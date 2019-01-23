 Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.01.2019

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Мир

Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами и календари, отсчитывающие дни до окончания его президентского срока - сувениры, высмеивающие главу Белого дома, стали в США настоящим хитом.

Сувениры с изображением Дональда Трампа

"Это один из наших бестселлеров. Хотя лично я считаю, что это уже немного чересчур", - говорит сотрудница сувенирного магазина Welcome Center в Вашингтоне. В ее руках - резиновый брелок в виде президента США Дональда Трампа со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, то сзади появляется коричневая субстанция.

В воскресенье, 20 января, исполнилось два года с момента инаугурации Дональда Трампа: на этом мероприятии присутствовало гораздо меньше зрителей, чем на инаугурации его предшественника Барака Обамы. Впрочем, в Белом доме утверждали, что это не так: именно тогда и появилось понятие "альтернативные факты".

Сувенирный бум в Вашингтоне

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами

При надавливании на бедра фигурки появляется коричневое вещество

"Нам еще никогда не удавалось продать такое количество разнообразных товаров", - рассказывает менеджер магазина Welcome Center Мишель. Раньше здесь торговали и сувенирами с изображением Обамы, но, по ее словам, то было "совершенно другое время". В случае с Бараком Обамой в ход шли классические сувениры - свитера, футболки, кружки, обычные календари. В свою очередь, календари с портретами Трампа отсчитывают дни, оставшиеся до окончания его президентского срока.

Нынешний глава Белого дома, сам того не ведая, позаботился о том, чтобы в вашингтонском сувенирном магазине появился совершенно новый ассортимент. Многие безделушки высмеивают причуды президента или его внешность: непослушный вихор, маленькие руки, провокационные твиты. На эту продукцию приходится 90 процентов всех покупок, совершаемых туристами в магазине, рассказывает Мишель.

Школьникам сувениры с Трампом нравятся?

Фигурка Дональда Трампа

Раскол внутри США отразился и на ассортименте сувенирных магазинов

Туалетная бумага с изображением Трампа или брелок с коричневым веществом - глядя на подобные предметы, может сложиться впечатление, что американцы окончательно перестали уважать своего президента. Менеджер магазина Мишель не испытывает к нему ни капли сочувствия. "Он назвал мигрантов "обезьянами", обесчеловечил их. Среди его сторонников в нашей стране очень много расистов", - отмечает менеджер.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Большой рот

    Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Красивая прическа

    Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Фейковые новости, фальшивые доллары

    Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

  • Упаковки кукурузных хлопьев с изображением Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Бум на сувениры с Трампом

    Волшебная сила кукурузных хлопьев

    Кто знает, возможно, в Белый дом Дональда Трампа привела именно его любовь к здоровой пище. На съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года Трамп получил 1725 голосов делегатов и был утвержден кандидатом от этой партии в президенты США.

  • Футболка с изображением Трампа в боксерских перчатках

    Бум на сувениры с Трампом

    Трамп на боксерском ринге

    Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

  • Значки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    "Все в полном порядке!"

    Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

  • Носки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Стильные носки

    Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

  • Маска Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Кто боится Трампа?

    А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

  • Календарь, отсчитывающий оставшиеся дни срока правления Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Обратный отсчет

    Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

  • Брелок в виде Трампа со спущенными штанами

    Бум на сувениры с Трампом

    Сувенир на любителя

    Популярность среди оппонентов Трампа приобрел и весьма специфический сувенир - брелок в виде президента США со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, из расположенного сзади отверстия выходит коричневая субстанция.

  • Туалетная бумага с портретом Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Туалетная бумага с портретом Трампа

    Рулон туалетной бумаги с изображением Трампа - мягкий и экологически чистый сувенир. Критики президента США могут использовать его по назначению и тем самым продемонстрировать свое отношение к главе Белого дома.

    Автор: Александра Елкина


По ее словам, в их число входят и те, кто покупает сувенирные кружки с надписью "Сделаем Америку снова великой!". "Тем самым они подтверждают, что согласны с его политикой", - полагает Мишель. И похоже, что таких людей не так уж мало: к примеру, сюда целыми классами приезжают школьники, чтобы запастись сувенирами с патриотической символикой.

Сувениры с Трампом - зеркало раскола внутри страны

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Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии. Это серьезная ошибка, которой воспользуются Россия, Башар Асад и "Исламское государство", предупреждает Удо Бауэр. (21.12.2018)

Приговор Майклу Флинну станет очередным успехом спецпрокурора США в расследовании связей Трампа с Россией. DW рассказывает о ключевых фигурантах "российского дела". (18.12.2018)

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые Трамп превратил в голосование о себе, пройдут 6 ноября. Результат их непредсказуем, но страна изменится в любом случае, считает Инес Поль. (05.11.2018)

Будь то бейсбольная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой!" или антистрессовый мячик с портретом Трампа - раскол внутри страны отразился и на ассортименте сувенирных магазинов. Дональд Трамп уже два года подряд радует своих фанатов, последовательно выполняя предвыборные обещания: выходит из ядерной сделки с Ираном, прекращает военную операцию в Сирии, строит стену на границе с Мексикой.

Тем временем число недовольных политикой Трампа продолжает расти. По итогам промежуточных выборов, прошедших в США в ноябре 2018 года, республиканцы утратили большинство в Палате представителей. А результаты недавнего опроса компании Gallup говорят о том, что действия президента по-прежнему одобряют лишь 39 процентов американцев.

"Я стараюсь больше не переживать из-за Трампа, - говорит менеджер магазина Мишель. - Ведь что это мне даст? Вы только разнервничаетесь, и в итоге заработаете себе гипертонию или инфаркт. А он так и будет сидеть в Белом доме и управлять страной".

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Сувениры с изображением Дональда Трампа в последнее время пользуются небывалым спросом. Самые популярные из них - в фотогалерее DW. (22.01.2019)  

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