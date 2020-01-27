Как россиян защищают от коронавируса из Китая

По данным на 28 января, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 4,5 тысячи человек, из них более ста человек скончались. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в пятнадцати странах, в том числе двух европейских - Франции и Германии. В России, имеющей прямое транспортное сообщение с Китаем, вируса пока нет, утверждают в Роспотребнадзоре.

Какие меры принимаются властями страны для нераспространения коронавируса, и с какими проблемами могут столкнуться туристы, выясняла DW.

Остановка туристического сообщения из-за короновируса

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) РФ отреагировало на сообщения о коронавирусе 24 января. В этот день ведомство выпустило рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в КНР с туристическими целями, туристам, уже находящимся в Китае, - не покидать гостиницы, а туроператорам - приостановить продажу туров на китайском направлении. Российские турфирмы отреагировали на рекомендацию Ростуризма уже на следующий день: 25 января о приостановке туров заявил оператор "Русь-Тур", 26 января - Tez Tour, 27-го - ANEX Tour.

Так новый коронавирус выглядит под электронным микроскопом

Как заявила DW исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это три крупнейших федеральных оператора, работающие с курортным островом Хайнань (наиболее популярное место среди туристов, выбирающих отдых в Китае). Их примеру последовали и остальные туристические компании. Всего, по данным Ломидзе, сейчас в Китае находятся около 6 тысяч россиян. В ближайшие дни они должны быть вывезены домой.

28 января было остановлено туристическое сообщение и в обратном направлении - российские туроператоры, работающие на внутреннем рынке, перестали принимать китайских туристов. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), "все групповые поездки китайцев в России остановлены".

Меры безопасности на транспорте

Приняли решение отказаться от перелетов в Китай и некоторые авиакомпании. Если поначалу это были только чартерные авиаперевозчики - AZUR air, Nordwind и iFly, летавшие в КНР по заказу туроператоров, то 27 января от работы на китайском направлении отказались "Уральские авиалинии".

"С 27 января авиакомпания приостанавливает полетную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок, - сообщили в "Уральских авиалиниях". - Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки". Пассажирам обещано, что они смогут полностью вернуть деньги за билеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

Некоторые российские авиакомпании временно прекратили авиаперелеты в Китай

Во всех аэропортах Роспотребнадзор проводит дополнительные поверки пассажиров, прилетающих из Китая. Прибывших досматривают на борту с помощью специальных тепловизоров - измеряют температуру. Если она превышает 36,7 градусов, проводят дополнительное обследование на месте. В случае высокой температуры направляют в больницы. Так было в петербургском аэропорту Пулково - 23-летнего пассажира из Шанхая с высокой температурой госпитализировали в Боткинскую больницу, где он провел несколько часов в изолированном боксе, после чего выяснилось, что у него всего лишь простуда. "Вирус выявляется лабораторно", - пояснили в больнице.

В столице больше всего пассажиров из Китая принимает аэропорт Шереметьево, где также проводится дистанционная термометрия при помощи тепловизора. Как рассказал DW начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис, "ежесуточно Шереметьево принимает от девяти до одиннадцати рейсов из КНР". Пока ни у одного из пассажиров, прибывших в Москву из Китая, повышенной температуры не было зафиксировано.

Возможные трудности с возвратом денег за туры

В Ассоциации туроператоров России затруднились предоставить информацию о том, сколько туров было продано в Китай на ближайшее время, однако, по словам Майи Ломидзе, "глубина продаж была хорошая - вплоть до конца февраля, то есть это несколько тысяч человек". Тем, кто еще не уехал на отдых, турфирмы предлагают переоформить тур на другое направление.

По данным самих операторов, большинство клиентов соглашаются на этот вариант и выбирают в основном ОАЭ, Кубу, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланку. Клиенты также имеют право аннулировать тур, но в этом случае могут столкнуться с проблемой возврата денег. По выражению Ломидзе, "здесь возникает юридический казус".

С одной стороны, возврат денег должен осуществляться в судебном порядке в соответствии со статьей 14 закона "Об основах туристической деятельности", то есть процесс предполагает длительную процедуру. С другой стороны, если бы сложившаяся ситуация была признана форс-мажором, туристы могли бы рассчитывать на компенсацию из фонда "Турпомощь", который был создан специально для таких случаев.

"Однако, несмотря на то, что распространение вируса можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, власти Китая эпидемии не признают", - констатирует Майя Ломидзе. Не называют форс-мажором сложившееся положение дел и российские регуляторы.

Именно по этой причине они ограничиваются рекомендациями и не вводят строгие запреты на перелеты, как это было, например, в ситуации с Египтом после теракта или с Турцией после обострения российско-турецких отношений. Как заявили DW в Минтрансе, никакого четкого регламента по установлению запретов на перелеты в Китай на сегодня в ведомстве нет: "Пока этот вопрос полностью находится в ведении Роспотребнадзора".

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