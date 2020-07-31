Как прошел самый массовый митинг в истории Беларуси (фотогалерея)

Акция в поддержку Светланы Тихановской - основной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси - собрала 63 тыс. участников. Более многочисленного митинга в истории страны еще не было.
Смотрите также:
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, почему не примет участие в теледебатах на канале "Беларусь 1".
Белорусы привыкли к фейкам о дестабилизации ситуации в стране перед выборами, поэтому к сообщению КГБ о задержании российских наемников под Минском эксперты и политики относятся с большим скепсисом.
Меры безопасности на предвыборных мероприятиях будут усилены. Перед выборами 9 августа в республику могут проникнуть еще несколько групп боевиков. Об этом кандидатам в президенты Республики Беларусь рассказали в ЦИК.
Накануне были задержаны 36 человек, пытавшихся подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Правозащитники также сообщили о 13 арестованных по уголовному делу по событиям 14 июля в Минске.