Как подавить чувство ревности в женском сердце

Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
Давно ли вы читали или перечитывали "Письма русского путешественника" Николая Карамзина, в которых он описывает свою двухлетнюю поездку по Западной Европе? Вряд ли они сейчас входят в число частых настольных книг, хотя в свое время, как подчеркивал выдающийся критик Виссарион Белинский, оказали сильнейше влияние на всю русскую литературу. Повод вспомнить творчество Николая Карамзина сегодня нам преподнес один из тюрингских замков - "Трех равных" (Drei Gleichen).
В своем письме из Эрфурта за 22 июля 1789 года Карамзин рассказывает историю немецкого средневекового рыцаря-крестоносца и графа-двоеженца, уже тогда широко известную. Для начала - очень короткий пересказ.
Легенда о графе фон Глейхене - муже двух жен
Граф и отец двух маленьких детей Эрнст фон Глейхен (Graf Ernst von Gleichen, в некоторых источниках - Людвиг фон Глейхен) отправляется в крестовый поход, во время которого попадает в плен, после чего - в садовники к знатному мусульманину (султану или калифу). Там в него влюбляется прекрасная дочь хозяина (Мелексала или Селина), которая предлагает помощь в побеге, если он возьмет ее в супруги. То, что граф уже находится в браке, девушку не смущает, так как это не противоречит традициям ее народа. Ради того, чтобы вернуться к жене и детям на родину, граф соглашается. Побег удается. Мусульманка принимает христианство, первая жена - принимает спасительницу мужа в качестве равной, папа римский (якобы) разрешает двойной брак (чему, правда, нет никаких письменных свидетельств), который оказывается долгим и счастливым до последних дней жизни. Хоронят всех в одной могиле.
В Эрфурте Николай Карамзин как раз специально отправился в бенедиктинский монастырь посмотреть на надгробие супругов, перенесенное позже в здешний собор, где эта плита находится по сей день.
За много столетий своего существования - до наших дней - история получила широкое распространение и даже стала основой ряда литературных произведений в разных странах - в том числе, в русской литературе. "Легенда о графе фон Глейхене" была внесена братьями Гримм в собрание "Немецких саг", легла в основу либретто неоконченной оперы Франца Шуберта, а также описывается в драме Иоганна Вольфганга фон Гёте "Стелла", посвященной офицеру Фернандо, любящему двух женщин.
Первое письменное упоминание этой средневековой легенды датировано 1539 годом. На нее ссылается ландграф Филипп Гессенский, обратившийся к Мартину Лютеру за разрешением вступить во второй морганатический брак с Маргаритой фон дер Заале. Лютер дал свое разрешение при условии, что сам брак останется в тайне.
Считается также, что история графа фон Глейхена была знакома Александру Пушкину - по видимому, из "Исторического и критического словаря" Пьера Бейля, имевшегося в личной библиотеке поэта, или тех же самых карамзинских "Писем русского путешественника". На определенную связь ключевых образов немецкой легенды с образами пушкинских невольника-христианина и любовницы-мусульманки в "Кавказском пленнике", а также между тремя главными действующими лицами "Бахчисарайского фонтана" указывает российский историк и пушкинист Виктор Листов, но мы все же вернемся к тюрингскому замку и нашему графу.
История замка Глейхен в Тюрингии
Замок Глейхен (Burg Gleichen) принадлежал этому графскому роду и является одним из мест, в которых разворачивается действие необычной любовной истории - реальность которой окончательно не доказана, но отчасти подтверждена вполне материальными свидетельствами вроде уже упомянутой надгробной плиты. Впервые этот замок упоминается в монастырских хрониках 1034 года. Название происходит, предположительно, от кельтского слова "glich" - "скала". Первое письменное упоминание здешних графов фон Глейхен датировано 1162 годом.
В конце XVI века замок был подвергнут обширной перестройке в ренессансном стиле, но после смерти последнего представителя рода в первой половине XVII века начал постепенно приходить в запустение. В 1811 году французский император Наполеон подарил руины замка Эрфуртскому университету. В XIX-XX веках об их сохранении заботились местные энтузиасты - любители средневековых древностей. В 1998 год владельцем достопримечательности стал Фонд дворцов и парков Тюрингии.
Согласно легенде, граф Эрнст фон Глейхен отправился в Шестой крестовый поход 1228 года, во время которого попал в плен к сарацинам - туркам. В этом походе он участвовал вместе со своим сюзереном, которым являлся ландграф Тюрингии Людвиг IV - супруг святой Елизаветы Тюрингской. Руководил походом император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен.
Во время своего последнего неравного боя Эрнст фон Глейхен проявил огромные смелость и отвагу, чем сильно впечатлил своих противников. "Самые храбрейшие рыцари христианства удивлялись его подвигам", - пишет Карамзин. Плененного героя доставили к султану, который сохранил этому немецкому рыцарю-крестоносцу жизнь. "Знатный магометанец" велел графу-пленнику смотреть за садом, где на него "обратила взоры нежной любви" милая дочь господина, которую Иоганн Музеус в своих "Волшебных немецких сказках" назовет Мелексалой.
Таковых собранья прелестей
Не бывало и не видано
При дворах султанов Азии...
В свою очередь, так красоту той самой "калифской дочери", но уже по имени Селина, описывает в стихотворении 1802 года русский поэт Гавриил Каменев.
Любовь до гроба
Одна из ключевых сцен всей истории - встреча немецкой жены и прекрасной спасительницы ее мужа. Произошла она в окрестностях замка, которые после этого стали называться Долиной радости (Freudenthal). Граф рассказал своей немецкой жене о выборе, перед которым оказался: оставить детей сиротами и ее саму - вдовой при живом муже или согласиться на предложение заключить второй брак. В своих "сердечных чувствиях" графиня "побеждает гнусность ревности":
... Мы вместе все
Будем жить в взаимной верности
И друг друга будем ввек любить
Неразрывною любовию,
И не только ложе брачное,
Но и гроб - могила темная
Пусть навек не разделяют нас.
Позже граф приказал вымостить брусчаткой путь, ведущий из долины к замку, после чего он стал называться здесь "Турецкой дорогой" (Türkenweg).
Долгое время трехспальная кровать мужа двух жен хранилась в родовом замке, о чем упоминает в своих "Волшебных немецких сказках" Иоганн Музеус: "Щепка от нее, если ее носить на шнурке за планшеткой корсета, обладает силой, подавляющей чувство ревности в женском сердце".
Монументальные изображения, посвященные этой легенде, сегодня можно увидеть не только в городской ратуше столицы Тюрингии - Эрфурта, но и на курорте Бад-Пирмонт в Нижней Саксонии - в зале главного минерального источника. В середине XVI века один из наследников Эрнста фон Глейхена породнился со здешним графским родом, после чего легенда получила также широкое распространение в этом регионе, а в местном замке каким-то образом появилась (якобы) та самая кровать... Сейчас она, правда, находится в качестве временного экспоната в Тюрингии - в замке Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg), о котором мы расскажем в следующий раз.
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