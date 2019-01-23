Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе

"Это один из наших бестселлеров. Хотя лично я считаю, что это уже немного чересчур", - говорит сотрудница сувенирного магазина Welcome Center в Вашингтоне. В ее руках - резиновый брелок в виде президента США Дональда Трампа со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, то сзади появляется коричневая субстанция.

В воскресенье, 20 января, исполнилось два года с момента инаугурации Дональда Трампа: на этом мероприятии присутствовало гораздо меньше зрителей, чем на инаугурации его предшественника Барака Обамы. Впрочем, в Белом доме утверждали, что это не так: именно тогда и появилось понятие "альтернативные факты".

Сувенирный бум в Вашингтоне

При надавливании на бедра фигурки появляется коричневое вещество

"Нам еще никогда не удавалось продать такое количество разнообразных товаров", - рассказывает менеджер магазина Welcome Center Мишель. Раньше здесь торговали и сувенирами с изображением Обамы, но, по ее словам, то было "совершенно другое время". В случае с Бараком Обамой в ход шли классические сувениры - свитера, футболки, кружки, обычные календари. В свою очередь, календари с портретами Трампа отсчитывают дни, оставшиеся до окончания его президентского срока.

Нынешний глава Белого дома, сам того не ведая, позаботился о том, чтобы в вашингтонском сувенирном магазине появился совершенно новый ассортимент. Многие безделушки высмеивают причуды президента или его внешность: непослушный вихор, маленькие руки, провокационные твиты. На эту продукцию приходится 90 процентов всех покупок, совершаемых туристами в магазине, рассказывает Мишель.

Школьникам сувениры с Трампом нравятся?

Раскол внутри США отразился и на ассортименте сувенирных магазинов

Туалетная бумага с изображением Трампа или брелок с коричневым веществом - глядя на подобные предметы, может сложиться впечатление, что американцы окончательно перестали уважать своего президента. Менеджер магазина Мишель не испытывает к нему ни капли сочувствия. "Он назвал мигрантов "обезьянами", обесчеловечил их. Среди его сторонников в нашей стране очень много расистов", - отмечает менеджер.

Бум на сувениры с Трампом Большой рот Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

Бум на сувениры с Трампом Красивая прическа Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

Бум на сувениры с Трампом Фейковые новости, фальшивые доллары Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

Бум на сувениры с Трампом Волшебная сила кукурузных хлопьев Кто знает, возможно, в Белый дом Дональда Трампа привела именно его любовь к здоровой пище. На съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года Трамп получил 1725 голосов делегатов и был утвержден кандидатом от этой партии в президенты США.

Бум на сувениры с Трампом Трамп на боксерском ринге Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

Бум на сувениры с Трампом "Все в полном порядке!" Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

Бум на сувениры с Трампом Стильные носки Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

Бум на сувениры с Трампом Кто боится Трампа? А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

Бум на сувениры с Трампом Обратный отсчет Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

Бум на сувениры с Трампом Сувенир на любителя Популярность среди оппонентов Трампа приобрел и весьма специфический сувенир - брелок в виде президента США со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, из расположенного сзади отверстия выходит коричневая субстанция.

Бум на сувениры с Трампом Туалетная бумага с портретом Трампа Рулон туалетной бумаги с изображением Трампа - мягкий и экологически чистый сувенир. Критики президента США могут использовать его по назначению и тем самым продемонстрировать свое отношение к главе Белого дома. Автор: Александра Елкина



По ее словам, в их число входят и те, кто покупает сувенирные кружки с надписью "Сделаем Америку снова великой!". "Тем самым они подтверждают, что согласны с его политикой", - полагает Мишель. И похоже, что таких людей не так уж мало: к примеру, сюда целыми классами приезжают школьники, чтобы запастись сувенирами с патриотической символикой.

Сувениры с Трампом - зеркало раскола внутри страны

Будь то бейсбольная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой!" или антистрессовый мячик с портретом Трампа - раскол внутри страны отразился и на ассортименте сувенирных магазинов. Дональд Трамп уже два года подряд радует своих фанатов, последовательно выполняя предвыборные обещания: выходит из ядерной сделки с Ираном, прекращает военную операцию в Сирии, строит стену на границе с Мексикой.

Тем временем число недовольных политикой Трампа продолжает расти. По итогам промежуточных выборов, прошедших в США в ноябре 2018 года, республиканцы утратили большинство в Палате представителей. А результаты недавнего опроса компании Gallup говорят о том, что действия президента по-прежнему одобряют лишь 39 процентов американцев.

"Я стараюсь больше не переживать из-за Трампа, - говорит менеджер магазина Мишель. - Ведь что это мне даст? Вы только разнервничаетесь, и в итоге заработаете себе гипертонию или инфаркт. А он так и будет сидеть в Белом доме и управлять страной".

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