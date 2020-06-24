Как прошел день без парада Победы в Пскове

Один из древнейших городов России - Псков - оказался 24 июня среди более чем 30 регионов страны, которые не проводили ежегодный парад Победы. Такое решение в начале июня огласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его мнению, проведение в области парада "в традиционном формате" угрожало бы здоровью его участников, в том числе ветеранов. Число новых случаев заражения здесь не идет на спад. Реакция псковичей оказалась неоднозначной: одни приветствуют эту меру как адекватную ситуации (среди них - и противники губернатора), другие считают ее кощунственной.



“Вон, в Беларуси Лукашенко провел парад - и никто не умер. А у нас тишина сегодня”, - женщина лет 50 на остановке неподалеку от Псковского кремля вдруг начинает доказывать окружающим, что губернатор Ведерников был неправ, когда отменил парад. В 10.30 на улицах города действительно почти тишина: за неимением собственного парада люди либо смотрят московский по телевизору, либо отсыпаются в очередной выходной. С женщиной особо не спорят, только пожилой мужчина в очках замечает, что никто не знает точно - умер кто-либо после парада в Минске или нет.



На пике заболеваемости - не до парада



Сложно посчитать, сколько сторонников и противников у парада, но в комментариях к постам в соцсетях противники явно преобладают. Некоторые даже считают отмену единственным правильным решением главы региона за время его губернаторства. Председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг уверен, что поступить иначе было просто нельзя. "Псковская область находится на пике заболеваемости, растет количество умерших, - поясняет Шлосберг. - Ни один губернатор не рискнет в таких условиях собрать вместе несколько тысяч человек". Оппозиционный политик считает, что парад - далеко не та тема, которая сейчас занимает умы горожан.



По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2527 случаев заражения коронавирусом, умерших - 19 человек. В своем инстаграме губернатор Ведерников пишет: "Львиная доля статистики состоит из тех, кто не соблюдал требования безопасности, и тех, кто с ними контактировал". При этом нельзя сказать, что горожане массово нарушают режим самоизоляции, действующий на территории области. Двое мужчин, прогуливающихся по набережной реки Великая, сказали корреспонденту DW, что в редкий выходной здесь можно увидеть так мало людей. Сами они вместо просмотра парада по телевизору предпочли прогуляться с пивом у воды.



О параде не слышали



Если сравнивать Псков с Москвой или Санкт-Петербургом, то Псков к 24 июня оказался совсем не украшен. Почти ничего в этот день здесь не напоминало о том, что страна отмечает 75-летие Победы. Только на ветшалого вида здании городского культурного центра были размещены баннеры с цифрой 75, а из колонок на фасаде играли военные марши. Еще одной приметой праздника стал продолжительный гудок, который ровно в полдень издали несколько автомобилистов, проезжавших по главной улице города - Советской. Это была акция "Весть Победы", придуманная властями. Как объясняют местные чиновники, цель акции - "почтить память всех героев Великой Отечественной войны".

На здании культурного центра Пскова размещены баннеры с цифрой 75, а из колонок на фасаде играли военные марши

На вечер была запланирована еще одна акция - “Луч Победы”: когда на окно в доме ставят свечу или другой источник света всё с той же целью - почтить память погибших.



Местные СМИ праздник тоже почти не занимал. Они лишь формально отчитались о том, что личный состав дислоцированного в Пскове соединения ВДВ поучаствовал в московском параде. Неудивительно, что о федеральном торжестве в Пскове знают не все. "Парад совсем отменили или хоть что-нибудь покажут?" - интересуюсь у молодого продавца в сувенирной лавке. "Парад отменили? Если честно, ничего об этом не слышал. Здесь дорогу ремонтируют. Поэтому и отменили, наверное", - ответил он.



Ветеран поддерживает отмену парада



Кроме автомобильного гудка и свечки на окне, у псковичей был и еще один способ отметить торжественную дату. Военная, как сами о себе говорят, семья Андреевых - Ирина и Виктор - приехала с внуками возложить цветы к вечному огню.

Ирина и Виктор Андреевы приехали с внуками возложить цветы к вечному огню

Виктор, ветеран боевых действий, одет в парадную военную форму с медалями, дети - тоже в солдатских нарядах. Их, говорят, должен сегодня снимать оператор какой-то молодежной организации.

“Мы сегодня парад посмотрели, рюмочками чокнулись и приехали сюда”, - рассказала Ирина. Виктор должен был участвовать в параде, но из-за пандемии не получилось. Виктор говорит, что в этот день ветераны обычно встречаются на приеме у губернатора. “Конечно, жаль, что в юбилейный год все отменилось, но мы относимся с пониманием, - отмечает его супруга. - С друзьями, сослуживцами не встречаемся. Зато могу сказать, что WhatsApp - великая вещь!" "Да, мы четко соблюдаем самоизоляцию. Дисциплина - залог порядка”, - заключает Андреев.

Псковичи помоложе от самоизоляции, кажется, уже устали и 24 июня массово высыпали на пляж. “После огромного количества выходных даже не чувствую, что сегодня какой-то особенный день. Просто очередной выходной”, - сказала корреспонденту девушка Мария лет двадцати и побежала купаться.



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