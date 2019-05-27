Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика)

Эти партии объединяет идеология, а отличает уровень поддержки в их странах. На выборах в Европарламент правые популисты показали результаты, которые сильно различаются. Инфографика DW.
Президент Франции уступил на выборах в Европарламент праворадикальной партии Марин Ле Пен. Для Макрона это не означает конца карьеры, анализирует автор DW. (27.05.2019)
Выборы в Европарламент стали поражением для партий правящей в ФРГ "большой коалиции" - социал-демократов и христианских демократов. Победителями оказались "зеленые". Почему так произошло? (27.05.2019)
Выборы-2019 существенно изменят состав Европарламента. Предварительные итоги голосования уже позволяют делать выводы о том, как изменятся отношения ЕС с Россией. Например, отменят ли санкции? (27.05.2019)
Сравнительно высокая явка, потери крупнейших европейских фракций и усиление других групп в Европарламенте. DW о том, что надо знать про исход голосования в ЕС. (27.05.2019)
Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт. (27.05.2019)