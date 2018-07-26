Как пережить жару на работе (фото)

Лето, отдых… А что, если самые жаркие дни выпали не на отпуск и сотрудник вынужден проводить их в офисе? О том, как в немецких фирмах спасаются от жары.
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В жаркие дни работа в офисе превращается в испытание. Легкая одежда может облегчить жизнь. А может и поставить в затруднительное положение. Как этого избежать?
Лето - самое время отдохнуть. Но духота многих лишает сна. На что следует обратить внимание, прежде чем отправиться спать? Вот несколько советов немецких экспертов.
Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.
В Германии стоит необычно жаркая погода. Ее тяжело переносить - в том числе детям. Значит ли это, что их освобождают от занятий в школе? И если да, то в каких случаях?