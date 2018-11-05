Как приготовить идеальный шницель (видео)

DW попросила шеф-повара венского ресторана Figlmüller поделиться рецептом приготовления легендарного блюда.
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