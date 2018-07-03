 Как российские болельщики на ЧМ-2018 законодателями мод стали | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.07.2018

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Россия

Как российские болельщики на ЧМ-2018 законодателями мод стали

Главный атрибут российского болельщика на ЧМ-2018 - кокошник. Карикатурист Сергей Елкин о буме кокошников, начавшемся после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Карикатура - женщины, сломя голову, несутся в бутик Кокошники.

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    На своем дебютном чемпионате мира, проходившем в Японии и Южной Корее, сборная Сенегала произвела сенсацию, переиграв в своем первом матче (фото) со счетом 1:0 действующих чемпионов мира - сборную Франции. В 1/8-й сенегальцы выиграли у Швеции 2:1. "Сказка" закончилась поражением от Турции. Но Сенегал установил африканский рекорд, дойдя до 1/4-й чемпионата мира с первой попытки.

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    1994. Болгария и Швеция в четверке победителей

    Главной сенсацией турнира в США стала Болгария (фото), которая в 1/4 финала выбила из соревнований действовавшего на тот момент чемпиона мира, сборную Германии, и заняла по итогам ЧМ четвертое место. Третьей также сенсационно стала сборная Швеции, которая показала свой лучший футбол с 1958 года.

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    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1982. Бельгия, Алжир и Северная Ирландия

    Турнир в Испании запомнился сенсациями первого раунда. Бельгийцы обыграли действующих чемпионов мира - аргентинцев с Марадоной. Честь африканского футбола не посрамили алжирцы, выигравшие у действующих чемпионов Европы - немцев (момент матча - на фото). Аутсайдеры из Северной Ирландии забили гол испанцам, которым даже 30-минутное численное преимущество не помогло сравнять счет.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1978. Чудо Австрии

    В первом раунде австрийцы опередили Бразилию. Во втором раунде их разгромили Нидерланды со счетом 1:5. Уже без малейших шансов на финал сборная Австрии шла на свой последний матч и неожиданно обыграла - впервые за 47 лет - немцев со счетом 3:2 (матч - на фото). Сборная ФРГ вылетела тогда из борьбы за медали.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1978. Победа Туниса для Африки

    Сюрприз на турнире в Аргентине преподнесла сборная Туниса, впервые игравшая в финальной части чемпионатов мира по футболу. Тунисцы уверенно обыграли мексиканцев и стали первой африканской командой в истории чемпионатов мира, одержавшей победу в матче финальной стадии. Сборная Туниса сумела даже сыграть вничью со сборной ФРГ - тогда действующим чемпионом мира.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Эффектные встречи с Северной Кореей

    Не менее эффектным было выступление на турнире 1966 года сборной Северной Кореи (фото). КНДР, новичок футбольных чемпионатов, обыграла сборную Италии и вышла в четвертьфинал, где со счетом 3:0 поначалу даже вела против Португалии. В 2010 году корейцы снова вышли на старт и на этот раз уступили команде Бразилии, но с минимальным разрывом - 1:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Сенсационный дебют Португалии

    Впервые вышедшая на международный уровень сборная Португалии в групповом раунде выиграла все свои матчи, разгромила даже Бразилию со счетом 3:1 и сенсационно дошла до полуфинала. В итоге португальцы заняли третье место, выиграв со счетом 2:1 у сборной СССР. Португалец Эйсебиу стал лучшим бомбардиром турнира с девятью забитыми мячами.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1954. Бернское чудо Германии

    Германия играла со сборной Венгрии, фаворитом турнира, два раза. На групповом этапе турнира в Швейцарии она сначала проиграла венграм с разгромным счетом 3:8, но в финале (фото) выиграла у казавшихся непобедимыми фаворитов со счетом 3:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1950. Моральный триумф США

    Матч США - Англия на групповом этапе турнира в Бразилии завершился со счетом 1:0. Англия впервые выступала на мировых первенствах ФИФА, но за предыдущие годы выиграла 23 матча из 30. США предыдущие семь матчей проиграли с общим счетом 45:2. Обе команды не вышли из группы, но американцы уезжали домой триумфаторами, одержав моральную победу. В следующий раз США попали на чемпионат мира в 1990 году.

    Автор: Элла Володина


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"Россия!" в Берлине: победа сборной глазами русских и немецких болельщиков

Контекст

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