Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика)

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

Явка избирателей в странах Южной Европы

В государствах Южной Европы, входящих в ЕС, явка избирателей на выборах в последние годы уменьшилась. Пожалуй, за исключением Мальты, которая побила рекод по активности граждан в ходе парламентских выборов. Впрочем, у Мальты есть особенность, связанная с действующей в стране избирательной системой.