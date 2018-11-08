Как стать частным предпринимателем в Германии

О том, как в Германии получают водительские права, оформляют прописку или рассчитывают налоги с зарплаты, мы уже рассказывали. На сей раз в нашей серии материалов о немцах и бюрократии речь пойдет о том, что требуется для открытия своей фирмы в этой стране.

Рассмотрим самый простой вариант - индивидуальное предпринимательство. ИП (Einzelunternehmer) - наиболее распространенная организационно-правовая форма предприятия в Германии. Учредитель фирмы в этом случае является единственным собственником. Он может нанимать сотрудников и отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Для открытия такой фирмы нет минимальных требований по стартовому капиталу, и в плане бюрократии все просто.

Лицензия на промысел

Для начала необходимо открыть в банке расчетный счет предприятия (Geschäftskonto). Он позже понадобится в ведомстве предпринимательской деятельности и налоговой инспекции, а также для того, чтобы выставлять счета клиентам. Некоторые банки предоставляют эту услугу бесплатно, другие взимают за обслуживание счета от 70 до 100 евро в год.

После этого следует обратиться в ведомство по вопросам предпринимательской деятельности (Gewerbeamt) и там оформить лицензию на промысел (Gewerbeschein). Во многих немецких городах это можно сделать в режиме онлайн. Необходимо заполнить специальный формуляр, указав правовую форму предприятия, свои персональные данные, характер предпринимательской деятельности, а также банковские реквизиты. За оформление удостоверения ведомства в различных регионах Германии берут от 15 до 60 евро. Оформить его необходимо в течение двух недель после начала работы. В некоторых городах, например в Берлине, сделать это можно онлайн.

В зависимости от сферы деятельности может понадобиться дополнительное разрешение. Например, если парикмахер планирует открыть свой салон, он должен иметь квалификацию мастера или нанять сотрудника с такой квалификацией. То же касается плотников, кровельщиков, маляров, слесарей, пекарей и других представителей ремесленных профессий. Ремесленное предприятие требует регистрации в ремесленном реестре (Handwerksrolle). Обязательное разрешение требуется для таксопарка, игорного зала, аптеки, автошколы, фирмы по грузоперевозкам или турбюро. Информацию о дополнительных лицензиях предоставляет ведомство общественного порядка (Ordnungsamt), Торгово-промышленная (IHK) или Ремесленная палата (HWK) по месту жительства.

Регистрация в налоговой

Исключение составляют представители свободных профессий (Freiberufler): журналисты, художники, специалисты по нетрадиционной медицине, фермеры, лесничие. В их случае получать лицензию на предпринимательскую деятельность не требуется. Достаточно отправить в налоговую инспекцию письмо произвольной формы с кратким изложением ваших намерений предпринимательской деятельности и просьбой о присвоении вам налогового номера. После чего налоговая попросит заполнить формуляр для налогового учета. Это можно сделать онлайн после регистрации в системе Elster. Процедура бесплатная. Пройти ее рекомендуется в течение четырех недель с начала предпринимательской деятельности.

Остальные частные предприниматели заполняют формуляр для налоговой после регистрации в ведомстве по вопросам предпринимательской деятельности. Придется указать сумму доходов, на которую вы рассчитываете в ближайшие два года. Это поможет ведомству рассчитать размер подоходного налога и налога на прибыль.

Если ИП основывает фирму с сотрудниками, то для ее регистрации и получения идентификационного номера предприятия (Betriebsnummer) следует обратиться и в Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit). Этот номер необходим для отчислений по социальным и страховым выплатам.

Регистрация в торговом кодексе

Тот, кто собирается заниматься приобретением и продажей товаров, обработкой и переработкой изделий для других лиц, страхованием на возмездной основе, банковскими операциями, перевозками пассажиров и товаров или другими подобными видами коммерческой деятельности, должен зарегистрироваться в торговом реестре Германии (Handelsgesetzbuch) в статусе коммерсанта. В этом случае необязательно, чтобы название фирмы состояло из имени и фамилии владельца, оно может быть произвольным. Зарегистрированный как коммерсант ИП обязан вести бухгалтерию, предоставлять информацию в виде бухгалтерского баланса, производить инвентаризацию. Регистрация обойдется в сумму от 15 до 200 евро.

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