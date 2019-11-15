Как поселившийся в аэропорту Франкфурта студент вернулся в Россию

О российском студенте Михаиле Новоселове, который был вынужден поселиться в аэропорту Франкфурта-на-Майне, DW рассказала 20 апреля. Пограничники отказали Новоселову во въезде, несмотря на наличие у него национальной визы и справки о зачислении на учебный семестр в Берлинский университет имени Гумбольдта. Обратных рейсов в Россию из-за пандемии коронавируса на тот момент уже не было.

В общей сложности Михаил прожил в аэропорту 5 дней. Ему повезло: хотя между РФ и ФРГ сейчас нет регулярного авиасообщения, 21 апреля из Москвы во Франкфурт вылетел внеочередной рейс "Аэрофлота". На нем из России в Германию эвакуировались граждане ФРГ, а также россияне, проживающие постоянно в Германии. Этот борт, в итоге, и забрал студента обратно в Россию.

Возвращение в Россию

"Полет прошел хорошо. Правда, паспорт мне отдали только в России, все это время он был сначала у полиции, а потом - у экипажа самолета. Это было не очень приятно, я ведь ничего противоправного не сделал, меня не пустили в Германию из-за коронавируса", - рассказал Михаил в интервью DW. Он добавил, что некоторые немецкие полицейские даже "сочувствовали" ему и говорили, что это "глупая ситуация".

Михаил Новоселов

Сейчас студент отбывает 14-дневный карантин в России. Несмотря на то, что формально в Германию он так и не попал, по российским правилам он обязан изолироваться на две недели. Российские власти отправили Михаила в один из подмосковных санаториев. "Еду приносят, удобства есть, все хорошо", - коротко рассказал студент об условиях содержания.

"Ситуация закалила характер"

В разговоре с корреспондентом DW Михаил признался, что вся эта ситуация "сильно закалила его характер". Еще одно из последствий - внезапно обрушившаяся на студента популярность.

Михаил рассказал, что после статьи DW его историей заинтересовались американские, немецкие и российские журналисты. Также он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

"Я даже не ожидал, что такая активная поддержка будет с различных сторон, много людей из разных стран писали мне, находили меня в соцсетях, спрашивали, как у меня дела, переживали", - добавил Михаил.

Студент постарается вернуться в Германию

Михаил Новоселов не исключает возможность вновь попытаться попасть в Германию. Это будет уже в третий раз: 20 марта ему было отказано во въезде в Берлине и 17 апреля - во Франкфурте. В этот раз, правда, он намерен сначала удостовериться, что немецкие власти точно пускают в страну лиц его категории.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне Михаил Новоселов находился 5 дней

Несмотря на наличие национальной визы, во въезде ему отказали из-за отсутствия "неотложных причин" для пребывания в Германии. Путаница вышла отчасти из-за того, что в посольстве, по словам Михаила, ему сказали, что данный тип визы дает ему сейчас право на въезд в Германию.

Но студент не исключает, что ограничительные меры вскоре будут ослаблены и он все-таки сможет прилететь в ФРГ. "Ситуация развивается динамично, буду ориентироваться по обстоятельствам. Но, конечно, возможность обучения по обмену упускать не хотелось бы - такое выпадает не каждый день", - добавил Михаил.

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