Как переживают пандемию немецкие стартапы

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по немецким стартапам. Каждое второе предприятие переживает за свое будущее. Три четверти ожидают волну банкротств. Своими опасениями немецкие стартапы поделились с аналитиками объединения предприятий цифровой экономики Bitkom. Опрос проводился с мая по июнь. Ранее о таких настроениях уже заговорили в Федеральном объединении немецких стартапов. Как показал опрос, проведенный этой организацией, свыше 80 процентов молодых немецких компаний заявили о том, что их существование оказалось под угрозой. В то же время есть стартапы, которые в разгар пандемии, наоборот, нашли новую нишу и процветают. И этот текст - про них.

Ложки, которые можно есть

Громом среди ясного неба стал введенный из-за коронавируса карантин для штутгартских студенток Амели Вермеер (Amelie Vermeer) и Юлии Пихотта (Julia Piechotta). Кафе и рестораны, приобретавшие продукцию основанного ими стартапа Spoontainable, в марте закрылись, и изначально успешный проект остановился. Дело в том, что девушки сделали ставку на выпуск съедобных ложек из муки и волокон какао - как альтернативу посуде из пластика. Одной такой ложки хватает на час. Потом она становится мягкой, и ее можно съесть.

Идея родилась в рамках одного университетского проекта два года назад. Привлечь инвестиции Амели и Юлии удалось с помощью краудфандинга. Они собрали 10 тысяч евро на старте. А в апреле 2019 года съедобные ложки появились на рынке - и стали расходиться на ура. Особым спросом эта продукция пользовалась у кафе-мороженых. По данным основательниц стартапаSpoontainable, за год они продали свыше миллиона съедобных ложек, а выручка составила около 110 тысяч евро.

Из-за пандемии спрос на съедобные ложки резко упал. И если бы не финансовая помощь от государства, которое поддержало перспективные стартапы для преодоления последствий связанного с пандемией кризиса, а также не договор о сотрудничестве с дискаунтером Aldi, заключенный в рамках его программы поддержки стартапов, вынужденный простой для предприятия мог бы закончиться его банкротством.

Платформа для корпоративной коммуникации

А вот основанный в Майнце пять лет назад стартап IK-up! едва справляется с наплывом клиентов. Он предлагает программное обеспечение для корпоративной коммуникации - в том числе, и для общения в формате видеоконференций. Название разработанной здесь компьютерной программы - IK (Interne Kommunikation - внутрення коммуникация) говорит само за себя. Во время пандемии и взрыва популярности сервисов для дистанционных совещаний такая продукция пользуется повышенным спросом.

У компании три основателя. Один из этого трио единомышленников - экономист Мануэль Конрад (Manuel Conrad), который сейчас является генеральным директором. Второй - ИТ-инженер Мейк Швинд (Meik Schwind), выполняющий функции менеджера по технологиям. А третий - инженер-экономист Фридер Райнхардт (Frieder Reinhardt). Он отвечает за сбыт.

Клиенты IK-up! - предприятия среднего бизнеса. Стартап нацелился на них не случайно. Именно в небольших фирмах средств для дистанционного общения между сотрудниками и начальством пока недостаточно, а слово "видеоконференция" в таких компаниях и вовсе нередко воспринимается чуть ли не как иностранное. Среди тех, кто пользуется услугами IK-up! - адвокатское бюро, насчитывающее 90 сотрудников, отделение благотворительного фонда "Мальтийская служба помощи", один из филиалов концерна Ikea, подразделение компании Apleona, специализирующейся на комплексном управлении бизнес-центрами, офисными комплексами и другими объектами коммерческой недвижимости.

А ведь изначально у стартапа была совершенно другая бизнес-концепция: он специализировался на разработке и продаже программного обеспечения для локальных интернет-медиа, а именно - системы управления контентом. Эта система дает возможность быстро добавлять, редактировать, удалять информацию на сайте. Впрочем, от предоставления такой услуги компания не отказывается и теперь. Тем более что среди тех, кто к ней обращается, столь значимые фирмы, как аугсбургская медиа-группа Pressedruck и издательская группа VRM со штаб-квартирой в Майнце.

Антисептик вместо джина

Вообще-то стартап Wanderer Destillerie, основанный в городе Фрехене под Кельном 34-летним предпринимателем Бенедиктом Брауэрсом (Benedikt Brauers), специализировался на выпуске джина. Но тут разразилась пандемия коронавируса. Из-за локдауна бары и рестораны, куда предприятие поставляло свою продукцию, закрылись. Дегустации джина тоже пришлось отменить, а производство - остановить. Но Бенедикт не стал отчаиваться. Вместо этого он решил экстренно перепрофилировать производство.

На сайте Всемирной организации здравоохранения молодой предприниматель прочитал, что эффективный антисептик на 94 процента состоит из алкоголя. И - тут же взял себе это на вооружение. Теперь Wanderer Destillerie выпускает дезинфицирующие средства. Спрос на продукцию очень высокий. В числе покупателей - аптеки, дома для престарелых, общежития для инвалидов.

Мойка для продуктовых тележек

Продуктовые тележки в супермаркетах - одни из самых опасных переносчиков инфекций. Во время пандемии в некоторых магазинах их стали обрабатывать дезинфицирующими средствами. Но у стартапа Saiko Maschinentechnik из Херфорда появилась идея получше: там разработали систему мойки для таких тележек.

Перед тем как заходить в магазин, покупатель загоняет тележку в расположенную перед входом моечную установку, нажимает на кнопку - и процесс бесконтактной обработки тележки антисептиком пошел. Через 10-30 секунд все готово. Модель установки, изобретенная сотрудником фирмы Барисом Карадасом (Baris Karadas), уже опробована в 60 супермаркетах в девяти федеральных землях. Среди тех, кто заинтересовался новинкой, торговая сеть REWE.

Основатели стартапа Lilium Даниэль Виганд, Маттиас Майнер, Себастиан Борн и Патрик Натен (слева направо)

Летающее такси

Этот беспилотный электросамолет прилетит за вами прямо к месту, где вы в данный момент находитесь, и доставит туда, куда вам нужно. Воздушное такси с электрическим приводом Lilium Jet - детище мюнхенского стартапа Lilium, названного так по имени немецкого инженера, одного из пионеров авиации Отто Лилиенталя (Otto Lilienthal). Компания основана инженерами и аспирантами Мюнхенского технического университета Даниэлем Вигандом (Daniel Wiegand), Себастианом Борном (Sebastian Born), Патриком Натеном (Patrick Nathen) и Маттиасом Майнером (Matthias Meiner). Правда, пока стартовавший в 2015 году проект находится в стадии разработки.

Прототип беспилотника рассчитан на двух человек, но в перспективе самолет планируется сделать пятиместным. В действие он приводится с помощью 36 двигателей. Взлетать и приземляться воздушное судно будет вертикально. Максимальная дальность полета - 300 километров. Преодолевать это расстояние пассажирский дрон будет за один час. Согласно прогнозам разработчиков, первые спроектированные ими самолеты появятся на рынке в 2025 году.

Несмотря на пандемию, финансирование проекта уже обеспечено. В феврале стартап получил капитал в размере около 224 миллионов евро.

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