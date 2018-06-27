Как сдают кровь в Германии

Около двух миллионов немцев являются регулярными донорами крови. При этом каждый второй взрослый человек в Германии хотя бы раз в жизни сдавал донорскую кровь. Кто может стать донором и стоит ли ждать за это вознаграждения?
Как стать донором в Германии
В Германии можно стать донором крови в возрасте от 18 до 68 лет. Что касается пожилых людей, сдать кровь первый раз в жизни получится только до 60. После этого возраста принимают только регулярных доноров. По данным последнего опроса Федерального ведомства просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), среди тех, кто сдает кровь, больше всего людей в возрасте от 26 до 35 лет. Немецкое гражданство для этого не требуется: достаточно иметь при себе заграничный паспорт, водительские права или другое удостоверение личности с фотографией.
После первой донации оформляется так называемое удостоверение донора (Blutspendeausweis), которое следует всегда брать с собой. Такие документы с группой крови и резус-фактором, персональным номером донора и количеством кроводач впервые появились в ФРГ еще в начале 1950-х годов. Кроме того, несколько лет назад вышло приложение для смартфонов Blutspende-App, которое содержит всю необходимую информацию и оповещает, когда вновь нужно сдать кровь. С его помощью можно записаться в центр сдачи крови, пообщаться на форуме с единомышленниками и задать вопрос врачу. Кроме того, о возможности вновь сдать кровь донору напоминают по почте.
Кому нельзя сдавать донорскую кровь
Стать донором не получится, если вы весите меньше 50 килограммов. После пирсинга, нанесения перманентного макияжа или татуировок должно пройти как минимум четыре месяца до сдачи крови. Отказ можно получить и при ряде хронических заболеваний, в том числе диабете первого типа или гепатите. Для путешественников есть особые правила: например, если вы более полугода находились в регионах с очагами малярии, потребуются дополнительные проверки. К донорству не допустят и людей, которые жили в Великобритании или Северной Ирландии в период с 1980 по 1996 годы. Причина - риск возникновения болезни Крейтцфельдта, новая форма которой появилась в этих странах в начале 90-х. О других противопоказаниях можно узнать, позвонив по бесплатной горячей линии немецкого Красного Креста в Германии (0800 1194911) или на официальном сайте организации.
До 2017 года в Германии гомосексуалов не допускали к сдаче донорской крови. Теперь представители сексуальных меньшинств, у которых более года не было незащищенных сексуальных контактов, могут стать донорами. Вопросы об образе жизни и сексуальном поведении врачи могут задать в центрах сдачи крови.
Как часто можно сдавать кровь в Германии
Во время донации отдается до 500 миллилитров крови. Это количество считается безопасным для здорового человека. Женщинам не рекомендуется сдавать донорскую кровь чаще четырех раз в год, мужчинам - не более шести. Кровяные тельца обновляются в течение двух недель, а для восстановления уровня железа может потребоваться более двух месяцев. У женщин этот процесс проходит медленнее. Поэтому минимальный интервал между кроводачами должен составлять восемь недель.
Какую компенсацию получают доноры
После успешной сдачи доноров отправляют в буфет при центре сдачи крови или им выдают еду и напитки, если процедура проходила в мобильном пункте приема крови. За донацию в Германии не полагается денежное вознаграждение, только в некоторых частных службах и университетских клиниках можно получить от 15 до 40 евро. Эту сумму расценивают как компенсацию за проезд до пункта приема.
Смотрите также:
-
Опасная и полезная еда
Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
-
Опасная и полезная еда
Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
-
Опасная и полезная еда
Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
-
Опасная и полезная еда
Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
-
Опасная и полезная еда
Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
-
Опасная и полезная еда
Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
-
Опасная и полезная еда
Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
-
Опасная и полезная еда
Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
-
Опасная и полезная еда
Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
-
Опасная и полезная еда
Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
-
Опасная и полезная еда
Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
-
Опасная и полезная еда
Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
-
Опасная и полезная еда
Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
-
Опасная и полезная еда
Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
-
Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева