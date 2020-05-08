Как перчатки могут защитить от коронавируса?

За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.
Смотрите также:
В Москве и Санкт-Петербурге с 12 мая вводятся штрафы за появление в общественных местах без защитных масок и одноразовых перчаток. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы. (13.04.2020)
Фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки... Немецкие музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии. (24.04.2020)
Все федеральные земли ФРГ присоединились к решению об обязательном ношении масок в борьбе с SARS-CoV-2. Почему Германия так долго сопротивлялась, но все же пошла на этот шаг? (23.04.2020)
DW собрала новейшие высказывания экспертов по актуальным вопросам: ношение маски, опасность заразиться, дезинфекция поверхностей, ослабление карантина, угроза второй волны пандемии. (25.04.2020)