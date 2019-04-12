Как стать специалистом по музыкальной информатике

Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой.
Создание музыкального произведения - с помощью искусственного интеллекта: роботов, компьютерных программ, электронных устройств. Музыкально-компьютерные технологии, ставшие неотъемлемым элементом музыкального искусства, сегодня используются практически во всех жанрах.
Уникальный факультет
Высшая школа музыки Карлсруэ, история которой восходит к 1812 году, не только с давних пор славится своими образовательными традициями, но и тем, что всегда идет в ногу со временем. Это один из ведущих музыкально-педагогических вузов Германии. 15 лет назад здесь открылось единственное в своем роде подразделение - факультет музыковедения и музыкальной информатики. Высшая школа музыки Карлсруэ даже позиционирует себя как единственное в мире учебное заведение, где науку о музыке постигают в сочетании с изучением методов применения информационных технологий в музыке и обработке звука.
Дворец Готтесауэ, возведенный в конце XVI века и построенный в стиле ренессанс, - одна из главных достопримечательностей Карлсруэ. Сегодня в его стенах располагается главный корпус Высшей школы музыки
"У нас, в самом деле, нет данных о существовании вузов, где музыковедение преподается в такой комбинации. С одной стороны, наши студенты системно изучают возможности создания музыки с помощью искусственного интеллекта, осваивают музыкально-компьютерные технологии, музыкальное программирование, различные виды аудиотехники и возможности хранения музыкальных произведений в цифровом формате, а с другой - постигают историю электронной и компьютерной музыки, учатся анализировать музыкальные произведения, изучают компьютерный анализ спектра музыкального звука. Ведь музыкальная информатика отражает, по сути, отношения между компьютером, музыкой и человеком", - поясняет в беседе с DW профессор Высшей школы музыки Карлсруэ Кристоф Зайберт (Christoph Seibert).
Особенности учебной программы
На факультете музыковедения и музыкальной информатики ведется подготовка как бакалавров, так и магистров. Учеба в бакалавриате продолжается шесть семестров. Учащиеся получают как основное музыкальное образование, так и навыки сочинения музыки и аранжировки, изучают технологии записи звука. Учебная программа включает обе дисциплины - и музыковедение, и музыкальную информатику. При этом студенты сами выбирают, каким предметом заниматься углубленно, а каким - в качестве дополнительного направления.
Существует несколько вариантов индивидуальной учебной программы: музыковедение в качестве основного предмета и музыкальная информатика в качестве обязательного дополнительного предмета; музыкальная информатика в качестве основного предмета и музыковедение в качестве обязательного дополнительного предмета; музыковедение и музыкальная информатика в качестве основных дисциплин (так называемое "малая комбинированная учебная программа"), а в качестве дополнительных в этом случае предлагаются филология, новая и новейшая история (либо история техники), педагогика (либо культурология), философия, социология. Для желающих пройти программу углубленного обучения есть такие опции, как "композиция и саунд-арт", "создание медиафайлов", "технология разработки программного обеспечения для творческих проектов".
"Программа бакалавриата разработана таким образом, чтобы студенты приобрели широкие знания и практический опыт в основных дисциплинах - и таким образом получили ключ к самым разным профессиям в музыкальной сфере. Причем в Высшей школе музыки Карлсруэ придается большое значение не только техническим, но и философским и эстетическим аспектам музыкальной информатики. К примеру, при разработке алгоритмов подбора композиций для музыкальных стриминговых сервисов без таких знаний точно не обойтись", - подчеркивает Кристоф Зайберт.
При поступлении в магистратуру студенты имеют право выбрать в качестве специализации только один предмет - либо музыковедение, либо музыкальную информатику. Однако междисциплинарное обучение по разработанной в индивидуальном порядке учебной программе возможно и здесь - более того, такое даже приветствуется. Например, фокус может быть сделан на таких направлениях, как "музыка, творчество и искусственный интеллект", "композиция и саунд-арт", "компьютерные программы для творческих проектов". Обучение в магистратуре продолжается четыре семестра.
Правила поступления и профессиональные перспективы
Как отмечает Кристоф Зайберт, специалисты по музыкальной информатике без работы не останутся. В первую очередь, они востребованы в сферах применения компьютерных технологий в области музыки и обработки звука. Это могут быть и музыкальные стриминговые сервисы, и лейблы звукозаписи, и научно-исследовательские институты, и компании по производству музыкального оборудования. "Наш вуз сотрудничает с такими учреждениями, как Центр искусств и медиатехнологий Карлсруэ, Высшая школа художественного конструирования и дизайна Карлсруэ, Институт Макса Регера, Общество Фраунгофера, - и это далеко неполный список наших партнеров в Германии и за ее пределами. Наши студенты проходят там практику, и многих из них потом приглашают туда на работу", - говорит профессор.
По словам Кристофа Зайберта, среди учащихся Высшей школы музыки Карлсруэ немало студентов из-за рубежа - в первую очередь, выходцев из стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. "В отношении поступающих на факультет музыковедения и музыкальной информатики иностранцев действуют те же требования, что и в отношении немцев: им необходимо представить аттестат зрелости либо диплом о высшем образовании и во время собеседования продемонстрировать высокий уровень владения немецким языком. Особенно много шансов у тех, кто, кроме этого, хорошо играет на фортепиано и умеет читать партитуры, а также хорошо, помимо немецкого, знает еще какой-нибудь европейский язык - итальянский, французский, английский. А еще каждый соискатель должен сдать экзамен на профпригодность", - уточняет профессор.
Крайний срок подачи документов на факультет музыковедения и музыкальной информатики в высшую школу музыки Карлсруэ - 30 июня. Вступительные экзамены на профпригодность проводятся в июле. А учебный год начинается в октябре.
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