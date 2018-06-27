Как сдают кровь в Германии

Около двух миллионов немцев являются регулярными донорами крови. При этом каждый второй взрослый человек в Германии хотя бы раз в жизни сдавал донорскую кровь. Кто может стать донором и стоит ли ждать за это вознаграждения?

Как стать донором в Германии

В Германии можно стать донором крови в возрасте от 18 до 68 лет. Что касается пожилых людей, сдать кровь первый раз в жизни получится только до 60. После этого возраста принимают только регулярных доноров. По данным последнего опроса Федерального ведомства просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), среди тех, кто сдает кровь, больше всего людей в возрасте от 26 до 35 лет. Немецкое гражданство для этого не требуется: достаточно иметь при себе заграничный паспорт, водительские права или другое удостоверение личности с фотографией.

После первой донации оформляется так называемое удостоверение донора (Blutspendeausweis), которое следует всегда брать с собой. Такие документы с группой крови и резус-фактором, персональным номером донора и количеством кроводач впервые появились в ФРГ еще в начале 1950-х годов. Кроме того, несколько лет назад вышло приложение для смартфонов Blutspende-App, которое содержит всю необходимую информацию и оповещает, когда вновь нужно сдать кровь. С его помощью можно записаться в центр сдачи крови, пообщаться на форуме с единомышленниками и задать вопрос врачу. Кроме того, о возможности вновь сдать кровь донору напоминают по почте.

Кому нельзя сдавать донорскую кровь

Стать донором не получится, если вы весите меньше 50 килограммов. После пирсинга, нанесения перманентного макияжа или татуировок должно пройти как минимум четыре месяца до сдачи крови. Отказ можно получить и при ряде хронических заболеваний, в том числе диабете первого типа или гепатите. Для путешественников есть особые правила: например, если вы более полугода находились в регионах с очагами малярии, потребуются дополнительные проверки. К донорству не допустят и людей, которые жили в Великобритании или Северной Ирландии в период с 1980 по 1996 годы. Причина - риск возникновения болезни Крейтцфельдта, новая форма которой появилась в этих странах в начале 90-х. О других противопоказаниях можно узнать, позвонив по бесплатной горячей линии немецкого Красного Креста в Германии (0800 1194911) или на официальном сайте организации.

До 2017 года в Германии гомосексуалов не допускали к сдаче донорской крови. Теперь представители сексуальных меньшинств, у которых более года не было незащищенных сексуальных контактов, могут стать донорами. Вопросы об образе жизни и сексуальном поведении врачи могут задать в центрах сдачи крови.

Как часто можно сдавать кровь в Германии

Во время донации отдается до 500 миллилитров крови. Это количество считается безопасным для здорового человека. Женщинам не рекомендуется сдавать донорскую кровь чаще четырех раз в год, мужчинам - не более шести. Кровяные тельца обновляются в течение двух недель, а для восстановления уровня железа может потребоваться более двух месяцев. У женщин этот процесс проходит медленнее. Поэтому минимальный интервал между кроводачами должен составлять восемь недель.

Какую компенсацию получают доноры

После успешной сдачи доноров отправляют в буфет при центре сдачи крови или им выдают еду и напитки, если процедура проходила в мобильном пункте приема крови. За донацию в Германии не полагается денежное вознаграждение, только в некоторых частных службах и университетских клиниках можно получить от 15 до 40 евро. Эту сумму расценивают как компенсацию за проезд до пункта приема.

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