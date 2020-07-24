Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов

Как спастись от удара молнии

Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.