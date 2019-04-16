Как путешествуют велотуристы в Германии: цифры и факты

Нынешняя весна подарила немецким велосипедистам первые погожие и теплые выходные уже в конце февраля и после этого регулярно давала возможности постепенно восстанавливать форму после зимней спячки - не говоря уже о всепогодных и всесезонных любителях этих средств передвижения, которые в спячку вообще не впадали. Сейчас большинство пока ограничивается небольшими вылазками по родным окрестностям, но скоро многие отправятся путешествовать на велосипедах в многодневные туры или хотя бы на один день, но куда-нибудь в другие места по соседству.

Везерский велосипедный маршрут - новый лидер

Перед началом очередного сезона Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) и компания Travelbike опубликовали результаты своего ежегодного репрезентативного исследования, посвященного велотуризму в Германии. На вопросы ответило в общей сложности почти 7600 респондентов. Наибольшее внимание обычно привлекает рейтинг самых любимых многодневных велосипедных маршрутов. По итогам 2018 года в этом списке поменялся лидер. На первом месте оказался Везерский маршрут, оттеснивший на второе место многолетнего фаворита - велосипедную дорогу, проходящую вдоль Эльбы.

Везерский маршрут был проложен четверть века назад. По оценкам ADFC, за это время по нему проехало более двух миллионов велотуристов. Сейчас путешествует около 100 тысяч человек ежегодно. Ниже в нашей фотогалерее можно посмотреть весь этот актуальный рейтинг с краткими описаниями маршрутов, а затем мы приведем другие интересные факты из этого исследования.

Фотогалерея: Самые любимые велосипедные маршруты в Германии

По Германии - на велосипеде Велосипедный туризм Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии по итогам 2018 года.

По Германии - на велосипеде 1. Везерский маршрут Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

По Германии - на велосипеде 2. Эльбский маршрут Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

По Германии - на велосипеде 3. Рурский маршрут Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

По Германии - на велосипеде 4. Дунайский маршрут Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

По Германии - на велосипеде 5. Боденский маршрут Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

По Германии - на велосипеде 6. Майнский маршрут Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

По Германии - на велосипеде 7. Мозельский маршрут Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

По Германии - на велосипеде 8. Рейнский маршрут Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

По Германии - на велосипеде 9. Балтийский маршрут Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

По Германии - на велосипеде 10. Баварский озерный маршрут Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

По Германии - на велосипеде Популярные регионы По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах в 2018 году. В первой десятке оказались Бавария, Мюнстерланд, Везерская возвышенность, Боденское озеро, Рурская область, Мозель, долина Эльбы, побережье Балтийского моря, Айфель и Эмсланд. Автор: Максим Нелюбин



Согласно результатам исследования, от случая к случаю или регулярно велосипедами пользуется около 79 процентов жителей Германии. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на целых пять процентных пунктов. Из них около 75 процентов используют велосипеды для поездок по делам - на работу, учебу, за покупкам, на встречи, в кино и так далее. 52 процента - также для велотуров и путешествий. 29 процентов - также для занятий велосипедным спортом.

Однодневные велосипедные поездки

В среднем каждый из немецких велосипедистов совершил в прошлом году по одиннадцать однодневных туров, что на три больше, чем в 2017 году. Общее число таких туров составило почти 260 миллионов. Это даже без учета однодневных вылазок во время отпусков - плюс еще 53 миллиона.

Около 60 процентов однодневных туров начиналось от дверей родного дома. Около 40 процентов - из других отправных точек, до которых 68 процентов добиралось на машинах, 20 процентов - по железной дороге, 12 процентов использовали другие виды местного общественного транспорта. При этом 16 процентов проделывали до отправной точки более 60 километров, около 13 процентов - более 100 километров. Можно, например, отправиться утром куда-то на поезде, чтобы доехать оттуда обратно домой на велосипеде.

Многодневные велосипедные туры по Германии

Что касается многодневных туров по Германии, такие поездки в прошлом году совершило 8 процентов немецких велосипедистов, то есть примерно 5,5 миллиона человек. Эти показатели больше всего подвержены колебаниям - могут опускаться до 4 миллионов, так как многое зависит от погоды во время основного сезона. Если, например, неделями идут дожди, и прогнозы не обещают особых улучшений, то многие меняют планы.

Средняя продолжительность многодневных туров составила 6 дневных этапов - при 8 ночевках. Однако около 9 процентов многодневных поездок растянулось на 15-28 ночевок, а 3 процента - даже на 29 и более ночевок. Больше всего многодневных поездок приходится на май и июнь - пятая часть от общего количества. В октябре сезон фактически завершается.

Средняя дистанция во время однодневных туров составляет в большинстве случаев от 40 до 60 километров, во время многодневных - около 70 километров.

Планы, спутники, попутчики

Авторы исследования спросили также о планах на 2019 год. Около 70 процентов собираются путешествовать по Германии, немногим более 40 процентов - также по Европе, 2,3 процента - по другим континентам, немногим более 10 процентов на момент проведения исследования окончательно еще не определились.

В заключение - ответ на вопрос, с кем немецкие велотуристы совершают свои дальние поездки? Большинство - с партнерами или друзьями, но почти каждый пятый путешествует в индивидуальном порядке. Примерно столько же (19 процентов) - небольшими группами до пяти человек.

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На велосипеде - от диких красот Айфеля до арских виноградников

На велосипеде по долине Ара Активный отдых Лето в Германии - пора велосипедная. Число велосипедов в стране превышает 70 миллионов, то есть примерно девять на десять жителей. Многие используют их не только в качестве средства передвижения по делам, но и во время досуга, скажем, выбираясь куда-нибудь в выходные. Например, в долину реки Ар, по которой проложен один из многих сотен немецких велосипедных маршрутов.

На велосипеде по долине Ара Первые впечатления Протяженность долины Ара не превышает 90 километров, но на этом относительно коротком расстоянии встречаются самые разные ландшафты с деревушками и небольшими городами - уютными, в которых с первого взгляда заметна любовь жителей к аккуратности и порядку.

На велосипеде по долине Ара Источник Отправная точка Арского велосипедного маршрута (Ahrtalradweg) расположена в горном регионе Айфель прямо у истока этой реки. Родник, с которого она берет начало, находится в подвале старого фахверкового дома в городе Бланкенхайм. Через пару сотен метров вода попадает сначала в пруд, а затем продолжает свой путь по ложбине между склоном и автомобильной стоянкой.

На велосипеде по долине Ара Бланкенхайм Как считают местные краеведы, первое письменное упоминание Бланкенхайма датировано 721 годом. В городе хорошо сохранились части средневековых укреплений, а над ним находится замок XII века, в котором сейчас работает молодежная туристическая база. Один из фахверковых домов в старом центре приветствует туристов яркими маками - и летом, и зимой.

На велосипеде по долине Ара Маршрут Многие отрезки 86-километрового велосипедного маршрута, ведущего к месту впадения Ара в Рейн около города Зинциг, проходят по старым железнодорожным насыпям. В некоторых местах - мимо бывших станций, давно перестроенных в жилые дома или полуразрушенных. Нынешние владельцы используют старые вокзальные атрибуты для украшения своих участков.

На велосипеде по долине Ара Заброшенный мост В одном месте с дорожки заметен такой заросший железнодорожный мост. Велосипедные маршруты, проложенные по старым насыпям, особой сложности, как правило, не представляют, так как на них отсутствуют затяжные крутые или изнурительные подъемы - в данном случае, конечно, если ехать вниз по долине.

На велосипеде по долине Ара На лугу Первые километров двадцать путешествия позволяют вдоволь налюбоваться богатой природой Айфеля - региона с горами вулканического происхождения. Почти дремучие и практически нетронутые леса, сочные луга, чистейший воздух. Счастливые айфельские коровы к велосипедистам привыкли и особого внимания на них не обращают.

На велосипеде по долине Ара Школа талантов для ''Формулы-1'' Перед въездом в Ардорф велосипедистов круглый год встречает такой предупредительный знак, хотя нужен он лишь пару выходных дней в мае или июне, когда деревенские улицы превращаются в гоночную трассу для самодельных безмоторных автомобилей. Первый раз соревнования на таких "таратайках-мыльницах" (Seifenkisten) прошли здесь в 1975 году.

На велосипеде по долине Ара Церкви В долине Ара можно увидеть много храмов и придорожных статуй, например, Святого Христофора - покровителя путешественников. Некоторые часовни видны издалека - выделяются на фоне горных склонов. Одна из них - Святой Екатерины (Katharinenkapelle) в Арбрюке, заложенная в XVII веке. Ее мы проедем, полюбовавшись от берега, но к следующей часовне лучше все-таки подняться.

На велосипеде по долине Ара Паломническая часовня Примерно на сороковом километре пути уже издали открывается вид на эту белоснежную церквушку - паломническую часовню Девы Марии (Marien-Wallfahrtskapelle zu Pützfeld). Ее начали возводить посреди горного склона в 1681 году на средства местного барона. Статую Мадонны с младенцем над входом обновили в 2005 году, но внутри…

На велосипеде по долине Ара Раннее барокко … полностью сохранилось первоначальное убранство - уникальные произведения раннего рейнского барокко. В 1994 году здесь установили новый орган. В мае и сентябре в часовне проходят концерты, занявшие прочное место в календаре культурных событий земли Рейнланд-Пфальц, а каждый вторник в 15 часов для паломников здесь проводятся церковные службы.

На велосипеде по долине Ара Замок Кройцберг Конечно, есть на Аре и средневековые развалины, и даже такой прекрасно сохранившийся замок - Burg Kreuzberg. Однако в данном виде туристического спорта Ар не может соревноваться с соседними тяжеловесами - Рейном и Мозелем. Первое письменное упоминание замка Кройцберг датировано 893 годом. Смотрится он живописно, но находится в частной собственности. Для посещения открыта лишь его часовня.

На велосипеде по долине Ара Арская цапля Около замка Кройцберг, расположенного в Альтенаре, река делает один из своих особенно живописных поворотов. Остановившись около каменного ограждения, если повезет, здесь можно понаблюдать за серыми цаплями, высматривающими рыб в кристально прозрачной воде.

На велосипеде по долине Ара Виноградники Сами того не заметив, мы уже оказались в винодельческой части Ара. После пары часов езды на велосипеде по тихим прохладным лесам и среди лугов, благоухающих запахами цветов и трав, Альтенар кажется спонтанной иллюстрацией вавилонского столпотворения, но объехать стороной его нельзя - долина здесь сужается между скалами, да и не следует…

На велосипеде по долине Ара Оттенки красного Среди толп туристов особо выделяется эта самобытная парочка. Наверное, постоянные посетители? Если же говорить серьезно, долина Ара считается "райским уголком для любителей красных вин", хотя по площади виноградников находится в Германии на тринадцатом месте. Здесь выращивают около десяти сортов красного винограда - от пино нуар (Spätburgunder) до дорнфельдера или дункельфельдера.

На велосипеде по долине Ара Время праздников С весны до осени в долине проходят винные фестивали вроде Праздника бургундских сортов в Бад-Нойенаре, Винных недель в Майшосе или Сельского винного праздника в Вальпорцхайме. Сразу за последним населенным пунктом взору путешественников-велосипедистов открывается вид на монастырь Кальвариенберг, словно парящий над виноградниками.

На велосипеде по долине Ара Кальвариенберг Кальвария - второе название скалы Голгофа, на которой был распят Иисус Христос. В Средние века один немецкий рыцарь, вернувшийся из крестового похода, "случайно обнаружил" топографическое сходство местного ландшафта с библейскими местами. Молва об этом "открытии" быстро получила широкое распространение, а само место переименовали в Kalvarienberg. Первую часовню здесь освятили в 1505 году.

На велосипеде по долине Ара Два в одном Мы уже почти вышли на финишную прямую, но нам еще предстоит проехать по двойному городу Бад-Нойенар-Арвайлер, объединенному в ходе территориальной реформы в конце шестидесятых годов прошлого века. Арвайлер - более старый. Городские права он получил в 1248 году. Здесь плотность архитектурных достопримечательностей на маршруте достигает своего пика.

На велосипеде по долине Ара Арвайлер В Арвайлере прекрасно сохранилась не только средневековая городская стена с воротами и башнями, но и многочисленные фахверковые дома. В этом месте лучше задержаться, сойти с велосипеда и прогуляться по уютным улочкам и площадям, изучая детали старых фасадов, а потом присесть в одном из оживленных кафе.

На велосипеде по долине Ара ''Железный занавес'' Разглядывая тихие внутренние дворики, чарующие своей неподдельной провинциальностью, трудно поверить, что всего в нескольких километрах от центра Арвайлера во времена "холодной войны" находился важный стратегический объект - правительственный атомный бункер ФРГ…

На велосипеде по долине Ара Источник Сейчас бункер стал музеем - одной из туристических достопримечательностей, но главной особенностью Бад-Нойенара-Арвайлера, привлекающей сюда большую часть отдыхающих, является целебная вода. Ее "первый стакан" в 1858 году на новом курорте торжественно попробовала будущая германская императрица Августа (Kaiserin Augusta) - дочь русской великой княжны Марии Павловны.

На велосипеде по долине Ара Казино Как и положено традиционному немецкому курорту, одним из самых импозантных зданий Бад-Нойенара является курзал с казино. Рядом с ним находится большая санаторная клиника, а около нее - современный бассейн с термальной водой. Парк с дорожками для неспешных прогулок растянулся на несколько километров вдоль реки.

На велосипеде по долине Ара Сводка погоды В одном из уголков парка для поднятия настроения отдыхающих установлен такой метеорологический камень, "показывающий" погоду. Если камень мокрый, значит идет дождь… Белый - снег. Камень качается - землетрясение. Передвигается - ураган. Его не видно - туман. Отбрасывает тень - солнечно. С поверхности поднимается пар - жара после дождя. Скрыт водой - наводнение. Камня нет на месте - его украли…

На велосипеде по долине Ара Заповедная территория Километров через десять долина Ара начинает плавно расширяться. Показавшиеся горные склоны находятся уже на другом берегу Рейна. Устье Ара оставлено, а в некоторых местах - возвращено, в естественное состояние, то есть не изменено человеком, не заковано в каменные берега. Второго такого "дикого" устья нет больше ни у одного из многочисленных рейнских притоков... Автор: Максим Нелюбин



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