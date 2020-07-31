Как прошел самый массовый митинг в истории Беларуси (фотогалерея)

Как живется белорусам: цифры и факты

Как выживать пенсионерам

Самая социально незащищенная категория населения - пенсионеры. Средняя пенсия по возрасту - около 150 долларов. Однако большинство пожилых людей получает в месяц не более 120 долларов. Белорусские власти в 2016 году решили ежегодно на 6 месяцев увеличивать возраст выхода на пенсию. К 2022 году он постепенно вырастет с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин.