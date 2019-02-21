Как рожают в Германии

В Германии в 2017 году (это последние данные) родилось около 785 тысяч детей. Как готовятся к родам будущие матери? Как проходят роды? Сколько они стоят и кто за них платит? Как защищает молодых матерей закон? DW решила разобраться.

Акушерка, врач, работодатель

Когда речь идет о родах, то одно из главных действующих лиц - акушерка. В Германии она приходит домой и до родов, и в первый период после них: консультирует, помогает выбрать оптимальное место для рождения ребенка, оказывает психологическую поддержку. Ну, а врач-гениколог контролирует положение в утробе плода, прослушивает его сердцебиение, проверяет вес и давление будущей мамы, делает УЗИ и так далее. Больничная касса оплачивает профилактические медицинские обследования беременных, которые проводятся, если нет никаких осложнений, примерно каждые четыре недели, а в последние два месяца перед родами - один раз в две недели.

Если будущая мама работает, то ей лучше всего проинформировать работодателя о своей беременности до того, как это станет очевидно, хотя, в принципе, она это вообще делать не обязана. Кроме тогоа, закон гарантирует сохранение рабочего места на шесть недель до родов (предположительной даты) и восемь недель после рождения ребенка. В ряде случаев этот срок продлевается до 12 недель после родов - например, если родилась двойня или тройня. В эти "нерабочие" недели роженица получает так называемое пособие по материнству - среднюю "чистую" зарплату последнего года перед уходом в декретный отпуск..

Страховая медицинская компания начисляет максимум 13 евро "нетто" за один календарный день, то есть примерно 390 евро в месяц. Разницу до средней зарплаты доплачивает работодатель. Деньги получают и безработные роженицы - в размере пособия по безработице (Arbeitslosengeld). Кстати, право на пособие по материнству имеют и живущие в Германии иностранки, если они здесь застрахованы.

Очень многие будущие мамы обычно на 25-30-й неделе беременности начинают ходить на специальные курсы подготовки к родам и уходу за грудным ребенком, благо их оплату покрывают больничные кассы. Но только будущим матерям. В случае, если эти курсы хочет посещать и отец будущего ребенка, то за него придется доплачивать - в среднем, от 60 до 80 евро.

Где рожать?

В Германии будущие родители сами вправе выбирать место появления на свет их младенца. Женщина может поехать в клинику, рожать у себя дома с помощью акушерки или в так называемом родильном центре (Geburtshaus) - немедицинском учреждении, которое не имеет ничего общего с российскими роддомами и где всегда практикуются естественные роды. Подавляющее большинство детей в ФРГ появляются на свет в родильных отделениях клиник. Расходы на подготовку к родам, услуги врача, анестизиолога, акушерки и сами роды в клинике оплачивает больничная касса.

Естественные роды, если нет осложнений, стоят в Германии 1500 - 2000 евро. Если придется делать кесарево сечение, - примерно вдвое больше. Оплачивает все больничная касса, она возмещает также расходы по пребыванию роженицы в больнице (обычно это пять дней). Правда, если речь идет о дополнительных удобствах и у пациентки нет так называемой частной страховки, то приходится доплачивать из своего кошелька. Скажем, за одноместную палату надо будет доплатить в этом случае около 100 евро в день, а за пребывание в семейной палате, где может ночевать и отец, - от 50 до 100 евро в день (в зависимости от того, какое меню для себя выбрал отец ребенка).

Роды дома: расходы и запреты

Лишь 1,3 процента родов проходят в Германии не в больнице, то есть дома или в специальном родильном центре (Geburtshaus), представляющем собой нечто среднее между больницей и домом. Немецкие врачи так рожать не рекомендуют, но возможность подобных родов допускают - правда, только для абсолютно здоровых женщин. При сильных болях медикаменты во время домашних родов применять не разрешается. Делать кесарево сечение в домашних условиях тоже строго запрещено. В случае осложнений роженицу тут же везут в больницу.

Аналогично проходят роды и в родильном доме. Причем они всегда проводятся там амбулаторно: уже несколько часов спустя после появления на свет малыша, свежеиспеченная мама отправляется вместе с младенцем и в сопровождении акушерки домой. Расходы за услуги акушерки, принимающей роды в домашних условиях или в роддоме, покрывают больничные кассы.

Ну, а ребенок, родившийся в Германии от женщины, имеющей здесь страховой полис, с первого же момента после своего появления на свет автоматически становится застрахованным - как правило, в той же больничной кассе, где зарегистрирована его мать. Об оформлении всех формальностей и документов, включая свидельство о рождении, заботится больница: этим занимается специальный человек. Матери, занятой совершенно другими проблемами, нужно будет только поставить свою подпись.

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