Как побеждал "Русский лев"

На него шли, как на футбол, когда в футбол в России еще не играли. Он собирал тысячные аудитории в Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне, Париже, Вене и Чикаго. Открытки с его изображением продавались, как обычно продаются открытки кинозвезд. Речь идет об одном из самых знаменитых российских атлетов, чемпионе мира и Европы по борьбе Георге Гаккеншмидте. Потрясающее телосложение, сенсационные силовые рекорды и мастерское владение приемами борьбы сделали его в начале ХХ века одной из мировых знаменитостей. Перед выходом на арену его представляли как "Русского льва".

Гиря, велосипед, борьба

Георг Гаккеншмидт (по-немецки - Georg Hackenschmidt) родился 20 июля 1878 года, то есть 140 лет назад, в Дерпте, сегодняшнем эстонском Тарту, а тогда - городе в Лифляндской губернии Российской империи. Мать его была эстонкой, отец - прибалтийским немцем.

Еще подростком Георг увлекся спортом, занимался с гантелями, поднимал гири, какое-то время увлекался легкой атлетикой и снарядовой гимнастикой, позже стал делать первые успехи в велосипедных гонках... Но, в конце концов, стал силовиком - или гиревиком, как тогда говорили. В 18 лет в Ревеле (Таллине) Георг познакомился со знаменитым тяжелоатлетом и профессиональным борцом Георгом Лурихом, который был поражен возможностями юноши. Лурих уговорил Гаккеншмидта заняться борьбой.

Георг Гаккеншмидт, 1903 г.

Тот, правда, какое-то время колебался. В 20-летнем возрасте он участвовал в Санкт-Петербурге в чемпионате России по гиревому спорту и выиграл его, выжав одной рукой феноменальные 116 килограммов. Это был мировой рекорд!

Но успехи в борьбе затмили все прежние рекорды. Победа на чемпионате Европы среди любителей, потом третье место на чемпионате мира уже среди профессионалов... Лучших борцов из Франции, Бельгии, Болгарии, Турции Георг Гаккеншмидт клал на лопатки в течение всего нескольких минут! В 1900 году он не смог приехать к началу престижного турнира в Вене, но публика потребовала, чтобы Гаккеншмидт все же сразился с его участниками, так сказать, вне конкурса. И первого же соперника - чемпиона Испании - он победил всего за 29 секунд!

В декабре 1901 года Георг Гаккеншмидт стал чемпионом мира по классической борьбе среди профессионалов, который проходил в Париже, - несмотря на то, что долгое время не тренировался из-за травмы плеча. Из-за нее, кстати, и перестал заниматься профессионально поднятием тяжестей. Да и времени на это не было: Гаккеншмидта приглашали в Лондон, Брюссель, Дрезден, Будапешт, Берлин, в Австралию и Новую Зеландию... Кроме классической борьбы греко-римского стиля, распространенной в Европе, он начал выступать и в схватках вольного стиля, готовясь к поездке в Америку, где вольники были намного популярнее.

Геркулес Гаккеншмидт

В 1904 году Георг Гаккеншмидт сразился в Лондоне с чемпионом США Томом Дженкинсом. Тысячи зрителей праздновали в знаменитом Альберт-холле триумф "Русского льва" - так его стали называть после этой победы. Поклонники борца требовали, чтобы перед поединками он выходил на подиум заранее: они любовались его феноменальным телосложением. При весьма среднем росте 176 см объем груди Гаккеншмидта составлял 140 см, шея - 50 см, бицепсы - 47 см, талия - 95 см. Настоящий Геркулес! Современные культуристы могут только позавидовать.

Надо сказать, что "Русский лев" очень серьезно относился к тренировкам и спортивному режиму. Он не пил, не курил, соблюдал разработанную им самим диету: много свежих овощей и фруктов, орехи... В некоторых эстонских очерках о Георге Гаккеншмидте говорится, что он был вегетарианцем, но это не так. Одним из его "базовых" блюд был, например, очень крепкий говяжий бульон.

Гаккеншмидт разработал целую систему физических упражнений для развития мышц. Одно из них - приседание со сгибанием колен и штангой за спиной для проработки квадрицепсов - так и называется сегодня: гакк-присед. Борец написал несколько книг с подробным описанием своих методик. Самой знаменитой стала изданная в 1911 году книга "Путь к силе и здоровью", которую несколько раз переиздавали, причем даже много лет спустя. Она стала, в частности, настольной книгой легендарного советского тяжелоатлета Юрия Власова.

Три тысячи поединков

Уже в начале своей профессиональной борцовской карьеры Георг Гаккеншмидт зарабатывал очень приличные деньги: от 1500 до 2000 рублей в месяц. А за схватку в 1908 году в Чикаго с тогдашним чемпионом США по вольной борьбе Фрэнком Готчем ему заплатили баснословный по тем временам гонорар: 10 тысяч долларов! "Русский лев" этот поединок, собравший 40 тысяч зрителей, проиграл, - как и реванш три года спустя. В своих воспоминаниях он утверждает, что Готч в нарушение правил обмазался перед схваткой маслом, и бороться с ним поэтому было трудно. Безусловно, сказалось и то, что Гаккеншмидт еще не оправился после застарелых травм и что он был намного старше своего американского соперника. "Русский лев" устал: как-никак он провел за десять лет своей профессиональной карьеры около трех тысяч схваток!

Как бы то ни было, но Георг Гаккеншмидт решил уйти из профессионального спорта, лишь время от времени участвуя в демонстрационных схватках. Когда началась Первая мировая война, он был в Германии и попал в лагерь для интернированных как российский подданый. Как этнический немец Гаккеншмидт мог бы избежать интернирования, но не захотел, и был освобожден лишь в 1918 году, после поражения кайзеровской Германии. В Россию, где у власти уже были большевики, он не вернулся, поселился сначала во Франции, женился, позже переехал в Великобританию, где "Русского льва" особенно ценили. Увлекся философией, издал несколько интересных книг в мистическом духе, в том числе шеститомник "Человек и космический антагонизм разума и души". Умер в 1968 году в возрасте 90 лет.

А несколькими годами раньше, в 1961-ом, именно Гаккеншмидт вручал в Лондоне награду Юрию Власову после того, как тот установил новый мировой рекорд, толкнув штангу 206 килограммов. Это была своеобразная передача эстафеты новому "Русскому льву".

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