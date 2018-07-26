 Как пережить жару на работе (фото) | Карьера | DW | 26.07.2018

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Карьера

Как пережить жару на работе (фото)

Лето, отдых… А что, если самые жаркие дни выпали не на отпуск и сотрудник вынужден проводить их в офисе? О том, как в немецких фирмах спасаются от жары.

  • Бассейн в саду

    Лето в офисе

    Знойная пора

    Далеко не в каждом немецком офисе есть кондиционер. Но если температура на улице превышает 26 градусов, начальник должен позаботиться о создании нормальных условий для работы - это предписывает законодательство в Германии.

  • Жалюзи

    Лето в офисе

    Защита от солнца

    Адвокаты по немецкому трудовому праву говорят, что еще до недавних пор ни работодатель, ни сотрудник не знали, какие меры должны быть приняты в жару. Сегодня совершенно четко прописано, что в офисе должны быть жалюзи или маркиза. При тридцатиградусной жаре помещения должны проветриваться до прихода сотрудников в офис.

  • Вентилятор

    Лето в офисе

    Движение воздуха

    Рассчитывать на установку кондиционера могут не все сотрудники, но на приобретение вентиляторов - вполне. Право на это есть у всех подчиненных. А вот уйти домой из-за жары без разрешения начальства не может ни один сотрудник. Согласно немецкому законодательству, руководство не обязано освобождать от работы из-за высокой температуры воздуха.

  • Стакан воды

    Лето в офисе

    Вода

    В особо жаркие дни, когда температура в помещении приближается к внешней температуре, пить вовремя особенно важно. Обеспечить бесплатной водой сотрудников, причем в достаточном количестве, тоже входит в круг обязанностей начальства, если другие меры по снижению температуры в офисе не приносят желаемых результатов.

  • Коллектив

    Лето в офисе

    Дресс-код

    При условии, что температура воздуха превысила 30 градусов, разрешается нарушать даже самый строгий деловой дресс-код. Конечно, в разумных пределах, считают эксперты Немецкого общества Книгге. Можно снять пиджак и галстук, сменить длинный рукав рубашки на короткий. Но не надо путать офис с пляжем: шорты, слишком открытые платья, мини-юбки даже в жаркую погоду не приветствуются.

  • Мороженое

    Лето в офисе

    Фрукты и мороженое

    Облегчить трудовые будни и справиться с экстремальными температурами поможет легкая и холодная еда. Например, фрукты и салаты. Бесспорными фаворитами офисных сотрудников в Германии в жаркую погоду считаются бананы и… мороженое!

  • Беременная в офисе

    Лето в офисе

    Группа риска

    Производственный врач должен обратить внимание руководства на сотрудников, относящихся к группе риска. Особое внимание заслуживают беременные, кормящие матери и коллеги, страдающие хроническими заболеваниями. Они могут рассчитывать на сокращение рабочего дня или освобождение от работы из-за жары.

  • Лед

    Лето в офисе

    Прохлада

    Пакет со льдом, спрятанный под столом, охлаждает ноги быстро и эффективно. Этим советом могут воспользоваться и сами начальники, если они не могут покинуть офис ни при каких обстоятельствах.

  • Женщина работает дома за компьютером

    Лето в офисе

    С утра пораньше

    Федеральное ведомство по охране труда рекомендует немецким работодателям изменить рабочий график в жаркие дни, сместив его на более раннее время. Например, разрешить подчиненным начинать работу часов в шесть утра, а если позволяют условия и характер деятельности, и вовсе позволить им остаться дома и работать в удаленном режиме.

  • Школа

    Лето в офисе

    Дома с детьми - за свой счет!

    В Германии каникулы у детей длятся не все лето. В период занятий, если с утра на улице уже 26 градусов в тени, уроки к обеду отменят, а детей отправят домой, освобождая из-за жары. Их родители имеют право отпроситься с работы, поскольку дети остались без присмотра. Но сделать это они могут только за свой счет. Причем, обязательно поставив в известность руководство.

    Автор: Инга Ваннер


  • Бассейн в саду

    Лето в офисе

    Знойная пора

    Далеко не в каждом немецком офисе есть кондиционер. Но если температура на улице превышает 26 градусов, начальник должен позаботиться о создании нормальных условий для работы - это предписывает законодательство в Германии.

  • Жалюзи

    Лето в офисе

    Защита от солнца

    Адвокаты по немецкому трудовому праву говорят, что еще до недавних пор ни работодатель, ни сотрудник не знали, какие меры должны быть приняты в жару. Сегодня совершенно четко прописано, что в офисе должны быть жалюзи или маркиза. При тридцатиградусной жаре помещения должны проветриваться до прихода сотрудников в офис.

  • Вентилятор

    Лето в офисе

    Движение воздуха

    Рассчитывать на установку кондиционера могут не все сотрудники, но на приобретение вентиляторов - вполне. Право на это есть у всех подчиненных. А вот уйти домой из-за жары без разрешения начальства не может ни один сотрудник. Согласно немецкому законодательству, руководство не обязано освобождать от работы из-за высокой температуры воздуха.

  • Стакан воды

    Лето в офисе

    Вода

    В особо жаркие дни, когда температура в помещении приближается к внешней температуре, пить вовремя особенно важно. Обеспечить бесплатной водой сотрудников, причем в достаточном количестве, тоже входит в круг обязанностей начальства, если другие меры по снижению температуры в офисе не приносят желаемых результатов.

  • Коллектив

    Лето в офисе

    Дресс-код

    При условии, что температура воздуха превысила 30 градусов, разрешается нарушать даже самый строгий деловой дресс-код. Конечно, в разумных пределах, считают эксперты Немецкого общества Книгге. Можно снять пиджак и галстук, сменить длинный рукав рубашки на короткий. Но не надо путать офис с пляжем: шорты, слишком открытые платья, мини-юбки даже в жаркую погоду не приветствуются.

  • Мороженое

    Лето в офисе

    Фрукты и мороженое

    Облегчить трудовые будни и справиться с экстремальными температурами поможет легкая и холодная еда. Например, фрукты и салаты. Бесспорными фаворитами офисных сотрудников в Германии в жаркую погоду считаются бананы и… мороженое!

  • Беременная в офисе

    Лето в офисе

    Группа риска

    Производственный врач должен обратить внимание руководства на сотрудников, относящихся к группе риска. Особое внимание заслуживают беременные, кормящие матери и коллеги, страдающие хроническими заболеваниями. Они могут рассчитывать на сокращение рабочего дня или освобождение от работы из-за жары.

  • Лед

    Лето в офисе

    Прохлада

    Пакет со льдом, спрятанный под столом, охлаждает ноги быстро и эффективно. Этим советом могут воспользоваться и сами начальники, если они не могут покинуть офис ни при каких обстоятельствах.

  • Женщина работает дома за компьютером

    Лето в офисе

    С утра пораньше

    Федеральное ведомство по охране труда рекомендует немецким работодателям изменить рабочий график в жаркие дни, сместив его на более раннее время. Например, разрешить подчиненным начинать работу часов в шесть утра, а если позволяют условия и характер деятельности, и вовсе позволить им остаться дома и работать в удаленном режиме.

  • Школа

    Лето в офисе

    Дома с детьми - за свой счет!

    В Германии каникулы у детей длятся не все лето. В период занятий, если с утра на улице уже 26 градусов в тени, уроки к обеду отменят, а детей отправят домой, освобождая из-за жары. Их родители имеют право отпроситься с работы, поскольку дети остались без присмотра. Но сделать это они могут только за свой счет. Причем, обязательно поставив в известность руководство.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:  
Летние напитки: что поможет утолить жажду

  • Мальчик пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Состоящий из воды

    Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

  • Вода в стакане

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пейте на здоровье

    Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

  • Женщина в офисе пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Доверяй, но проверяй

    Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

  • Велосипедист в снегу

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Осторожно с нагрузками

    Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

  • Марафон

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Смерть от воды

    Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

  • Вода из крана

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Вне конкуренции

    Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

  • Бокал пива

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пиво в жару

    Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

  • Холодный чай

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Холодный чай

    Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

  • Чайный сервиз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    А также горячий

    Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

  • Имбирь

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Имбирь круглый год

    Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

  • Арбуз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Арбуз со льдом

    Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

  • Яблочный сок с добавлением миниралки

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Лимонад из сока

    Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

  • Свекольный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Коктейли с огорода

    Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

  • Молочный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Из молока

    Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

  • Ребенок играет с водой

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Береги фигуру с детства

    Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.

    Автор: Элла Володина


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