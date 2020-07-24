 Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов | Советы туристам в Германии | DW | 24.07.2020

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Туристу на заметку

Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов

Каждый год в мире от ударов молний гибнут до 24 тысяч человек. Что обязательно нужно знать, чтобы не оказаться в их числе?

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    200 млн евро - такую сумму выплатили в 2019 году страховые компании в Германии своим клиентам, чья недвижимость и другая собственность пострадали в результате ударов молний из-за возникших пожаров или скачков напряжения в электросети. Всего - 210 тысяч страховых случаев. Это на 80 тысяч меньше показателя предыдущего года. Телевизор можно купить новый, но как не пострадать самим во время грозы?

  • Ганновер

    Как спастись от удара молнии

    Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. Общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.

  • Дюссельдорф

    Как спастись от удара молнии

    Самыми надежными, самыми безопасными местами во время гроз были и остаются здания, оборудованные громоотводами, а также автомобили. Что рекомендуют немецкие эксперты, чтобы максимально уменьшить риски, если непогода все же застала вас где-то в пути - в лесу или горах, во время похода, рыбалки или купания?

  • Монастырь Андекс

    Как спастись от удара молнии

    Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.

  • Ленгерих

    Как спастись от удара молнии

    Раньше в Германии считали, что молнии чаще всего попадают в дубы, но исследования это не подтверждают. У немцев до сих пор на слуху старая народная мудрость: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen", смысл которой: во время грозы лучше прятаться под буками, избегая дубов. Однако сейчас эта поговорка переведена в разряд народных заблуждений. Под деревьями в грозу вообще стоять нельзя.

  • Берлин

    Как спастись от удара молнии

    Правило не прятаться по время грозы под кронами особенно касается одиночно стоящих деревьев, так как молнии ищут самую высокую точку на поверхности. Соответственно, именно таких мест следует избегать - высоких деревьев, опушек леса, телеграфных столбов и так далее. Минимальное расстояние до них должно составлять десять метров.

  • Бад-Хомбург

    Как спастись от удара молнии

    Если гроза застала вас в пути вне населенных пунктов, где можно укрыться в доме, вам следует найти ложбину, другое углубление или низкое место на поверхности. Затем следует сесть на корточки, обхватив колени руками. Предварительно нужно избавиться от всех металлических предметов и отложить их в сторону на пять или более метров.

  • Мюнхен

    Как спастись от удара молнии

    Ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Это увеличивает опасность в случае попадания молнии где-то рядом. Если непогода застала в пути несколько человек или группу, нужно рассредоточиться так, чтобы между попутчиками было не менее метра, лучше - три. В горах относительно надежное место - примерно в метре от отвесных скал и крутых утесов.

  • Бад-Цвишенбан

    Как спастись от удара молнии

    Самое опасное место во время гроз - водоемы и бассейны, где радиус поражения достигает ста метров. Купающимся следует покинуть воду сразу, как только появились признаки приближающейся грозы. Катера, лодки, яхты нужно как можно быстрее направить к берегу, а тем, кто на них находится, держаться подальше от металлических предметов и мачт и сидеть как можно ниже.

  • Велосипедист

    Как спастись от удара молнии

    Велосипедистам и мотоциклистам во время грозы следует прервать движение, попытаться укрыться в здании или найти другое безопасное место. Если поблизости ничего такого нет, нужно присесть на корточки, обхватив колени руками. Лучше - на асфальте и обязательно - на расстоянии не менее пяти метров от велосипеда или мотоцикла.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Также опасно во время грозы раскрывать зонт вне населенных пунктов. Кстати, мокрая одежда лучше проводит электричество, поэтому иногда это даже помогает смягчить последствия в случае удара молнии где-то поблизости, говоря другими словами: избежать смертельного поражения.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Для тех, кто находится в пути, самым надежным местом во время грозы является автомобиль - своего рода клетка Фарадея на колесах. Однако движение при возможности рекомендуется прекратить, подыскав временную парковку - желательно, подальше от деревьев. И лучше не выходить из машины.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Отдыхающим в кемпингах в палатках эксперты советуют пережидать грозу в машинах. Если вы пришли пешком или, скажем, приехали на велосипеде, то попроситесь к соседям, путешествующим в автодомах или с жилыми прицепами на колесах.

  • Франкфурт-на-Майне

    Как спастись от удара молнии

    Самыми опасными видами спорта во время грозы являются гольф и верховая езда, что не требует особых разъяснений, если помнить все вышесказанное. А помнить об этих рекомендациях надо всем.

  • Реклингхаузен

    Как спастись от удара молнии

    В заключение отметим, что, например, в США разъяснительные кампании последних десятилетий помогли снизить количество жертв, гибнущих от ударов молний, на целый порядок - с нескольких сотен до нескольких десятков человек в год.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    200 млн евро - такую сумму выплатили в 2019 году страховые компании в Германии своим клиентам, чья недвижимость и другая собственность пострадали в результате ударов молний из-за возникших пожаров или скачков напряжения в электросети. Всего - 210 тысяч страховых случаев. Это на 80 тысяч меньше показателя предыдущего года. Телевизор можно купить новый, но как не пострадать самим во время грозы?

  • Ганновер

    Как спастись от удара молнии

    Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. Общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.

  • Дюссельдорф

    Как спастись от удара молнии

    Самыми надежными, самыми безопасными местами во время гроз были и остаются здания, оборудованные громоотводами, а также автомобили. Что рекомендуют немецкие эксперты, чтобы максимально уменьшить риски, если непогода все же застала вас где-то в пути - в лесу или горах, во время похода, рыбалки или купания?

  • Монастырь Андекс

    Как спастись от удара молнии

    Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.

  • Ленгерих

    Как спастись от удара молнии

    Раньше в Германии считали, что молнии чаще всего попадают в дубы, но исследования это не подтверждают. У немцев до сих пор на слуху старая народная мудрость: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen", смысл которой: во время грозы лучше прятаться под буками, избегая дубов. Однако сейчас эта поговорка переведена в разряд народных заблуждений. Под деревьями в грозу вообще стоять нельзя.

  • Берлин

    Как спастись от удара молнии

    Правило не прятаться по время грозы под кронами особенно касается одиночно стоящих деревьев, так как молнии ищут самую высокую точку на поверхности. Соответственно, именно таких мест следует избегать - высоких деревьев, опушек леса, телеграфных столбов и так далее. Минимальное расстояние до них должно составлять десять метров.

  • Бад-Хомбург

    Как спастись от удара молнии

    Если гроза застала вас в пути вне населенных пунктов, где можно укрыться в доме, вам следует найти ложбину, другое углубление или низкое место на поверхности. Затем следует сесть на корточки, обхватив колени руками. Предварительно нужно избавиться от всех металлических предметов и отложить их в сторону на пять или более метров.

  • Мюнхен

    Как спастись от удара молнии

    Ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Это увеличивает опасность в случае попадания молнии где-то рядом. Если непогода застала в пути несколько человек или группу, нужно рассредоточиться так, чтобы между попутчиками было не менее метра, лучше - три. В горах относительно надежное место - примерно в метре от отвесных скал и крутых утесов.

  • Бад-Цвишенбан

    Как спастись от удара молнии

    Самое опасное место во время гроз - водоемы и бассейны, где радиус поражения достигает ста метров. Купающимся следует покинуть воду сразу, как только появились признаки приближающейся грозы. Катера, лодки, яхты нужно как можно быстрее направить к берегу, а тем, кто на них находится, держаться подальше от металлических предметов и мачт и сидеть как можно ниже.

  • Велосипедист

    Как спастись от удара молнии

    Велосипедистам и мотоциклистам во время грозы следует прервать движение, попытаться укрыться в здании или найти другое безопасное место. Если поблизости ничего такого нет, нужно присесть на корточки, обхватив колени руками. Лучше - на асфальте и обязательно - на расстоянии не менее пяти метров от велосипеда или мотоцикла.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Также опасно во время грозы раскрывать зонт вне населенных пунктов. Кстати, мокрая одежда лучше проводит электричество, поэтому иногда это даже помогает смягчить последствия в случае удара молнии где-то поблизости, говоря другими словами: избежать смертельного поражения.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Для тех, кто находится в пути, самым надежным местом во время грозы является автомобиль - своего рода клетка Фарадея на колесах. Однако движение при возможности рекомендуется прекратить, подыскав временную парковку - желательно, подальше от деревьев. И лучше не выходить из машины.

  • Бранденбург

    Как спастись от удара молнии

    Отдыхающим в кемпингах в палатках эксперты советуют пережидать грозу в машинах. Если вы пришли пешком или, скажем, приехали на велосипеде, то попроситесь к соседям, путешествующим в автодомах или с жилыми прицепами на колесах.

  • Франкфурт-на-Майне

    Как спастись от удара молнии

    Самыми опасными видами спорта во время грозы являются гольф и верховая езда, что не требует особых разъяснений, если помнить все вышесказанное. А помнить об этих рекомендациях надо всем.

  • Реклингхаузен

    Как спастись от удара молнии

    В заключение отметим, что, например, в США разъяснительные кампании последних десятилетий помогли снизить количество жертв, гибнущих от ударов молний, на целый порядок - с нескольких сотен до нескольких десятков человек в год.

    Автор: Максим Нелюбин


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