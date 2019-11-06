Как российские либералы могут ответить на современные вызовы

Презентация книги "Либерализм в XXI веке" прошла в Санкт-Петербурге на фоне еще не остывшего обсуждения слов Владимира Путина о том, что либерализм устарел и изжил себя. Дискуссии, которые легли в основу книги, начались примерно за год до громкого заявления российского президента. В них участвовали российские и европейские ученые, политологи и журналисты. Их полемика и отражена в новой книге.

Либерализм под ударом

По мнению автора одной из глав книги, экономиста Дмитрия Травина, "сегодня мы находимся в той эпохе, когда либерализм после примерно четырех десятилетий подъема снова вошел в серьезный кризис". "В странах, которые мы привыкли считать либеральными, поднимают голову совершенно иные силы", - отметил он.

Среди главных вызовов либерализму в современном мире ответственный редактор книги, профессор НИУ ВШЭ Владимир Рыжков назвал протекционизм и торговые войны - методы Дональда Трампа, кризис социального государства в Европе и России (повышение пенсионного возраста и оптимизация здравоохранения), централизацию - стремление Москвы подавить любые формы федеративной свободы, и разрушение международных либеральных структур и правовых порядков.

Хотя дискуссии об этих проблемах и проходили в Москве, в книге представлен "не русский, но принципиальный ответ" на них, заявил глава московского представительства Фонда Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven). При поддержке этого близкого к Свободной демократической партии Германии (СвДП) фонда книга и появилась в печати.

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен на презентации книги

Автор главы о либеральном взгляде на социальную политику, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер считает, что необходимо соблюдать принцип верховенства человека над государством. "В чем идея либерализма в социальной политике? - начал Гонтмахер. - В том, что человек сам определяет запрос государству через гражданское общество, горизонтальные связи и местное самоуправление. Социальная политика должна обеспечить существование человека как самодостаточного субъекта".

По словам Рыжкова, государственная политика в России построена на противопоставлении либерализму. "Путин - это правоконсервативный политик, - убежден Рыжков. - Россия сокращает социальные обязательства перед гражданами, закрываются больницы и школы, в приоритете - безопасность. Либеральная программа прямо противоположна этому".

Подход либералов на презентации был сформулирован так: равные возможности, правовые рамки, открытость для инноваций, распространение лучших практик и отсутствие монополий. "Либерализм - это эгалитарная и демократическая идеология, которая ограничивает власть большинства правом, - говорит Рыжков. - Право должно защищать от эксцессов демократии".

Что думают либералы о свободе интернета и вытрезвителях

Один из гостей спросил участников презентации об опасности хакерских атак и других рисках, связанных с интернетом. "Нужно найти способ защиты частной жизни, с одной стороны, и защитить общество от террористов, педофилов и распространителей наркотиков, с другой стороны", - описал дилемму Владимир Рыжков.

По его словам, адекватным подходом было бы создание "конвенции ООН по интернету", которую ратифицируют все входящие в организацию страны. "Конвенция обязывала бы жестко пресекать деятельность хакерских групп, запрещала бы атаки на стратегическую инфраструктуру и использование интернета в военных целях", - перечислил Рыжков.

Один из слушателей заметил, что любые технические ограничения интернета не работают. Ведущий полемики, декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления РАНХиГС Сергей Цыпляев посчитал этот аргумент несостоятельным. "Не надо ничего делать с техникой, - говорит Цыпляев. - Уже сейчас за то, что люди делают в интернете, сажают. Нельзя отмахнуться от этого вопроса со словами, что регулирование интернета невозможно технически".

В день презентации книги Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Комментируя эту новость, участники дискуссии сформулировали базовые принципы либерального подхода. "Быть пьяницей нехорошо, но человек сам выбирает тот путь, - заметил Владимир Рыжков. - Общество может создавать настроение, что быть пьяницей плохо, но не дело государства решать, что человек смотрит, с кем спит и сколько пьет". Рыжков добавил, что защита частной жизни и частной собственности - основной принцип либерализма.

Чем заняться российскому либералу?

Отвечая на вопрос из зала о том, чем заняться российскому либералу, Евгений Гонтмахер был иносказателен. "Мы должны готовиться к моменту, когда здание в котором мы живем, обрушится, - заявил профессор НИУ ВШЭ. - Мы должны заняться большой интеллектуальной работой, чтобы быть готовым к тому, что будет после Путина".

"Мы должны работать с образованием, программировать образ будущего и заниматься общественно-политической деятельностью", - считает Владимир Рыжков. С его точки зрения, либерализм - единственное политическое направление, которое предлагает образ будущего. "Мы должны выиграть интеллектуально", - заключил он.

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