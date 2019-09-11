Как студентам-иностранцам помогают в Германии

Радости жительницы Калининграда, 22-летней Лизы, не было предела, когда она получила письмо из Мюнхенского технического университета, куда подавала документы на поступление, с сообщением о том, что ее приняли в этот вуз. Дальше все закрутилось, как в калейдоскопе: получение учебной визы, покупка авиабилета, сбор необходимых вещей. И вот наступил день отъезда.

Раньше Лизе бывать в баварской столице не приходилось, но особого волнения перед прибытием в незнакомый город она не испытывала: дело в том, что уже в аэропорту ее ждал закрепленный за ней тьютор - Марта, студентка шестого семестра Мюнхенского технического университета, около трех лет назад приехавшая учиться в Германию из Польши. Она - участница волонтерской программы Buddy Program ("buddy" в переводе с английского - "приятель"). Сегодня она есть практически во всех вузах Германии для того, чтобы помочь иностранным студентам адаптироваться на новом месте, понять, как функционирует университет, и быстро освоиться в новом окружении.

Погрузиться в новые реалии

Лиза написала в организацию Buddy при Мюнхенском техническом университете сразу после того, как получила приглашение на учебу, - обратилась с просьбой закрепить за ней тьютора, который помог бы приспособиться к жизни и учебе в баварской столице. "В заявлении, как и требовалось, я немного рассказала о себе - где училась, чем увлекаюсь, какими иностранными языками владею. С немецким у меня проблем нет: я изучала его в Балтийском федеральном университете имени Канта, а еще в рамках программы DAAD по обмену студентами проучилась два семестра в Свободном университете Берлина", - рассказывает Лиза.

Один из корпусов Мюнхенского технического университета

Вскоре она получила мейл от Марты, а потом девушки пообщались в видеочате - и быстро нашли общий язык. Так что в аэропорту Мюнхена они встретились уже почти как подружки. "Марта проводила меня в общежитие, помогла устроиться, познакомила с инфраструктурой вокруг кампуса, рассказала, на каком транспорте куда можно добраться. А на следующий день мы вместе пошли в приемную комиссию", - перечисляет Лиза.

По словам девушки, на начальном этапе учебы иностранному студенту без поддержки со стороны не обойтись. Но поскольку "наставничество" - дело добровольное, заставить тьютора уделять студенту-новичку больше времени, чем он готов инвестировать, никто не может. "Мы встречаемся с Мартой один-два раза в неделю - гуляем по городу, ходим в кафе, на студенческие вечеринки, иногда вместе занимаемся в читальном зале при университетской библиотеке. Через Марту я познакомилась и с другими ребятами из вуза, так что одинокой здесь я себя не чувствую", - говорит Марта.

Лучшая программа поддержки студентов

Согласно данным немецкого Федерального статистического ведомства, в прошлом зимнем семестре (данных за этот год пока нет) в немецкие вузы поступили 374 тысячи иностранных студентов. Таким образом, их доля среди всех учащихся университетов Германии составила 13 процентов. В то же время тьетеров для них во многих вузах не хватает. И некоторым из них приходится оказывать поддержку сразу нескольким подопечным. Они помогают своим подшефным в поисках жилья, заполнении всевозможных анкет, освоении немецкого языка, если те его недостаточно хорошо знают, сопровождают новичков в походах по различным инстанциям.

Совсем недавно лучшей программой Buddy в мире был признан проект по поддержке иностранных студентов в Хемницком техническом университете. Основанием для этого стали показания Международного студенческого барометра (International Student Barometer) - независимого исследования, нацеленного на то, чтобы выяснить, насколько удовлетворены иностранные студенты вузом, в котором учатся. В нем участвуют около 200 вузов в разных странах мира.

Как отметил в интервью изданию FAZ проректор по учебной работе и международной деятельности Хемницкого технического университета Максимилиан Айбль (Maximilian Eibl), годовой бюджет реализуемой в этом вузе программы Buddy составляет 15 тысяч евро. А особенность ее - в новой концепции наставничества. Организаторы программы тщательно следят за тем, чтобы у студента, желающего взять на себя роль тьютора, было много общего с подопечным - будь то возраст, учебное направление или увлечения.

Правда, подобрать подходящие пары не так-то просто. Дело в том, что большинство студентов, выступающих в роли тьюторов, - гуманитарии. А иностранные студенты, обучающиеся в Хемницком техническом университете, в основном учатся на технических и естественнонаучных факультетах. Примерно такая же картина и в других немецких вузах. По сведениям Федерального статистического ведомства, бóльшая часть иностранных студентов из числа мужчин, поступивших в университеты Германии в 2018 году, изучают машиностроение, электротехнику либо информатику. Ну, а девушки-иностранки чаще всего отдают предпочтение экономике и организации производства, юриспруденции, медицине.

Вместедруг с другом

Чтобы привлечь как можно больше студентов из числа местных жителей, а также иностранцев, давно проживающих в Германии и хорошо знающих эту страну, к участию в программах Buddy, немецкие вузы стараются их мотивировать. Так, в технических университетах Дортмунда и Хемница студенты-наставники с опытом могут получить сертификаты специалистов по межкультурной коммуникации. А у студентов медицинского факультета Кельнского университета есть возможность в результате своей волонтерской деятельности заработать "социальные бонусные баллы" (Sozialpunkte). Они повышают шансы студентов, желающих пройти обучение в зарубежном вузе.

Помимо программ Buddy, в немецких вузах студентам предлагают создавать языковые тандемы. Например, для студентов Кельна и других вузов региона создана онлайн-платформа Tandem-Unikoeln, на которой можно найти партнера по обмену языковым опытом и практиковать иностранный язык с его носителем. Скажем, студент-немец желает обучиться премудростям французской речи, а студент, говорящий по-французски, - постичь тонкости немецкого языка. Они обмениваются на онлайн-платформе контактами, а потом общаются в видео-чате или встречаются в реальной жизни.

А Университет Касселя пошел еще дальше. Для эффективной интеграции иностранных студентов здесь реализуется проект "MitEinAnder" ("Друг с другом"), организаторы которого обеспечивают контакт приехавших на учебу в Германию из-за рубежа ребят с немецкими семьями. Немцы приглашают иностранных студентов к себе в гости, знакомят с особенностями быта в Германии, устраивают совместные пешие походы и вечеринки. Таким образом иностранцы не чувствуют себя одинокими, лучше узнают страну. Немцы же, в свою очередь, сближаются с другой культурой и расширяют свой кругозор, а это - верный путь к избавлению от стереотипов и предрассудков.

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Студенты-иностранцы в Германии

Студенты-иностранцы в Германии Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

Студенты-иностранцы в Германии В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

Студенты-иностранцы в Германии Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

Студенты-иностранцы в Германии В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

Студенты-иностранцы в Германии Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

Студенты-иностранцы в Германии Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

Студенты-иностранцы в Германии Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

Студенты-иностранцы в Германии По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию. Автор: Татьяна Вайнман



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