культурой и расширяют свой кругозор, а это - верный путь к избавлению от стереотипов и предрассудков.
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