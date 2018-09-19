 Как стать косметологом и открыть свой салон в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 20.09.2018

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Учеба и карьера

Как стать косметологом и открыть свой салон в Германии

Нужно ли профобразование для того, чтобы стать косметологом? Если да, то где его получить? И сложно ли открыть потом свое дело? Ответы на все эти вопросы - в статье DW.

Мужчине наносят маску на лицо

Немецкая педантичность обошла сферу красоты стороной: работать косметологом, парикмахером или делать маникюр в Германии можно после непродолжительных курсов или вовсе без профильного образования. "Мы считаем, что это ужасно. На сегодняшний день в Европе почти не осталось стран, где можно работать косметологом без специального образования, а уж тем более - открывать салон", - комментирует представитель немецкого Объединения профессионалов косметологии (Verband Cosmetic Professional e.V:) Франц Даннхаузер (Franz Dannhauser).

Маска для рук

Выучиться на косметолога можно бесплатно в государственных школах

По его словам, в ближайшие дни все может измениться: в работе находится законопроект, ограничивающий деятельность косметологов, согласно которому применять специальную косметологическую аппаратуру, необходимую для лазерной эпиляции, ультразвуковой чистки лица и других похожих процедур, разрешат только хорошо образованным косметологам, а не тем, кто закончил короткие двух- или трехнедельные курсы. Согласна с позицией Даннхаузера и представительница Федерального института профобучения (Bundesinstitut für Berufsbildung) Гизела Меттин (Gisela Mettin): "Думаю, что работать косметологом без образования небезопасно и чревато возникновением проблем, ведь есть дерматологические особенности, которые нужно учитывать, и в случае ошибки можно навредить клиенту".

Где учиться на косметолога

Специальность "Косметология" в Германии неизменно популярна, несмотря на небольшие доходы косметологов. Это здесь типично "женская" профессия: более 90 процентов работающих в данной сфере - женщины. Почему же они выбирают эту специальность, если не ради денег? По словам Гизелы Меттин, "это круто звучит, когда кто-то говорит: "Я - косметолог".

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Учиться на косметолога в Германии можно в частных школах или в государственных профессиональных училищах. В учебную программу входят как косметологические процедуры, так и разные виды массажа и маникюра. Частное обучение длится один или два года, при этом его стоимость можно частично компенсировать за счет государства: материальная помощь называется Ausbildungsvergütung и составляет от 400 до 1000 евро в месяц.

Государственное образование - бесплатное, длится два года (Berufsschule). Также можно обучаться по так называемой двойной системе (duale Ausbildung): получать теоретические знания в школе, а практические - непосредственно в косметическом салоне. При этом предприятие выступает спонсором обучения и выплачивает студенту небольшую зарплату, а обучение длится дольше: три года. 

Косметолог Мария Гаирунова из Бонна прошла и частную школу им. Бернда Блиндова (Bernd Blindow Schule), и государственную им. Генриетты Гольдшмидт в Лейпциге (Henriette-Goldschmidt-Schule Leipzig): "Не могу сказать, что одна система слабее другой, они просто разные. В частной школе была очень строгая дисциплина, все было по полочкам, они нас от начала до конца полностью сопровождали. В государственной была теория, много других предметов: немецкий, физика, химия, математика, законы. При этом было много практики в салоне, сама же школа давала профессиональные навыки поверхностно".

Чего ждут от косметолога клиенты в Германии?

Главная причина выбрать государственное образование - престиж: государственный экзамен сложнее, но и наниматели больше ценят такой диплом. Клиенты больше ориентируются на внешнее впечатление от салона и хозяйки, на цены и конечный результат. "У меня висит диплом, и клиенты иногда смотрят, где я его получала. Некоторые говорят: "О, мы думали, вы учились где-то заграницей, в России". Я говорю: "Нет, в Лейпциге". Особых эмоций это не вызывает", - говорит Мария Гаирунова, которая владеет небольшим, но популярным салоном в Бонне.

Не важно клиентам и происхождение. Они одинаково относятся и к немкам, и к иностранкам: цвет кожи, разрез глаз и акцент не имеют значения, в отличие от ловкости мастера и стойкости маникюра! "Некоторые девочки стесняются, что они русские, мол, акцент, но со стороны клиентов никогда не было никаких претензий. Клиенту важен результат. А происхождение - без разницы", -  делится своими впечатлениями Мария Гаирунова.

Косметологический кабинет

Чтобы открыть собственный салон красоты в Германии, нужен приличный стартовый капитал, но зарегистрировать предприятие несложно

Сложно ли открыть в Германии свой салон красоты?

Если у вас есть деньги, открыть собственный салон красоты в Германии в общем-то просто: нужно найти помещение и зарегистрировать предприятие, после чего отнести все бумаги в Ремесленную палату соответствующего города (Handwerkskammer). Принимать клиентов на дому не получится, если вы не владеете собственной жилплощадью - большинство арендодателей будет против. Если же понадеяться на авось и не регистрировать предприятие, соседи непременно пожалуются в полицию или куда-нибудь еще на незаконную коммерческую деятельность. И кончится это плохо. 

Для открытия даже небольшого косметологического кабинета понадобится внушительный стартовый капитал. Деньги нужны для аренды помещения (от 800 до 2000 евро в месяц), возможно, ремонта, а также покупки оборудования и материалов. За финансами придется следить по полной программе - либо самостоятельно, либо с помощью бухгалтера (который тоже стоит денег): из-за беспорядка в отчетах налоговая может как оштрафовать незадачливого косметолога, так и вовсе закрыть фирму. Но главный совет, который может дать Мария Гаирунова начинающим косметологам в Германии, таков: быть всегда в хорошем настроении! "Люди это чувствуют и на это реагируют. Меня, например, клиенты находят сами, потом приводят знакомых. Специальной рекламы я не делала, но клиентов хватает, иногда даже приходится отказывать новым", - делится опытом косметолог из Бонна.

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    Кофе

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  • Кокосовое масло

    Опасная и полезная еда

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    Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.

  • Зеленый чай

    Опасная и полезная еда

    Зеленый чай

    Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.

  • Горький шоколад

    Опасная и полезная еда

    Горький шоколад

    Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.

  • Папайя

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    Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.

  • Морковь

    Опасная и полезная еда

    Морковь

    Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.

  • Семечки

    Опасная и полезная еда

    Семечки

    Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.

  • Шпинат

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    Шпинат

    Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.

  • Лосось

    Опасная и полезная еда

    Лосось

    Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.

    Автор: Наталия Королева


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