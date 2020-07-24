Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов

Каждый год в мире от ударов молний гибнут до 24 тысяч человек. Что обязательно нужно знать, чтобы не оказаться в их числе?
Давно ли вам доводилось своими глазами видеть одновременно радугу и, можно сказать, рядом с ней - молнию?
В прошлом году ущерб от ударов молний в Германии оказался самым высоким за последние 15 лет.
Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии.
Восемь зрителей Rock am Ring были госпитализированы после удара молнии в городе Мендиг. На юге и западе Германии продолжаются сильные дожди с громом и грозами.
В Германии много мест с потрясающими закатами, которые делают города и сельские ландшафты более романтичными, загадочными, красочными. И от неба невозможно оторвать взгляд…
В Германии и Франции от ударов молнии пострадали 46 человек, среди которых - множество детей. Большинство из них госпитализированы. В горах на границе Польши и Словакии погиб турист.
В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?