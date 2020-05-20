 Как переживают пандемию немецкие стартапы | Учеба и работа в Германии | DW | 19.06.2020

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Учеба и карьера

Как переживают пандемию немецкие стартапы

Если для одних стартапов локдаун из-за коронавируса обернулся сильным ударом, то другие, экстренно изменив бизнес-концепцию, не только остались на плаву, но и выиграли.

Воздушное такси с электрическим приводом Lilium Jet - детище мюнхенского стартапа Lilium

Воздушное такси с электрическим приводом Lilium Jet - детище мюнхенского стартапа Lilium

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по немецким стартапам. Каждое второе предприятие переживает за свое будущее. Три четверти ожидают волну банкротств. Своими опасениями немецкие стартапы поделились с аналитиками объединения предприятий цифровой экономики Bitkom. Опрос проводился с мая по июнь. Ранее о таких настроениях уже заговорили в Федеральном объединении немецких стартапов. Как показал опрос, проведенный этой организацией, свыше 80 процентов молодых немецких компаний заявили о том, что их существование оказалось под угрозой. В то же время есть стартапы, которые в разгар пандемии, наоборот, нашли новую нишу и процветают. И этот текст - про них. 

Ложки, которые можно есть 

Громом среди ясного неба стал введенный из-за коронавируса карантин для штутгартских студенток Амели Вермеер (Amelie Vermeer) и Юлии Пихотта (Julia Piechotta). Кафе и рестораны, приобретавшие продукцию основанного ими стартапа Spoontainable, в марте закрылись, и изначально успешный проект остановился. Дело в том, что девушки сделали ставку на выпуск съедобных ложек из муки и волокон какао - как альтернативу посуде из пластика. Одной такой ложки хватает на час. Потом она становится мягкой, и ее можно съесть. 

Spoontainable

Идея родилась в рамках одного университетского проекта два года назад. Привлечь инвестиции Амели и Юлии удалось с помощью краудфандинга. Они собрали 10 тысяч евро на старте. А в апреле 2019 года съедобные ложки появились на рынке - и стали расходиться на ура. Особым спросом эта продукция пользовалась у кафе-мороженых. По данным основательниц стартапаSpoontainable, за год они продали свыше миллиона съедобных ложек, а выручка составила около 110 тысяч евро. 

Из-за пандемии спрос на съедобные ложки резко упал. И если бы не финансовая помощь от государства, которое поддержало перспективные стартапы для преодоления последствий связанного с пандемией кризиса, а также не договор о сотрудничестве с дискаунтером Aldi, заключенный в рамках его программы поддержки стартапов, вынужденный простой для предприятия мог бы закончиться его банкротством. 

Платформа для корпоративной коммуникации 

А вот основанный в Майнце пять лет назад стартап IK-up! едва справляется с наплывом клиентов. Он предлагает программное обеспечение для корпоративной коммуникации - в том числе, и для общения в формате видеоконференций. Название разработанной здесь компьютерной программы - IK (Interne Kommunikation - внутрення коммуникация) говорит само за себя. Во время пандемии и взрыва популярности сервисов для дистанционных совещаний такая продукция пользуется повышенным спросом. 

У компании три основателя. Один из этого трио единомышленников - экономист Мануэль Конрад (Manuel Conrad), который сейчас является генеральным директором. Второй - ИТ-инженер Мейк Швинд (Meik Schwind), выполняющий функции менеджера по технологиям. А третий - инженер-экономист Фридер Райнхардт (Frieder Reinhardt). Он отвечает за сбыт. 

IK-UP

Клиенты IK-up! - предприятия среднего бизнеса. Стартап нацелился на них не случайно. Именно в небольших фирмах средств для дистанционного общения между сотрудниками и начальством пока недостаточно, а слово "видеоконференция" в таких компаниях и вовсе нередко воспринимается чуть ли не как иностранное. Среди тех, кто пользуется услугами IK-up! - адвокатское бюро, насчитывающее 90 сотрудников, отделение благотворительного фонда "Мальтийская служба помощи", один из филиалов концерна Ikea, подразделение компании Apleona, специализирующейся на комплексном управлении бизнес-центрами, офисными комплексами и другими объектами коммерческой недвижимости. 

А ведь изначально у стартапа была совершенно другая бизнес-концепция: он специализировался на разработке и продаже программного обеспечения для локальных интернет-медиа, а именно - системы управления контентом. Эта система дает возможность быстро добавлять, редактировать, удалять информацию на сайте. Впрочем, от предоставления такой услуги компания не отказывается и теперь. Тем более что среди тех, кто к ней обращается, столь значимые фирмы, как аугсбургская медиа-группа Pressedruck и издательская группа VRM со штаб-квартирой в Майнце. 

Антисептик вместо джина 

Вообще-то стартап Wanderer Destillerie, основанный в городе Фрехене под Кельном 34-летним предпринимателем Бенедиктом Брауэрсом (Benedikt Brauers), специализировался на выпуске джина. Но тут разразилась пандемия коронавируса. Из-за локдауна бары и рестораны, куда предприятие поставляло свою продукцию, закрылись. Дегустации джина тоже пришлось отменить, а производство - остановить. Но Бенедикт не стал отчаиваться. Вместо этого он решил экстренно перепрофилировать производство. 

На сайте Всемирной организации здравоохранения молодой предприниматель прочитал, что эффективный антисептик на 94 процента состоит из алкоголя. И - тут же взял себе это на вооружение. Теперь Wanderer Destillerie выпускает дезинфицирующие средства. Спрос на продукцию очень высокий. В числе покупателей - аптеки, дома для престарелых, общежития для инвалидов. 

Мойка для продуктовых тележек 

Продуктовые тележки в супермаркетах - одни из самых опасных переносчиков инфекций. Во время пандемии в некоторых магазинах их стали обрабатывать дезинфицирующими средствами. Но у стартапа Saiko Maschinentechnik из Херфорда появилась идея получше: там разработали систему мойки для таких тележек. 

Перед тем как заходить в магазин, покупатель загоняет тележку в расположенную перед входом моечную установку, нажимает на кнопку - и процесс бесконтактной обработки тележки антисептиком пошел. Через 10-30 секунд все готово. Модель установки, изобретенная сотрудником фирмы Барисом Карадасом (Baris Karadas), уже опробована в 60 супермаркетах в девяти федеральных землях. Среди тех, кто заинтересовался новинкой, торговая сеть REWE. 

Основатели стартапа Lilium Даниэль Виганд, Маттиас Майнер, Себастиан Борн и Патрик Натен (слева направо)

Основатели стартапа Lilium Даниэль Виганд, Маттиас Майнер, Себастиан Борн и Патрик Натен (слева направо)

Летающее такси 

Этот беспилотный электросамолет прилетит за вами прямо к месту, где вы в данный момент находитесь, и доставит туда, куда вам нужно. Воздушное такси с электрическим приводом Lilium Jet - детище мюнхенского стартапа Lilium, названного так по имени немецкого инженера, одного из пионеров авиации Отто Лилиенталя (Otto Lilienthal). Компания основана инженерами и аспирантами Мюнхенского технического университета Даниэлем Вигандом (Daniel Wiegand), Себастианом Борном (Sebastian Born), Патриком Натеном (Patrick Nathen) и Маттиасом Майнером (Matthias Meiner). Правда, пока стартовавший в 2015 году проект находится в стадии разработки. 

Прототип беспилотника рассчитан на двух человек, но в перспективе самолет планируется сделать пятиместным. В действие он приводится с помощью 36 двигателей. Взлетать и приземляться воздушное судно будет вертикально. Максимальная дальность полета - 300 километров. Преодолевать это расстояние пассажирский дрон будет за один час. Согласно прогнозам разработчиков, первые спроектированные ими самолеты появятся на рынке в 2025 году. 

Несмотря на пандемию, финансирование проекта уже обеспечено. В феврале стартап получил капитал в размере около 224 миллионов евро. 

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