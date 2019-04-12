Как стать специалистом по музыкальной информатике

Создание музыкального произведения - с помощью искусственного интеллекта: роботов, компьютерных программ, электронных устройств. Музыкально-компьютерные технологии, ставшие неотъемлемым элементом музыкального искусства, сегодня используются практически во всех жанрах.

Уникальный факультет

Высшая школа музыки Карлсруэ, история которой восходит к 1812 году, не только с давних пор славится своими образовательными традициями, но и тем, что всегда идет в ногу со временем. Это один из ведущих музыкально-педагогических вузов Германии. 15 лет назад здесь открылось единственное в своем роде подразделение - факультет музыковедения и музыкальной информатики. Высшая школа музыки Карлсруэ даже позиционирует себя как единственное в мире учебное заведение, где науку о музыке постигают в сочетании с изучением методов применения информационных технологий в музыке и обработке звука.

Дворец Готтесауэ, возведенный в конце XVI века и построенный в стиле ренессанс, - одна из главных достопримечательностей Карлсруэ. Сегодня в его стенах располагается главный корпус Высшей школы музыки

"У нас, в самом деле, нет данных о существовании вузов, где музыковедение преподается в такой комбинации. С одной стороны, наши студенты системно изучают возможности создания музыки с помощью искусственного интеллекта, осваивают музыкально-компьютерные технологии, музыкальное программирование, различные виды аудиотехники и возможности хранения музыкальных произведений в цифровом формате, а с другой - постигают историю электронной и компьютерной музыки, учатся анализировать музыкальные произведения, изучают компьютерный анализ спектра музыкального звука. Ведь музыкальная информатика отражает, по сути, отношения между компьютером, музыкой и человеком", - поясняет в беседе с DW профессор Высшей школы музыки Карлсруэ Кристоф Зайберт (Christoph Seibert).

Особенности учебной программы

На факультете музыковедения и музыкальной информатики ведется подготовка как бакалавров, так и магистров. Учеба в бакалавриате продолжается шесть семестров. Учащиеся получают как основное музыкальное образование, так и навыки сочинения музыки и аранжировки, изучают технологии записи звука. Учебная программа включает обе дисциплины - и музыковедение, и музыкальную информатику. При этом студенты сами выбирают, каким предметом заниматься углубленно, а каким - в качестве дополнительного направления.

Существует несколько вариантов индивидуальной учебной программы: музыковедение в качестве основного предмета и музыкальная информатика в качестве обязательного дополнительного предмета; музыкальная информатика в качестве основного предмета и музыковедение в качестве обязательного дополнительного предмета; музыковедение и музыкальная информатика в качестве основных дисциплин (так называемое "малая комбинированная учебная программа"), а в качестве дополнительных в этом случае предлагаются филология, новая и новейшая история (либо история техники), педагогика (либо культурология), философия, социология. Для желающих пройти программу углубленного обучения есть такие опции, как "композиция и саунд-арт", "создание медиафайлов", "технология разработки программного обеспечения для творческих проектов".

"Программа бакалавриата разработана таким образом, чтобы студенты приобрели широкие знания и практический опыт в основных дисциплинах - и таким образом получили ключ к самым разным профессиям в музыкальной сфере. Причем в Высшей школе музыки Карлсруэ придается большое значение не только техническим, но и философским и эстетическим аспектам музыкальной информатики. К примеру, при разработке алгоритмов подбора композиций для музыкальных стриминговых сервисов без таких знаний точно не обойтись", - подчеркивает Кристоф Зайберт.

При поступлении в магистратуру студенты имеют право выбрать в качестве специализации только один предмет - либо музыковедение, либо музыкальную информатику. Однако междисциплинарное обучение по разработанной в индивидуальном порядке учебной программе возможно и здесь - более того, такое даже приветствуется. Например, фокус может быть сделан на таких направлениях, как "музыка, творчество и искусственный интеллект", "композиция и саунд-арт", "компьютерные программы для творческих проектов". Обучение в магистратуре продолжается четыре семестра.

Правила поступления и профессиональные перспективы

Как отмечает Кристоф Зайберт, специалисты по музыкальной информатике без работы не останутся. В первую очередь, они востребованы в сферах применения компьютерных технологий в области музыки и обработки звука. Это могут быть и музыкальные стриминговые сервисы, и лейблы звукозаписи, и научно-исследовательские институты, и компании по производству музыкального оборудования. "Наш вуз сотрудничает с такими учреждениями, как Центр искусств и медиатехнологий Карлсруэ, Высшая школа художественного конструирования и дизайна Карлсруэ, Институт Макса Регера, Общество Фраунгофера, - и это далеко неполный список наших партнеров в Германии и за ее пределами. Наши студенты проходят там практику, и многих из них потом приглашают туда на работу", - говорит профессор.

По словам Кристофа Зайберта, среди учащихся Высшей школы музыки Карлсруэ немало студентов из-за рубежа - в первую очередь, выходцев из стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. "В отношении поступающих на факультет музыковедения и музыкальной информатики иностранцев действуют те же требования, что и в отношении немцев: им необходимо представить аттестат зрелости либо диплом о высшем образовании и во время собеседования продемонстрировать высокий уровень владения немецким языком. Особенно много шансов у тех, кто, кроме этого, хорошо играет на фортепиано и умеет читать партитуры, а также хорошо, помимо немецкого, знает еще какой-нибудь европейский язык - итальянский, французский, английский. А еще каждый соискатель должен сдать экзамен на профпригодность", - уточняет профессор.

Крайний срок подачи документов на факультет музыковедения и музыкальной информатики в высшую школу музыки Карлсруэ - 30 июня. Вступительные экзамены на профпригодность проводятся в июле. А учебный год начинается в октябре.

Смотрите также:

Каких профессионалов заменят роботы? Секретари Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

Каких профессионалов заменят роботы? Кулинары Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

Каких профессионалов заменят роботы? Продавцы Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

Каких профессионалов заменят роботы? Официанты В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

Каких профессионалов заменят роботы? Экономисты Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

Каких профессионалов заменят роботы? Почтовые курьеры В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

Каких профессионалов заменят роботы? Банковские служащие Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

Каких профессионалов заменят роботы? Кладовщик Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

Каких профессионалов заменят роботы? Сварщики Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

Каких профессионалов заменят роботы? Бухгалтеры Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

Каких профессионалов заменят роботы? Незаменимые специалисты Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать. Автор: Ксения Сафронова



Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp