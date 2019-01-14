 Как перестать тормозить и начать генерировать идеи: советы от ученых | Учеба и работа в Германии | DW | 14.01.2019

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Учеба и карьера

Как перестать тормозить и начать генерировать идеи: советы от ученых

С началом года усиливается стремление к перезагрузке. Как отключить режим автопилота и начать фонтанировать новыми идеями? Над этим вопросом думают и ученые.

Как повысить креативность?

Креативность, способность отойти от традиционных схем мышления и генерировать идеи все больше ценится в современном мире. Но можно ли на нее повлиять?

Креативность по системе

Еще в 1926 году британский психолог Грэм Уоллес в свое книге "Искусство мышления" предложил теорию креативности. Систематизировав наблюдения немецкого физика Германа фон Гельмгольца (Hermann von Helmholtz) и французского математика Анри Пуанкаре, Уоллес выделил четыре этапа креативного процесса.

Согласно его теории, креативность требует тщательной подготовки. Для рождения идеи необходимо сосредоточиться на задаче, изучить проблему, собрать необходимую информацию. Далее следует фаза инкубации: незаметно для вас идея созревает на бессознательном уровне. Чтобы повысить эффективность этой стадии, психолог советовал сознательно прерывать концентрацию внимания в работе - переключаться на другую деятельность, отвлекаться, а не стараться решить актуальную задачу как можно быстрее. "Стадия инкубации происходит в сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ - Ред.), - объясняет DW Конрад Леман (Konrad Lehmann), нейробиолог из Йенского университета и автор книги "Das schöpferische Gehirn" ("Созидательный мозг"). - СПРРМ работает наиболее активно во время безделья".

Спящий мужчина

Нет идеи? Вздремните!

На какое-то время расслабиться и предаться мечтам - эффективный способ прийти к внезапному озарению. Знакомая ситуация: вы занимаетесь чем-то, что не имеет отношения к решаемой задаче... и  вдруг вас осеняет?! Остается проверить правильность идеи, оформить ее и представить другим. И это - последний этап по Уоллесу.

Креативность на генетическом уровне

Способность к творческому мышлению нередко заложена генетически. В качестве объяснения психологи и нейроученые приводят модель Big Five ("Большая пятерка"), согласно которой психологический портрет личности можно составить на основе пяти основных черт. Одна из них - открытость опыту - напрямую связана с креативностью.  Тот, кто испытывает жажду познания, проявляет любопытство, отличается более богатой фантазией.

Встречаются и утверждения, что креативности сопутствует и определенная доля безумия. Насколько они верны? "Некоторые исследования показывают, что родственники тех, кто страдает психическими заболеваниями, более креативны, чем другие. Несмотря на это, нельзя делить людей на "больных" и "здоровых" и видеть все только в черно-белом цвете, - отмечает Конрад Леман. - Есть люди, которые отличаются креативностью и одновременно предрасположены к психическому заболеванию. В какой-то момент заболевание берет верх - и человек теряет способность ясно мыслить".

Роберт Шуман

Роберт Шуман

Биполярное расстройство - болезнь, которую часто ассоциируют с большим творческим потенциалом. Страдающим этим заболеванием переживает фазы аффекта, которые чередуются с фазами глубокой депрессии. В состоянии эйфории новые идеи генерируются быстрее и легче. "Известно, что немецкий композитор Роберт Шуман страдал биполярным расстройством. В маниакальные фазы он создавал намного больше произведений, чем в депрессивные, - рассказывает Конрад Леман. - Но любопытно, что произведения, написанные в маниакальном состоянии, не лучше тех, что созданы в другие фазы".

Что поможет мыслить нешаблонно

Конечно же, психическое заболевание или генетическая предрасположенность - не единственные пути к креативности. "У каждого человека есть возможность быть креативным. Пусть и не как Леонардо да Винчи, но, например, научиться хорошо готовить - уже хорошее начало", - подбадривает ученый из Йены.

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Умирать от скуки вовсе не обязательно. Из ничегонеделанья можно извлекать большую пользу. Во всяком случае, в этом уверены психологи и социологи. Нужно только знать, как.

Кому и зачем нужны инновации? Какая от них польза начинающему специалисту? Каждая инновация - это новая идея, но не каждая идея становится инновацией. Творчество или рутина: проверьте, какая компания вам подходит.

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Справиться с состоянием внутренней пустоты, не способствующей появлению идей, помогут два противоположных метода. Первый: просто начать что-то делать. Мозг запускает процесс выбора и оценки имеющейся информации, а поток умственной активности может привести к гениальной идее. Второй метод: тщательно изучить проблему, попытаться набросать несколько вариантов решения, а затем оставить все как есть и отправиться на прогулку или лечь спать, предоставив поиск самого подходящего ключа к проблеме сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ).

Креативность поддается тренировке. Преодолеть блокаду помогут техники развития креативности: существует более 200 таких методов. Самый известный и популярный в Германии способ - мозговой штурм. Участники обсуждения предлагают как можно большее количество вариантов решения вплоть до самых абсурдных. Немецкие психологи советуют применять его в группе, участники которой тесно не работают друг с другом, - это способствует свежести и смелости идей. Более эффективная разновидность этого метода - брейнрайтинг: человек записывает свои идеи на листе бумаге и передает сидящему рядом. Следующий додумывает идею соседа.

Рассмотреть проблему с разных сторон и найти нестандартное решение помогает метод контрольных вопросов - его применяют, например, в бизнесе. Или метод Уолта Диснея: человек рассматривает решение проблемы с трех точек зрения: мечтателя, реалиста и критика. Используя его, команда знаменитого мультипликатора создавала шедевры.

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