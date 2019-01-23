Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами и календари, отсчитывающие дни до окончания его президентского срока - сувениры, высмеивающие главу Белого дома, стали в США настоящим хитом.
"Это один из наших бестселлеров. Хотя лично я считаю, что это уже немного чересчур", - говорит сотрудница сувенирного магазина Welcome Center в Вашингтоне. В ее руках - резиновый брелок в виде президента США Дональда Трампа со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, то сзади появляется коричневая субстанция.
В воскресенье, 20 января, исполнилось два года с момента инаугурации Дональда Трампа: на этом мероприятии присутствовало гораздо меньше зрителей, чем на инаугурации его предшественника Барака Обамы. Впрочем, в Белом доме утверждали, что это не так: именно тогда и появилось понятие "альтернативные факты".
Сувенирный бум в Вашингтоне
"Нам еще никогда не удавалось продать такое количество разнообразных товаров", - рассказывает менеджер магазина Welcome Center Мишель. Раньше здесь торговали и сувенирами с изображением Обамы, но, по ее словам, то было "совершенно другое время". В случае с Бараком Обамой в ход шли классические сувениры - свитера, футболки, кружки, обычные календари. В свою очередь, календари с портретами Трампа отсчитывают дни, оставшиеся до окончания его президентского срока.
Нынешний глава Белого дома, сам того не ведая, позаботился о том, чтобы в вашингтонском сувенирном магазине появился совершенно новый ассортимент. Многие безделушки высмеивают причуды президента или его внешность: непослушный вихор, маленькие руки, провокационные твиты. На эту продукцию приходится 90 процентов всех покупок, совершаемых туристами в магазине, рассказывает Мишель.
Школьникам сувениры с Трампом нравятся?
Туалетная бумага с изображением Трампа или брелок с коричневым веществом - глядя на подобные предметы, может сложиться впечатление, что американцы окончательно перестали уважать своего президента. Менеджер магазина Мишель не испытывает к нему ни капли сочувствия. "Он назвал мигрантов "обезьянами", обесчеловечил их. Среди его сторонников в нашей стране очень много расистов", - отмечает менеджер.
По ее словам, в их число входят и те, кто покупает сувенирные кружки с надписью "Сделаем Америку снова великой!". "Тем самым они подтверждают, что согласны с его политикой", - полагает Мишель. И похоже, что таких людей не так уж мало: к примеру, сюда целыми классами приезжают школьники, чтобы запастись сувенирами с патриотической символикой.
Сувениры с Трампом - зеркало раскола внутри страны
Будь то бейсбольная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой!" или антистрессовый мячик с портретом Трампа - раскол внутри страны отразился и на ассортименте сувенирных магазинов. Дональд Трамп уже два года подряд радует своих фанатов, последовательно выполняя предвыборные обещания: выходит из ядерной сделки с Ираном, прекращает военную операцию в Сирии, строит стену на границе с Мексикой.
Тем временем число недовольных политикой Трампа продолжает расти. По итогам промежуточных выборов, прошедших в США в ноябре 2018 года, республиканцы утратили большинство в Палате представителей. А результаты недавнего опроса компании Gallup говорят о том, что действия президента по-прежнему одобряют лишь 39 процентов американцев.
"Я стараюсь больше не переживать из-за Трампа, - говорит менеджер магазина Мишель. - Ведь что это мне даст? Вы только разнервничаетесь, и в итоге заработаете себе гипертонию или инфаркт. А он так и будет сидеть в Белом доме и управлять страной".
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