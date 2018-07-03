Как российские болельщики на ЧМ-2018 законодателями мод стали

Главный атрибут российского болельщика на ЧМ-2018 - кокошник. Карикатурист Сергей Елкин о буме кокошников, начавшемся после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
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