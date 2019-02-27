Как праздновать день рождения тем, кто родился 29 февраля?

И сегодня есть еще люди, которые убеждены, что 29 февраля - ужасная и опасная дата, когда в жизни и так все наперекосяк. Хорошо хоть, что она бывает лишь раз в четыре года! Как бы то ни было, но для тех, кто родился в этот день, дата действительно несчастливая, ведь праздновать свои дни рождения "правильно" они могут только в високостный год. В таком положении оказались, например, знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини, сочинивший "Севильского цирюльника" и "Вильгельма Телля", французская кинозвезда Мишель Морган, сыгравшая главные роли в "Набережной туманов" и "Больших маневрах", бывший предсдеталь КГБ и путчист ГКЧП Владимир Крючков, писатель Федор Абрамов и многие другие, родившиеся 29 февраля...
Дамы приглашают кавалеров
У наших далеких предков, среди которых поверья, предрассудки и суеверия были особенно широко распространены, 29 февраля ассоциировалось исключительно с напастями. Так, древние славяне считали, что это день явления Злого Касьяна, встреча с которым простому смертному ничего хорошего не сулит: дескать, от одного взгляда Касьяна можно лишиться и здоровья, и достатка. 29 февраля люди старались из дома не выходить, даже скотину на пастбище не выгоняли.
А вот Шотландия отнеслась к этому дню по-своему. В 1288 году там был принят закон, давший возможность женщинам свататься к мужчинам, причем делать это разрешалось только 29 февраля, при условии, что из-под платья, которое наденет отправляющаяся на сватовство девица, будет видна кромка нижней сорочки, сшитой из багряной фланели. Мужчина, отвечавший отказом, карался штрафом в размере одного фунта. От наказания освобождали лишь тех, у кого уже были невесты.
Сегодня этот закон имеет символическое значение. Но традиция, изначально зародившаяся в V веке на Британских островах, сохранилась: в скандинавских странах 29 февраля до сих пор считается единственным днем, когда женщина может предложить руку и сердце мужчине. И, между прочим, наступления этой даты с нетерпением ждут многие жительницы европейского севера.
Памятные события 29 февраля
29 февраля не раз становился днем знаменательных исторических событий. Вот лишь некоторые из них.
В 1504 году Христофор Колумб, зная о полном лунном затмении, которое должно было произойти 29 февраля, сумел обвести вокруг пальца аборигенов Ямайки, отказавшихся обеспечить европейцев продовольствием. Мореплаватель пригрозил им тем, что если они и впредь будут себя так вести, испанский бог лишит их луны. И когда затмение случилось, обезумевшие от ужаса индейцы пали к ногам Колумба. Продуктовое снабжение возобновилось.
Христофор Колумб
29 февраля 1696 года Петр I прибыл в Воронеж, дабы самолично осуществлять руководство строительством первых морских судов для похода на Азов, ставший родиной русского флота.
29 февраля 1860 года завершился судебный процесс по делу печально известного немецкого теолога, профессора и вора Вильгельма Бруно Линднера (Wilhelm Bruno Lindner), обвиненного в краже целого ряда ценнейших произведений искусства и рукописей из университетской и городской библиотек Лейпцига. Он был приговорен к шестилетнему тюремному заключению.
29 февраля 1916 года американский инженер-строитель Артур Хейл запатентовал разработанную им модель "клеверной" развязки автомагистралей.
29 февраля 2004 года фильм "Возвращение короля", заключительная картина кинотрилогии "Властелин колец" новозеландского режиссера Питера Джексона, завоевал все 11"Оскаров", на которые он был номинирован. Это - рекордное количество наград Американской киноакадемии для одного фильма. За всю историю кинематографа столько же статуэток сумели получить лишь еще две ленты: "Бен-Гур" Уильяма Уайлера и "Титаник" Джеймса Кэмерона.
К сожаленью, день рожденья…
Все эти события можно оценить по-разному. Что касается дня рождения, то, как уверяют суеверные люди, ничего нет страшнее, чем появииться на свет 29 февраля: якобы людей, родившихся в этот день, ждут сплошные болезни и несчастья.
Герцог Альбрехт V Баварский
Но среди таких "неудачников" оказались совершенно разные люди с очень разной судьбой: купавшиеся в лучах славы меценат, коллекционер, покровитель художников и музыкантов, герцог Альбрехт V Баварский (Albrecht V. von Bayern), упомянутые уже Мишель Морган и Лжоаккино Россини, легенда американского джаза и свинга Гленн Миллер, американский астронавт Джек Роберт Лусма, советский спортсмен и олимпийский чемпион по борьбе в тяжелом весе Иван Богдан... А вот Крючков был среди тех, к кому Фортуна все-таки повернулась спиной.
Вероятность родиться 29 февраля - примерно 1 к 1500. Но когда же все-таки праздновать свой день рождения тем, кто этого редкого шанса все-таки удостоился? Неужели один раз в четыре года?
Георг Кристоф Лихтенберг
Знаменитый немецкий мыслитель и афорист Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg) решил прийти "бедолагам" на помощь. В своем эссе "В утешение несчастным, которые родились 29 февраля", он предложил детальную схему празднования для "невезучих" на каждый год.
Например, те, что появились на свет до шести утра, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился в конце суток, лучше справлять свой праздник 1 марта. Родившиеся в промежутке между шестью утра и полднем сначала два года "зажигают" 28 февраля, а на третий год - 1 марта. Затем цикл повторяется. Для тех, кто родился в промежутке между 12 часами и 18 часами, график такой: первый год - 28 февраля, а последующие два - 1 марта. А там, глядишь, и 29 февраля наступит.
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Праздничная география
Германия - государство федеральное. Праздничные дни определяются земельными законами, поэтому в разных регионах их количество колеблется от девяти до пятнадцати в год. В целом среди земель лидирует Бавария (14), а меньше всего праздников в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне (9). Особое место занимает баварский город Аугсбург (15), где есть дополнительный выходной.
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Католики и протестанты
Разница объясняется конфессиональными особенностями. В преимущественно католических регионах в календаре насчитывается больше красных дней, чем в протестантских. При этом некоторые официальные праздники остаются рабочими днями, в которые лишь нет занятий в школах и вузах.
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Великие комбинаторы
Искусство комбинировать праздники, уик-энды и отпуск - народный немецкий спорт. Самые урожайные месяцы - май и декабрь. Заветное слово в таких случаях - "Brückentag", то есть день (Tag) отпуска, который как мост (Brücke) соединяет праздник(и) и выходные. Кроме того, можно также добавить отпуск к одному из длинных уик-эндов (langes Wochenende), когда праздник отмечается в пятницу или понедельник.
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Цена вопроса
Если праздники выпадают на выходные, в Германии их не отгуливают позже, как это делается во многих других странах, например, в России. Однако в последнее время этот прогрессивный зарубежный опыт начали активно обсуждать. Экономисты уже подсчитали, что каждый дополнительный выходной обойдется Германии в 0,1% годового роста ВВП и приведет к снижению экономического оборота на 10 миллиардов евро.
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Новый год
Neujahr, Neujahrstag. Отмечается первого января и в особых объяснениях не нуждается. Однако уже на примере этого праздника можно еще раз продемонстрировать особенности немецкого федерализма. Первый вариант его названия (Новый год / Neujahr) - официально используется в соответствующих законах Баварии и Баден-Вюртемберга, второй (Новогодний день / Neujahrstag) - во всех остальных землях.
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Богоявление
Heilige Drei Könige, Epiphanias. Отмечается шестого января. В католицизме этот праздник связан с поклонением волхвов. В Германии их также называют Тремя святыми королями. Является официальным выходным в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. В этот праздник дети в одеждах волхвов ходят по улицам и славят Христа своими песнями - не только в этих трех, но и во всех остальных землях.
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Праздничные дни в немецком календаре
Великая пятница
Karfreitag. Пятница Страстной недели посвящена воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа. Является выходным во всех федеральных землях Германии и относится к числу так называемых тихих праздников (stiller Freitag), в которые запрещены все мероприятия и занятия, нарушающие спокойствие. Запрет начинает действовать в шесть вечера четверга и продолжается до шести утра в субботу.
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Праздничные дни в немецком календаре
Светлый понедельник
Ostermontag. Пасхальный понедельник отмечается повсюду. В первый день после воскресения Иисус явился ученикам и в течение сорока дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознесся на небо. Накануне отмечается Светлое Христово Воскресение (Ostersonntag). Отдельной необходимости объявлять это воскресенье выходным днем нет, но в одной из земель все же это сделали - в Бранденбурге.
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Праздничные дни в немецком календаре
Первое мая
Erster Mai, Tag der Arbeit. День труда или Первое мая также отмечается во всей Германии. Профсоюзные и политические организации проводят свои митинги и шествия. Многие немцы встречают начало этого весеннего месяца вечеринками - "Танцами в май" (Tanz in den Mai). Эта традиция является своего рода современным вариантом празднования Вальпургиевой ночи.
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Праздничные дни в немецком календаре
Вознесение Господне
Christi Himmelfahrt. Отмечается на сороковой день после Пасхи во всех землях и приходится на один из четвергов между 30 апреля и 3 июня. Однако на фотографии - не церковное шествие, а немецкие мужчины, которые вне зависимости от религиозной принадлежности празднуют в этот выходной свой День отца. Непременный атрибут их совместных прогулок на Vatertag - тележка, груженная пивом и провиантом.
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Праздничные дни в немецком календаре
Духов день
Pfingstmontag - второй день Пятидесятницы (Pfingsten), приходящийся на понедельник. Является выходным во всех землях Германии. Напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов. Отметим, что православные церкви отмечают в это время День Святой Троицы, который западные церкви, в свою очередь, празднуют неделей позже, но выходным в Германии он не является.
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Праздничные дни в немецком календаре
Праздник Тела и Крови Христовых
Fronleichnam. Отмечается католической церковью в один из четвергов мая или июня на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Является официальным выходным днем в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, а также отдельных регионах Саксонии и Тюрингии, в которых среди населения преобладают католики.
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Праздничные дни в немецком календаре
Аугсбургский день мира
Augsburger Hohes Friedensfest. В 1555 году в Аугсбурге был заключен религиозный мир между католиками и протестантами Священной Римской империи. Позже во время Тридцатилетней войны 8 августа 1629 года католический император запретил протестантам города исповедовать их веру. После ее завершения они решили вспоминать этот день, который стал в Аугсбурге официальным выходным - Аугсбургским днем мира.
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Праздничные дни в немецком календаре
Вознесение Богоматери
Mariä Himmelfahrt. Отмечается 15 августа и является официальным праздником в федеральной земле Саар, а также в большинстве регионов Баварии - за исключением около 350 общин, в которых нет католического большинства. В этот день в Германии традиционно проходят церемонии освящения трав и цветов.
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Праздничные дни в немецком календаре
День германского единства
Tag der Deutschen Einheit. Отмечается 3 октября. В этот день в 1990 году вступил в силу Договор об объединении Германии. Является единственным официальным праздничным днем, закрепленным на федеральном уровне. Однако, хотя в этом нет необходимости, почти все немецкие земли также внесли его в список своих земельных праздников.
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Праздничные дни в немецком календаре
День Реформации
Reformationstag. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, положивших начало Реформации в Европе. Этот день отмечают в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, большинство населения которых составляют протестанты. В 2017 году будет праздноваться 500-летие этого события. Юбилейный день объявят выходным во всей Германии.
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Праздничные дни в немецком календаре
День всех святых
Allerheiligen. День всех святых, отмечаемый первого ноября, является официальным выходным в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где он входит в число так называемых тихих праздников. Отметим также, что второго ноября за ним следует День всех усопших верных, в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.
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Праздничные дни в немецком календаре
День покаяния и молитвы
Buß- und Bettag. Отмечается протестантами в ноябре, но праздником остается только в Саксонии. Дни покаяния и молитвы объявляли в связи с опасностями и бедствиями. Со временем их оказалось нескольких десятков. В 1893 году власти Пруссии ввели единый такой день. В ФРГ до 1995 года он был выходным, однако его отменили.
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Праздничные дни в немецком календаре
Первый день Рождества
Erster Weihnachtstag. 25 декабря. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Отмечать его в Германии начинают уже накануне в Сочельник (Heiliger Abend), но 24 декабря не является официальным выходным, однако многие берут в этот день отпуск. Кроме того, магазины и предприятия сферы обслуживания накануне Рождества работают по сокращенному графику.
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Праздничные дни в немецком календаре
Второй день Рождества
Zweiter Weihnachtstag. 26 декабря. Второй день Рождества многие немцы проводят, отдыхая от праздничных застолий, посещая родственников и совершая прогулки. До Нового года, если есть возможность, предпочитают не работать - брать отпуск.
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Праздничные дни в немецком календаре
P.S.
Как же знаменитый карнавал? Почему его нет в списке, ведь главные шествия проходят в понедельник? "Бешеный понедельник" (Rosenmontag) нигде в Германии не является праздничным днем. Однако в городах и регионах, где его отмечают, например, в Рейнской области, работодатели добровольно дают выходной своим сотрудникам, даже не пытаясь сопротивляться карнавальной стихии и традициям.
Автор: Максим Нелюбин