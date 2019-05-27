 Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 31.05.2019

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Европа

Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика)

Эти партии объединяет идеология, а отличает уровень поддержки в их странах. На выборах в Европарламент правые популисты показали результаты, которые сильно различаются. Инфографика DW.

Лидеры европейских правых популистов во время встречи на Мальте, 18 мая

Лидеры европейских правых популистов во время встречи на Мальте, 18 мая

Data Visualization RU Выборы в Европарламент: результаты правопопулистских партий

 

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