 Как стать специалистом по музыкальной информатике | Учеба и работа в Германии | DW | 15.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Как стать специалистом по музыкальной информатике

Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой.

Музыка

Создание музыкального произведения - с помощью искусственного интеллекта: роботов, компьютерных программ, электронных устройств. Музыкально-компьютерные технологии, ставшие неотъемлемым элементом музыкального искусства, сегодня используются практически во всех жанрах. 

Уникальный факультет

Высшая школа музыки Карлсруэ, история которой восходит к 1812 году, не только с давних пор славится своими образовательными традициями, но и тем, что всегда идет в ногу со временем. Это один из ведущих музыкально-педагогических вузов Германии. 15 лет назад здесь открылось единственное в своем роде подразделение - факультет музыковедения и музыкальной информатики. Высшая школа музыки Карлсруэ даже позиционирует себя как единственное в мире учебное заведение, где науку о музыке постигают в сочетании с изучением методов применения информационных технологий в музыке и обработке звука.

Главный корпус Высшей школы музыки Карлсруэ

Дворец Готтесауэ, возведенный в конце XVI века и построенный в стиле ренессанс, - одна из главных достопримечательностей Карлсруэ. Сегодня в его стенах располагается главный корпус Высшей школы музыки

"У нас, в самом деле, нет данных о существовании вузов, где музыковедение преподается в такой комбинации. С одной стороны, наши студенты системно изучают возможности создания музыки с помощью искусственного интеллекта, осваивают музыкально-компьютерные технологии, музыкальное программирование, различные виды аудиотехники и возможности хранения музыкальных произведений в цифровом формате, а с другой - постигают историю электронной и компьютерной музыки, учатся анализировать музыкальные произведения, изучают компьютерный анализ спектра музыкального звука. Ведь музыкальная информатика отражает, по сути, отношения между компьютером, музыкой и человеком", - поясняет в беседе с DW профессор Высшей школы музыки Карлсруэ Кристоф Зайберт (Christoph Seibert).

Особенности учебной программы

На факультете музыковедения и музыкальной информатики ведется подготовка как бакалавров, так и магистров. Учеба в бакалавриате продолжается шесть семестров. Учащиеся получают как основное музыкальное образование, так и навыки сочинения музыки и аранжировки, изучают технологии записи звука. Учебная программа включает обе дисциплины - и музыковедение, и музыкальную информатику. При этом студенты сами выбирают, каким предметом заниматься углубленно, а каким - в качестве дополнительного направления.

Существует несколько вариантов индивидуальной учебной программы: музыковедение в качестве основного предмета и музыкальная информатика в качестве обязательного дополнительного предмета; музыкальная информатика в качестве основного предмета и музыковедение в качестве обязательного дополнительного предмета; музыковедение и музыкальная информатика в качестве основных дисциплин (так называемое "малая комбинированная учебная программа"), а в качестве дополнительных в этом случае предлагаются филология, новая и новейшая история (либо история техники), педагогика (либо культурология), философия, социология. Для желающих пройти программу углубленного обучения есть такие опции, как "композиция и саунд-арт", "создание медиафайлов", "технология разработки программного обеспечения для творческих проектов".

Контекст

По мнению немецкого профессора нейропсихологии Эрвина-Йозефа Шпекмана, музыка недостаточно применяется в медицине. Ученый уверен, что оздоравливающее влияние музыки на организм часто недооценивается. (15.08.2009)

Страдивари нашел ценную породу дерева для изготовления бесподобных инструментов. Сегодня над "лесом скрипок" нависла серьезная угроза. (21.03.2019)

Искусственный интеллект все чаще используется в работе немецких издательств. Означает ли это, что журналистов-людей скоро перестанут брать на работу? (27.02.2019)

Немецкая фирма начала создавать парфюм, ароматическую композицию для которого составляет искусственный интеллект. Профессия парфюмера исчезнет? (22.02.2019)

Многие немцы поют в хоре, играют в оркестрах, музицируют в храмах. А путь желающих приобщиться к музыке обычно начинается с посещения музыкальной школы. В чем же ее особенности? (04.04.2017)

Ожидается, что европейский рынок искусственного интеллекта в ближайшие пять лет вырастет в пять раз. Где в Германии можно стать экспертом в ИИ и получить профессию будущего? (04.02.2019)

"Программа бакалавриата разработана таким образом, чтобы студенты приобрели широкие знания и практический опыт в основных дисциплинах - и таким образом получили ключ к самым разным профессиям в музыкальной сфере. Причем в Высшей школе музыки Карлсруэ придается большое значение не только техническим, но и философским и эстетическим аспектам музыкальной информатики. К примеру, при разработке алгоритмов подбора композиций для музыкальных стриминговых сервисов без таких знаний точно не обойтись", - подчеркивает Кристоф Зайберт.

При поступлении в магистратуру студенты имеют право выбрать в качестве специализации  только один предмет - либо музыковедение, либо музыкальную информатику. Однако междисциплинарное обучение по разработанной в индивидуальном порядке учебной программе возможно и здесь - более того, такое даже приветствуется. Например, фокус может быть сделан на таких направлениях, как "музыка, творчество и искусственный интеллект", "композиция и саунд-арт", "компьютерные программы для творческих проектов". Обучение в магистратуре продолжается четыре семестра.

Правила поступления и профессиональные перспективы

Как отмечает Кристоф Зайберт, специалисты по музыкальной информатике без работы не останутся. В первую очередь, они востребованы в сферах применения компьютерных технологий в области музыки и обработки звука. Это могут быть и музыкальные стриминговые сервисы, и лейблы звукозаписи, и научно-исследовательские институты, и компании по производству музыкального оборудования. "Наш вуз сотрудничает с такими учреждениями, как Центр искусств и медиатехнологий Карлсруэ, Высшая школа художественного конструирования и дизайна Карлсруэ, Институт Макса Регера, Общество Фраунгофера, - и это далеко неполный список наших партнеров в Германии и за ее пределами. Наши студенты проходят там практику, и многих из них потом приглашают туда на работу", - говорит профессор.

По словам Кристофа Зайберта, среди учащихся Высшей школы музыки Карлсруэ немало студентов из-за рубежа - в первую очередь, выходцев из стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. "В отношении поступающих на факультет музыковедения и музыкальной информатики иностранцев действуют те же требования, что и в отношении немцев: им необходимо представить аттестат зрелости либо диплом о высшем образовании и во время собеседования продемонстрировать высокий уровень владения немецким языком. Особенно много шансов у тех, кто, кроме этого, хорошо играет на фортепиано и умеет читать партитуры, а также хорошо, помимо немецкого, знает еще какой-нибудь европейский язык - итальянский, французский, английский. А еще каждый соискатель должен сдать экзамен на профпригодность", - уточняет профессор.        

Крайний срок подачи документов на факультет музыковедения и музыкальной информатики в высшую школу музыки Карлсруэ - 30 июня. Вступительные экзамены на профпригодность проводятся в июле. А учебный год начинается в октябре.

Смотрите также:

  • Секретарь

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Секретари

    Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

  • Кулинария

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кулинары

    Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

  • Немецкий супермаркет

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Продавцы

    Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

  • Роботы-официанты в Китае

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Официанты

    В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

  • Студентка в библиотеке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Экономисты

    Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

  • Вертолет-курьер DHL

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Почтовые курьеры

    В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

  • Монеты в банке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Банковские служащие

    Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

  • Складское помещение

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кладовщик

    Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

  • Металлург

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Сварщики

    Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

  • Бухгалтерия

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Бухгалтеры

    Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

  • Обед в детском саду

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Незаменимые специалисты

    Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.

    Автор: Ксения Сафронова


Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Каких профессионалов заменят роботы?

По прогнозам консалтинговой компании A.T. Kearney уже через 20 лет некоторые рабочие места, на которых работают люди, займут роботы. DW выяснила, в каких отраслях искусственный интеллект будет конкурировать с человеком. (16.09.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт Высшей школы музыки в Карлсруэ

Аудио- и видеофайлы по теме

Искусственный интеллект для искусства  

Роботы-гуманоиды в Лондоне  

Опера для робота  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS