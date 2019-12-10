Как продажа в интернете секонд-хенда принесла миллиард литовской компании

Как и многие другие успешные бизнес-проекты, литовский стартап Vinted возник благодаря случайному стечению обстоятельств. Соучредитель компании Мильда Миткуте переезжала на новую квартиру и поняла, что у нее слишком много одежды, чтобы взять с собой. Ее друг Юстас Янаускас создал интернет-сайт, чтобы помочь ей избавиться от ненужных вещей. Это и положило начало Vinted.

Сегодня, 11 лет спустя, компания является одним из крупнейших в мире онлайн-маркетов подержанной одежды: на созданной литовцами платформе в общей сложности зарегистрировано 25 млн пользователей из 11 европейских стран. Большинство из них живут во Франции, Бельгии, Испании или Германии. В ФРГ торговая площадка известна под названием Kleiderkreisel: сервис дает возможность продавать и покупать бывшую в употреблении одежду и аксессуары, не выходя из дома.

Самый дорогой стартап в Литве

В вильнюсском офисе Vinted

Между тем еще в 2016 году литовский стартап находился на грани банкротства: на его счету оставалось всего 12 млн евро. Именно тогда один из инвесторов обратился за помощью к Томасу Плантенге, который в свое время работал над созданием нидерландской платформы онлайн-объявлений OLX. Перейдя в Vinted, Плантенга радикально изменил бизнес-модель стартапа, в том числе отказался от обязательных сервис-сборов и сократил рабочие места.

Стратегия оказалась эффективной. Продажи Vinted начали стремительно расти, а инвесторы - активно вкладывать средства в развитие компании. Осенью 2019 года, в ходе очередного раунда привлечения инвестиций, онлайн-ритейлер получил 128 млн евро: основным инвестором стал американский фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners из Кремниевой долины. Благодаря этому общая стоимость Vinted превысила 1 млрд долларов: это рекордный показатель среди литовских технологических компаний.

Секонд-хенд обгонит масс-маркет?

Стоит отметить, что Vinted - далеко не единственный онлайн-магазин, специализирующийся на продаже бывшей в употреблении одежды. Покупателей таких вещей с каждым годом становится все больше: отчасти это связано с изменением образа мышления людей, которые стали уделять больше внимания экологии.

По оценкам компании Thredup, которая занимается онлайн-продажами подержанных товаров известных брендов, и аналитической компании Global Data, уже в ближайшем будущем секонд-хенд опередит по популярности масс-маркет. Так, объем рынка подержанной одежды в 2018 году составил 24 млрд, а к 2028 году должен вырасти до 64 млрд долларов. Что касается рынка масс-маркета, то эти показатели составляют соответственно 35 и 44 млрд долларов.

В стороне от общей тенденции не остался даже второй по величине глобальный ритейлер одежды H&M: в данный момент компания тестирует сервис проката одежды. Американские конкуренты H&M - Banana Republic и Urban Outfitters - уже предоставляют своим клиентам подобные услуги. H&M также владеет контрольным пакетом акций шведской интернет-платформы Sellpy, на которой можно приобрести бывшие в употреблении товары.

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