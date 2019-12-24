Как петербуржцы пишут политическим заключенным

В петербургском офисе "Открытки" в субботу, 24 апреля, собрались гражданские активисты и просто неравнодушные горожане для того, чтобы выразить солидарность с теми, кто лишился свободы из-за своих политических убеждений. Обычно подобные мероприятия проводятся здесь один раз в два-три месяца и носят обыденный характер. Его участники предпочитали избегать слово "акция", потому что в этом случае им пришлось бы согласовывать мероприятие с районными и городскими властями. Во всяком случае, именно так они объяснили необходимость уточнения терминологии в беседе с корреспондентом DW.

Повышенная бдительность цензоров и отправителей писем

Елена Скворцова

Член петербургского отделения Либертарианской партии России и волонтер проекта "Узник онлайн" Елена Скворцова рассказала, что, обычно, на мероприятие приходит от 50 до 100 человек. На этот раз зарегистрировалось порядка 80 желающих поддержать российских политзаключенных. Мероприятие рассчитано на 3 часа, и в небольшом помещении площадью примерно 20 квадратных метров находятся от 30 до 40 человек. Все пришедшие получают листы бумаги, ручки и конверты. На столах лежат листовки с именами и фамилиями нынешних российских политзеков, их фотографиями, кратким описанием вменяемых статей Уголовного кодекса РФ и адресом колонии или следственного изолятора ФСИН. Организаторы берут на себя отправку писем через Почту России.

В выборе адресатов организаторы ориентируются на списки, предоставляемые "Мемориалом", поэтому составлять письма поддержки предлагается фигурантам дела "Сети" и "Нового величия", "Московского дела", ингушским правозащитникам и участникам других резонансных процессов.

На доске в конце помещения написано, что в письмах нельзя использовать бранную лексику, критику в адрес властей РФ и политические высказывания, которые могут быть расценены как призывы к экстремистской деятельности. Елена добавила, что иногда цензоры проявляют излишнюю бдительность - новогодняя открытка фигуранту дела "Сети" Михаилу Кулькову была доставлена лишь на днях. Хотя в ней не было ничего помимо традиционных поздравлений и пожеланий,

Плакаты с именами политзаключенных в России

Впрочем, повышенную бдительность проявляют не только цензоры ФСИН, но и некоторые участники мероприятия "Напиши политзаключенному". Например, один немолодой мужчина в разговоре с корреспондентом DW представился просто Владимиром и отшутился словами персонажа известной кинокомедии: "Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее назвал". Владимир написал письмо руководителю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, который открыл миру урочище Сандармох, где похоронены расстрелянные в годы Большого террора представители многих национальностей. "Я считаю Юрия Алексеевича мужественным и честным человеком, о чем ему и написал. Надеюсь, что он будет полностью оправдан и выйдет на свободу, чтобы продолжить главное дело своей жизни", - рассказал Владимир корреспонденту DW.

"Человеку, который сидит в тюрьме, очень важно знать, что он не один"

Среди пришедших 24 апреля в офис петербургской "Открытки" преобладали люди молодого и среднего возраста. Они охотно и подробно рассказывали, зачем пришли сюда. Так, молодая женщина, отрекомендовавшаяся как Анастасия Михайлова, сказала, что хочет отправить письма двум фигурантам "Московского дела" - Егору Лесных и Владиславу Синицыну, а также двум фигурантам дела "Сети" - Андрею Чернову и Илье Шакурскому. "Основной посыл наших писем политзекам - чтобы они знали, что о них не забывают, что мы поддерживаем их повестку и напоминаем всему обществу о том, что с ними происходит, и где они находятся. Человеку, который сидит в тюрьме и не может общаться с внешним миром, очень важно знать, что он не один, и что есть люди, которые его поддерживают", - объяснила свою мотивацию Анастасия. И добавила, что нередки случаи, когда адресаты пишут ответные письма, в которых благодарят людей на воле, которые помнят о них. "Я и сама получила такие письма", - с гордостью подчеркнула она.

Другая собеседница корреспондента DW - Елена Кубель - сообщила, что пару лет назад она принимала участие в подобном мероприятии. "Я писала несчастным детям из "Сети". А сейчас я решила выбрать тех, про кого в листовке обозначено "Мало пишут". И я пишу человеку, которого в жизни не видела: "Дорогой Петр! У нас весна, мы гуляем по городу, и мне просто больно оттого, что Вы там сидите и не можете купить билет и приехать к нам в Питер. И я хочу, чтобы Вы знали, что есть люди, которые помнят про Вас". Этот человек был авиадиспетчером, у него какие-то совершенно бредовые обвинения в госизмене. Я представляю, что он сидит в каком-то каменном мешке, а я с детства помню книгу Ольги Форш "Одеты камнем" и не хочу, чтобы в нашей стране такое было", - подчеркнула Елена Кубель.

"К Путину я всегда относился без симпатии"

Андрей Ломов

В офис петербургской "Открытки" пришел и Андрей Ломов - участник акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Андрей оказался в числе тех, против кого было возбуждено дело по статье о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов. Два месяца шло следствие по его делу, в результате чего он получил два года условно с испытательным сроком. Поэтому от участия в очередных акциях Андрей по понятным причинам решил отказаться, но написание писем поддержки тем, кто получил реальные сроки по политическим статьям он считает для себя делом чести. "Я выбрал нескольких адресатов. Для меня не принципиально, по какой статье человека посадили, и если у нас с ним общие взгляды на происходящее в стране, считаю важным оказать моральную поддержку человеку, круглосуточно находящемуся в камере. И если ему вместе с очередной пайкой передают письма с несколькими теплыми словами, это, что называется, сделает ему день", - уверен Андрей Ломов.

Сам он называет себя просто гражданским активистом. "Если бы Навальному зарегистрировали партию, я бы, пожалуй, в нее вступил. Мне близка политическая платформа, которую он озвучивает, нравится его программа изменений в России. К Путину я всегда относился, мягко говоря, без симпатии. А с Навальным можно было бы попробовать изменить ситуацию к лучшему", - надеется мужчина.

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